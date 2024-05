Cambios en Bumble, ahora los hombres también pueden dar el primer paso

Cambiamos Para Que Tú No Tengas Que Hacerlo

Bumble anunció una serie de cambios en la aplicación. Con una renovada visión y una serie de nuevas características, la aplicación de citas ha redefinido su enfoque, centrándose en priorizar y empoderar aún más a las mujeres en su búsqueda de conexiones.

Desde su lanzamiento en 2014, esta plataforma ha desafiado los convencionalismos al otorgar a las mujeres el poder de dar el primer paso en las interacciones. Sin embargo, reconociendo la necesidad de adaptarse a las cambiantes dinámicas de las citas en línea, la aplicación ha decidido hacer unas pequeñas modificaciones.

Ahora, con su última actualización, Bumble está ofreciendo a las mujeres una gama más amplia de opciones y herramientas para liderar en el mundo de las citas digitales.

Los cambios más importantes que llegan a Bumble

La característica clave de esta renovación es “Opening Moves” (Movimientos Iniciales), una función que cambia la forma en que se inician las conversaciones en la plataforma.

La aplicación de citas quiere mejorar las interacciones entre los usuarios, para hacerlas más naturales y cercanas. (Bumble)

Anteriormente, Bumble se destacaba por su política de “las mujeres primero”, pero ahora, con esta función, las usuarias tienen la posibilidad de establecer una pregunta o un tema de conversación para que los potenciales interesados respondan. Esta nueva dinámica no solo ofrece más control a las mujeres, sino que también promueve interacciones más auténticas y significativas desde el inicio.

“Siempre hemos creído que cuando las citas son mejores para las mujeres, lo son para todos. Al escuchar a nuestra comunidad, muchas personas compartieron su cansancio con la experiencia actual de citas en línea, y para algunas, esto incluye dar el primer paso. También escuchamos a las mujeres decir que el empoderamiento hoy en día no se trata solo de control, sino también de poder tomar decisiones”, dijo Lidiane Jones, CEO de la compañía.

Además, esta función no se limita únicamente a las conexiones heterosexuales, sino que también la herramienta estará disponible para las conexiones no binarias o del mismo género, permitiendo que cualquiera de las partes establezca y/o responda a la iniciativa inicial.

Además, Bumble ha optimizado su algoritmo de emparejamiento para resaltar intereses comunes y artistas musicales compartidos en la parte superior de los perfiles. Este enfoque en la compatibilidad busca facilitar la identificación de posibles parejas con intereses similares, aumentando así las posibilidades de conexiones significativas y duraderas.

La aplicación ha realizado ajustes en la forma en que los usuarios presentan sus perfiles y comunican sus intenciones. Ahora, pueden seleccionar hasta dos intenciones de citas para mostrar en sus perfiles, desde “citas divertidas e informales” hasta “compañero de vida” o “intimidad sin compromiso”. Esta transparencia en las intenciones busca fomentar conexiones más auténticas alineadas con lo que cada usuario busca realmente.

Un cambio de imagen en Bumble

Junto con estas innovadoras características, la plataforma ha presentado una nueva identidad de marca que refleja su compromiso con la mejora continua y la experiencia del usuario. Con un nuevo logotipo, fuentes más atrevidas y colores e ilustraciones renovadas, la aplicación busca proyectar una imagen fresca y moderna que refleje su evolución.

Este rediseño no es simplemente estético, sino que está ligado a la filosofía de Bumble de ofrecer una experiencia de usuario excepcional. Según datos internos de la aplicación, el aspecto visual de una plataforma de citas es fundamental para la experiencia general del usuario, y desde la compañía están decididos a asegurarse de que cada aspecto contribuya a una experiencia positiva y gratificante para sus usuarios.

Detrás de cada una de estas nuevas características y mejoras se encuentra un compromiso con la retroalimentación y las necesidades de la comunidad. Durante años, la aplicación ha priorizado los comentarios de sus usuarios, buscando constantemente formas de mejorar y adaptarse a sus necesidades cambiantes.