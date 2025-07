Cómo saber si un número de WhatsApp es una estafa: seis señales de alertas

Para evitar estafas, es clave reconocer números sospechosos. (WhatsApp)

WhatsApp es una de las aplicaciones móviles más utilizadas en el mundo, con más de 3 mil millones de usuarios activos al mes. Esta enorme popularidad también la convierte en un blanco atractivo para personas malintencionadas que buscan cometer estafas a través de la plataforma.

Si quieres evitar caer en una estafa, es fundamental aprender a identificar números sospechosos que podrían estar detrás de intentos de fraude.

Según la empresa de seguridad informática Avast, una de las primeras señales de alerta es recibir mensajes de números completamente desconocidos, especialmente con prefijos internacionales inusuales. Uno de los más comunes es el +234, correspondiente a Nigeria.

Una señal de alerta es recibir mensajes de números desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, muchas estafas también se originan desde números con el código +1, que pertenece a Estados Unidos, Canadá y algunas islas del Caribe. Sin embargo, el prefijo por sí solo no siempre basta para identificar un número fraudulento.

Los estafadores más sofisticados pueden incluso suplantar números legítimos mediante técnicas de falsificación de identificación de llamada.

Esto les permite hacerse pasar por organizaciones de confianza o contactos locales, generando una falsa sensación de seguridad y aumentando las probabilidades de engañar a la víctima.

Numerosas estafas también provienen de números con el prefijo +1, correspondiente a Estados Unidos, Canadá y ciertos países del Caribe. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Cinco claves para identificar un posible estafa en WhatsApp

De acuerdo con la empresa mencionada, existe otras cinco señales de alerta para identificar una potencial estafa en WhatsApp:

Solicita información personal.

Si alguien te pide datos como tu número de tarjeta, dirección, contraseñas o códigos de verificación, desconfía de inmediato. WhatsApp, bancos o empresas legítimas nunca solicitan este tipo de información por mensaje. Compartirla puede ponerte en riesgo de robo de identidad o fraude financiero.

Promesa de ofertas, sorteos o descuentos exclusivos.

Los estafadores suelen atraer a sus víctimas con supuestas ofertas irresistibles, premios o sorteos. Si el mensaje promete productos gratis, grandes descuentos o sorteos sin que hayas participado, probablemente sea una trampa para que ingreses tus datos o descargues archivos maliciosos.

Los estafadores a menudo intentan engañar a sus víctimas con falsas promociones, premios o sorteos llamativos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Envía vínculos y archivos adjuntos sospechosos.

Si recibes links acortados, desconocidos o poco claros, no los abras. Pueden redirigirte a sitios falsos o instalar malware en tu dispositivo. Lo mismo ocurre con archivos adjuntos que no esperabas recibir o cuyo remitente no conoces.

Ejerce presión o acude a la urgencia.

Frases como “responde ya”, “esto es urgente” o “tu cuenta será bloqueada si no actúas” son típicas de una táctica de manipulación llamada ingeniería social. Su objetivo es que tomes decisiones apresuradas sin verificar la información.

Hay fallas de ortografías o gramaticales.

Los mensajes fraudulentos suelen tener errores de redacción, mala ortografía o frases incoherentes. Estas fallas son una señal clara de que el mensaje no proviene de una fuente confiable o profesional.

Ante un posible intento de estafa en WhatsApp, el usuario debe actuar con cautela para proteger sus datos y su cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si recibo un mensaje de intento de estafa en WhatsApp

Cuando un usuario recibe un mensaje que podría ser un intento de estafa en WhatsApp, es importante que actúe con precaución para proteger su información personal y su cuenta. Estas son las medidas recomendadas:

Evitar interactuar con el mensaje

No se debe responder, ingresar en enlaces ni descargar archivos adjuntos. Cualquier interacción podría confirmar al estafador que el número está activo.

Bloquear al remitente

Es aconsejable bloquear el número desde el propio chat, accediendo a la información del contacto y seleccionando la opción “Bloquear”.

Reportar el número a WhatsApp

Además de bloquearlo, el usuario puede reportar el mensaje como sospechoso directamente desde la aplicación. Esto ayuda a WhatsApp a identificar y eliminar cuentas fraudulentas.

Además de bloquear, el usuario puede reportar el mensaje desde la app para que WhatsApp detecte y elimine cuentas sospechosas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Capturar evidencia del intento de estafa

Guardar capturas de pantalla del mensaje recibido puede ser útil en caso de necesitar presentar una denuncia o alertar a otras personas.

Activar la verificación en dos pasos

Para mayor seguridad, se sugiere activar esta función desde la configuración de la cuenta. Esto añade una capa extra de protección ante posibles accesos no autorizados.