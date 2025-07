La estafa más fácil de creer y más difícil de detectar, según la IA y expertos

Revisar con atención al remitente : Un correo de tu banco no vendrá desde una dirección genérica como “seguridad@cuenta-online.xyz”.

Activar la verificación en dos pasos (2FA) : Esta capa adicional de seguridad hace que incluso si el estafador obtiene tu contraseña, no pueda acceder fácilmente a tu cuenta.

No compartir información sensible por mensaje: Las instituciones bancarias o gubernamentales no solicitan claves ni datos personales por correo o mensaje de texto.