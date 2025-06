Bumble recorta 30% de su personal ante crisis en apps de citas

La compañía no detalló de inmediato cuándo se implementarán los despidos ni qué áreas o roles específicos se verán afectados. (Composición Infobae: Netflix / Difusión)

La aplicación de citas Bumble anunció el despido de aproximadamente 240 empleados, lo que representa cerca del 30% de su plantilla global, en una medida que busca optimizar su estructura operativa y fortalecer su negocio principal, según informó la compañía con sede en Austin, Texas, en una presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.

La decisión, aprobada esta semana por la junta directiva de Bumble, se enmarca en un proceso de realineación estratégica que apunta a mejorar la ejecución de sus prioridades y a posicionar a la empresa para un crecimiento sostenido.

De acuerdo con la documentación presentada ante la Comisión de Valores, la reducción de personal permitirá a la compañía lograr ahorros anuales de costos de 40 millones de dólares, una parte significativa de los cuales se destinará a la inversión en desarrollo de productos y tecnología.

Bumble responde ante la crisis en las apps de citas

En un comunicado enviado a The Associated Press el miércoles 25 de junio, Bumble expresó: “Estas decisiones no se tomaron a la ligera, y estamos profundamente agradecidos por las contribuciones de cada empleado afectado”, subrayando que el enfoque actual de la empresa se centra en avanzar de manera que fortalezca su negocio principal y la posicione para el crecimiento futuro.

Las acciones de Bumble experimentaron un aumento superior al 23% tras la difusión de la noticia.

La compañía no detalló de inmediato cuándo se implementarán los despidos ni qué áreas o roles específicos se verán afectados, aunque la presentación ante la Comisión de Valores indica que el proceso se extendería durante el resto del año.

La documentación oficial señala que Bumble prevé incurrir en costos relacionados con los despidos, incluidos pagos por indemnización a los empleados afectados, que oscilarán entre 13 millones y 18 millones de dólares, principalmente durante el tercer y cuarto trimestre fiscal.

El anuncio de los recortes tuvo un impacto inmediato en el mercado bursátil. Las acciones de Bumble experimentaron un aumento superior al 23% tras la difusión de la noticia, cotizándose a poco más de 6,40 dólares el miércoles por la tarde.



En una nota dirigida a los empleados el miércoles, la CEO y fundadora de Bumble, Whitney Wolfe Herd, describió el momento actual como un punto de inflexión tanto para la compañía como para la industria de las citas en línea en general.

Wolfe Herd señaló que la empresa ha atravesado un proceso de reconstrucción en los últimos meses, lo que ha exigido la toma de decisiones difíciles. “Bumble, al igual que la industria de citas en línea en sí, está en un punto de inflexión”, escribió la ejecutiva.

La trayectoria de la ejecutiva en el sector tecnológico y de aplicaciones de citas ha sido notable. Fundó Bumble en 2014, apenas dos años después de haber cofundado Tinder en 2012. Su experiencia y liderazgo han sido determinantes en el crecimiento y consolidación de la marca.

Whitney Wolfe Herd describió el momento actual como un punto de inflexión para la compañía.

Ocupó el cargo de CEO de Bumble desde 2020 hasta enero de 2024, y retomó la dirección principal en marzo de 2025, en un contexto marcado por la necesidad de redefinir la estrategia de la empresa ante los desafíos del sector.

Es menester indicar que Bumble se ha destacado por su enfoque innovador, permitiendo que las mujeres den el primer paso en las conversaciones, lo que ha contribuido a diferenciarla de otras plataformas y a atraer a una base de usuarios diversa.

Sin embargo, la intensificación de la competencia y las transformaciones en los hábitos de consumo digital llevaron a la empresa a revisar su modelo de negocio y explorar alternativas para generar valor. Por ejemplo, desde el año pasado, la aplicación permite que los hombres inicien la conversación.

El futuro de Bumble dependerá en gran medida de su capacidad para adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado y de su enfoque en la innovación tecnológica.