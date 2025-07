WhatsApp Plus 2025: guía técnica para instalar la última versión en Android

Aprende a descargar la última versión de WhatsApp Plus. (Foto: Captura WhatsApp Plus)

WhatsApp Plus es una versión modificada y no oficial de la aplicación de mensajería original. A pesar de no estar disponible en tiendas oficiales como Google Play, algunos usuarios deciden instalarla por fuera del ecosistema de seguridad habitual de Android.

A continuación, detallamos los pasos técnicos necesarios para instalar WhatsApp Plus 2025 v17.80 en un teléfono con sistema operativo Android.

Cabe señalar que el uso de aplicaciones modificadas puede conllevar riesgos de seguridad, pérdida de datos o posibles sanciones por parte de WhatsApp.

WhatsApp Plus no se puede descargar desde las tiendas de aplicaciones oficiales. (Sublime Solutions)

Paso 1: Realizar una copia de seguridad de tus chats

Antes de desinstalar la versión oficial de WhatsApp, se recomienda guardar una copia de seguridad de tus conversaciones. Esto permite restaurar los chats una vez que se haya instalado la nueva aplicación.

En Android:

Abre WhatsApp.

Ahora a Configuración > Chats > Copia de seguridad de chats .

Selecciona “Guardar en Google Drive” y espera a que el proceso finalice.

En iPhone:

Ingresa a WhatsApp.

Toca Configuración > Chats > Copia de seguridad .

Confirma la copia en iCloud.

WhatsApp Plus es una versión no oficial de la app de mensajería instantánea de Meta. (Foto: WhastApp Plus)

Paso 2: Desinstalar la versión oficial de WhatsApp

Para evitar conflictos durante la instalación de la versión modificada, es necesario desinstalar la aplicación original.

Puedes hacerlo de dos maneras:

Método 1:

Mantén presionado el ícono de WhatsApp.

Selecciona “Desinstalar” en el menú emergente.

Método 2:

Ingresa en Configuración > Aplicaciones > WhatsApp .

Toca “Desinstalar”.

Paso 3: Descargar el archivo APK desde una fuente externa

WhatsApp Plus no está disponible en la Play Store, por lo que su instalación se realiza mediante un archivo APK.

Busca en internet el archivo WhatsApp Plus v17.80 APK .

Asegúrate de que el sitio desde donde descargas no contenga archivos maliciosos.

WhatsApp Plus es una versión no oficial de la app de mensajería instantánea de Meta. (Foto: WhastApp Plus)

Paso 4: Habilitar la instalación de apps de fuentes desconocidas

Android, por defecto, bloquea las instalaciones fuera de la tienda oficial. Para continuar, debes autorizar manualmente esta acción.

Anda a Configuración > Seguridad (o Privacidad en algunos modelos).

Activa la opción “Instalar aplicaciones de fuentes desconocidas” .

En algunos equipos, se debe habilitar específicamente para el navegador que usaste para descargar el archivo.

Paso 5: Instalar el archivo APK

Una vez que hayas descargado el archivo APK y activado las fuentes externas, puedes proceder con la instalación.

Abre el archivo desde la barra de notificaciones o desde tu gestor de archivos.

Toca “Instalar” y sigue los pasos que aparecen en pantalla.

Acepta los términos y condiciones cuando se te solicite.

WhatsApp Plus es una versión no oficial de la app de mensajería instantánea de Meta. (Foto: WhastApp Plus)

Paso 6: Configurar tu cuenta en WhatsApp Plus

Ya con la app instalada, restan algunos pasos para reactivar tu cuenta.

Abre WhatsApp Plus.

Ingresa tu número de teléfono y completa el proceso de verificación por SMS.

Restaura tus chats desde la copia de seguridad creada al inicio.

Configura tu perfil (nombre, foto, estado) como en la versión oficial.

Ajusta las configuraciones adicionales si lo deseas.

Información a considerar

WhatsApp Plus es una versión no autorizada por Meta, la empresa desarrolladora de WhatsApp. Al tratarse de una app modificada, su uso puede representar riesgos en cuanto a privacidad, seguridad y funcionamiento general. Además, la compañía podría suspender temporal o permanentemente cuentas asociadas al uso de versiones no oficiales.