Récord histórico, Dancing Queen de ABBA supera mil millones de vistas en YouTube

Abba - Dancing Queen

El clásico de la música pop ABBA Dancing Queen ha superado la marca de mil millones de visualizaciones en YouTube, un logro que reafirma su posición como uno de los himnos más universales y perdurables de la cultura popular. La plataforma de videos confirmó que la canción, lanzada originalmente en 1976, se convierte así en la segunda más antigua en alcanzar este hito, solo precedida por Bohemian Rhapsody (1975) de Queen.

El impacto de Dancing Queen trasciende generaciones y fronteras. Desde su publicación en YouTube el 8 de octubre de 2009, el video ha acumulado reproducciones de usuarios en todo el mundo, con Brasil, Estados Unidos, México, Reino Unido, Francia, Japón, Italia, Filipinas, Polonia y Argentina como los países que más han contribuido a su popularidad. Este fenómeno global se refleja en los dos mil millones de espectadores registrados en YouTube que ven un video musical cada mes, según datos de la propia plataforma.

La noticia del récord ha generado reacciones emotivas entre los miembros de ABBA.

Anni-Frid Lyngstad, de ABBA, expresa su emoción y gratitud por el logro histórico de la canción en la plataforma digital. REUTERS/Henry Nicholls

Anni-Frid Lyngstad, conocida como Frida, expresó su gratitud y sorpresa ante la magnitud del logro. En palabras de la artista, “¡mil millones de veces! ¡Mil millones de visualizaciones en YouTube! Nos emociona que tanta gente quiera ver y escuchar Dancing Queen, ¡y además es una de las casi 300 canciones que han alcanzado esa cifra!”.

Frida también compartió un recuerdo personal sobre la creación de la canción: “mi recuerdo más preciado de Dancing Queen es cuando Benny, tarde en la noche, regresó a casa después de un duro día de trabajo en el Estudio Polar, después de grabar la pista de acompañamiento de lo que sería la base en la cuál más tarde Agnetha y yo pondríamos en nuestras voces, lloré escuchándola, ¡ya entonces me pareció simplemente perfecta! Y supimos que sería un éxito, porque nos encantó cada parte y aún nos encanta. Así que gracias de corazón por compartir nuestro amor por esta canción tan especial y ¡sigan disfrutándola para siempre!”.

Qué dice YouTube sobre el éxito mundial de Abba en 2025

El director de YouTube Music para África, Medio Oriente y Europa, Dan Chalmers, destacó la relevancia de este acontecimiento para la industria musical y la memoria colectiva.

Según Chalmers, “Dancing Queen sigue siendo un referente cultural que evoca alegría instantánea. El hecho de que este hito se produzca casi 50 años después del lanzamiento original de la canción demuestra el papel crucial de YouTube al dejar a leyendas musicales como ABBA un legado que trasciende el tiempo. Dancing Queen tiene una audiencia verdaderamente multigeneracional, lo que consolida su estatus como una canción legendaria que ha sido adorada constantemente por los dos mil millones de espectadores registrados en YouTube que ven un video musical en YouTube cada mes”.

Dancing Queen fue grabada en los Estudios Glenn de Estocolmo y producida por Benny Andersson y Björn Ulvaeus. (Zuri González/Infobae)

La historia de Dancing Queen se remonta a los Estudios Glenn en Estocolmo, Suecia, donde fue grabada por Benny Andersson, Björn Ulvaeus y Stig Anderson. Andersson y Ulvaeus también asumieron la producción del tema, que se lanzó como el primer sencillo del álbum Arrival. Desde entonces, la canción ha mantenido una presencia constante en la cultura popular, siendo versionada, utilizada en películas y celebrada en eventos de todo tipo.

El canal oficial de ABBA en YouTube, que cuenta con 5,63 millones de suscriptores, ha sido el punto de encuentro para nuevas y viejas generaciones de fanáticos. El catálogo musical de YouTube, que alberga 100 millones de canciones, incluye este tema como uno de sus mayores éxitos históricos.

ABBA: origen, éxitos y su impacto en la música pop

El grupo ABBA nació en Estocolmo en 1972, cuando sus integrantes Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad comenzaron a colaborar musicalmente. El nombre del cuarteto surge de las iniciales de sus nombres.

Crédito: imdb

El éxito internacional llegó en 1974, cuando ganaron el Festival de Eurovisión con la canción Waterloo, que marcó el inicio de su carrera global.

Además de Dancing Queen, otras canciones famosas de ABBA incluyen Mamma Mia, Take a Chance on Me, Fernando, The Winner Takes It All y Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight). Estos temas han sido parte del repertorio esencial del pop desde los años setenta y han sido versionados por numerosos artistas.

El legado de ABBA sigue vigente gracias a musicales como Mamma Mia! y el resurgimiento de su popularidad en plataformas digitales. En 2021, el grupo lanzó Voyage, su primer álbum en 40 años, acompañado de un espectáculo virtual en Londres.