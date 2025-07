Amazon Prime Day se extiende a cuatro días con ofertas y descuentos inéditos

La extensión de Amazon Prime Day a cuatro días responde a la incertidumbre arancelaria y la fatiga del consumidor. (xataka.com)

“Todo el producto que tenemos en Amazon ahora mismo proviene del inventario que adquirimos antes de que entraran en vigor los aranceles”, afirma Patrick Jones, fundador de Outdoor Fellow, una empresa de fragancias para el hogar que obtiene la mayoría de sus insumos de China. Jones, que duplicó su inventario a principios de año para anticiparse a los nuevos impuestos, planea ofrecer descuentos de hasta el 32% en velas, cuyo precio habitual es de USD 34 durante el evento. Su caso ilustra cómo la incertidumbre arancelaria está influyendo en la estrategia de los vendedores independientes en el marco de la extensión de Amazon Prime Day a cuatro días.

Amazon ha decidido ampliar su tradicional Prime Day, que comenzó en 2015 y se expandió a dos días en 2019, a un total de cuatro jornadas este año. El evento, que inicia a las 3:01 horas del martes (hora del Este) y concluye el viernes temprano, promete ofertas para miembros Prime con una frecuencia de hasta cada cinco minutos en determinados periodos. Esta edición, la undécima, llega en un contexto de inquietud por los precios debido a los aranceles y cierta fatiga de los consumidores ante la repetición anual del evento.

Amazon introduce incentivos para captar a la Generación Z y contrarrestar el posible desinterés por el evento. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

La compañía, con sede en Seattle, ha introducido incentivos específicos para captar a la Generación Z: los miembros Prime de 18 a 24 años pagarán USD 7,49 mensuales en lugar de los USD 14,99 habituales y recibirán 5% de reembolso en sus compras por tiempo limitado. Esta estrategia busca contrarrestar el posible desinterés y las preocupaciones por el aumento de precios derivados de los aranceles.

La polémica sobre el impacto de los aranceles en los precios de Prime Day se intensificó tras un informe en línea que sugería que Amazon planeaba mostrar los costes adicionales junto a los precios de los productos. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó la supuesta medida como un “acto hostil y político”, aunque la empresa aclaró que la idea solo se había considerado para su tienda Haul de bajo coste y nunca se aprobó.

El éxito previo de Amazon con Prime Day ha motivado a otras grandes cadenas a lanzar promociones simultáneas en julio. Best Buy, Target y Walmart repiten la estrategia este año. Walmart, el mayor minorista del país, también extiende su periodo promocional a cuatro días, del martes al 13 de julio, y por primera vez ofrece sus ofertas tanto en tiendas físicas como en línea.

El vicepresidente de Amazon Prime, Jamil Ghani, explicó a The Associated Press que la extensión responde a la demanda de los compradores, quienes “querían más tiempo para comprar y ahorrar”. Sin embargo, analistas consultados por NBC 4 New York y The Associated Press dudan de que los días adicionales se traduzcan en más compras, ya que la inflación y los posibles aumentos de precios podrían frenar el gasto. Aunque Amazon no publica cifras de ventas de Prime Day, el año pasado reportó un récord global.

Según Adobe Digital Insights, se prevé que el evento genere USD 23.800 millones en ventas en línea entre el 8 y el 11 de julio, lo que representa un 28,4% más que en el mismo periodo del año anterior. En 2024 y 2023, las ventas en línea durante los cuatro días comparables de julio crecieron un 11% y un 6,1%, respectivamente. El analista principal de Adobe, Vivek Pandya, considera que la ampliación a cuatro días es una oportunidad para “amplificar y acelerar la velocidad del gasto”.

Por su parte, Caila Schwartz, directora de análisis de consumo en Salesforce, observa que las ventas de julio han perdido impulso en los últimos años. Aunque Salesforce no tiene acceso a los datos de Prime Day, Schwartz señala que “lo que vimos el año pasado fue que los compradores adquirieron lo que necesitaban y luego se detuvieron. Sabemos que el consumidor sigue siendo muy cauteloso. Es probable que veamos un patrón similar: salen temprano, compran y luego se retiran”.

En cuanto a los descuentos, Adobe Digital Insights anticipa que se mantendrán en niveles similares a los del año pasado, con rebajas de entre 10% y 24% sobre el precio sugerido por el fabricante entre martes y viernes en el sector minorista estadounidense. Schwartz, de Salesforce, ha detectado que los comercios afinan sus promociones, optando por códigos de descuento aplicables a productos seleccionados en lugar de a todo el catálogo.

El evento de julio suele impulsar las compras para el regreso a clases y anima a los consumidores a adelantar la adquisición de productos estacionales. Analistas prevén que este año los estadounidenses comprarán por temor a que los aranceles encarezcan los artículos más adelante. Brett Rose, director ejecutivo de United National Consumer Supplies, considera que los compradores priorizarán productos de uso cotidiano, como artículos de belleza.

En la competencia, Walmart ofrecerá un monitor inteligente Samsung de 32 pulgadas a USD 199 (en vez de usd 299,99) y un televisor inteligente Vizio de 50 pulgadas con $50 de descuento sobre su precio estándar de USD 298. Target mantendrá los precios de 2024 en productos clave para el regreso a clases, como mochilas a USD 5 y un lote de 20 útiles escolares por menos de USD 20.

Los vendedores independientes representan más del 60% de las ventas minoristas de Amazon. Algunos de estos comerciantes optarán por no participar en Prime Day para proteger sus márgenes ante la incertidumbre arancelaria, según analistas. Rose, de United National Consumer Supplies, ha conversado con vendedores que prefieren asumir una caída en ventas esta semana antes que agotar su inventario previo a los aranceles y ver reducidas sus ganancias.

Otros, como Outdoor Fellow, aprovecharán el evento para reducir el stock acumulado a principios de año. Jones, fundador de la empresa, aún desconoce si el pedido realizado en junio estará sujeto a elevados aranceles cuando llegue desde China en las próximas semanas.