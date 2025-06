WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de julio de 2025: la lista completa

Las personas que utilizan estos dispositivos no podrán acceder a nuevas funciones y actualizaciones de seguridad. (Scroll.in)

A partir del 1 de julio de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en una amplia gama de celulares antiguos, lo que afectará a usuarios de modelos específicos de Android e iOS en todo el mundo. Esta decisión, anunciada por la propia plataforma de mensajería, responde a la necesidad de adaptar la aplicación a los avances tecnológicos y a los nuevos estándares de seguridad.

La actualización de los requisitos de sistema operativo por parte de WhatsApp es una práctica habitual en el sector del software. La empresa revisa periódicamente las versiones compatibles para incorporar nuevas funciones, reforzar la seguridad y optimizar el rendimiento de la aplicación.

Como resultado, los dispositivos que operan con sistemas demasiado antiguos pierden la posibilidad de recibir actualizaciones y, en muchos casos, la aplicación deja de funcionar por completo. Según el Centro de Ayuda de WhatsApp, la imposibilidad de garantizar el correcto funcionamiento en versiones obsoletas motiva la retirada del soporte.

La falta de actualizaciones de seguridad representa un riesgo para la privacidad y la integridad de los datos personales en WhatsApp. (Europa Press)

Celulares sin Whatsapp desde el 1 de julio

La lista de dispositivos afectados incluye modelos emblemáticos de la última década.

Android (versión 5.0 o inferior):

Samsung Galaxy S5

LG G3

Sony Xperia Z2

Motorola Moto G (primera generación)

Huawei Ascend Mate 2

Apple (versión iOs 15.1 o inferior):

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 6 (si no han sido actualizados más allá de iOS 12)

Iphone 5. (Xataka)

¿Qué pasará con los teléfonos en esta lista?

La consecuencia inmediata para quienes utilicen estos dispositivos será la imposibilidad de acceder a nuevas funciones y actualizaciones de seguridad. “La pérdida de soporte implica que no podrán recibir nuevas actualizaciones ni correcciones de seguridad, lo que podría comprometer la privacidad de sus datos y empeorar la experiencia de uso”, advierte el Centro de Ayuda de WhatsApp. Esta situación expone a los usuarios a riesgos de seguridad y limita el acceso a las mejoras que la plataforma introduce regularmente.

La única alternativa para mantener el acceso a WhatsApp y aprovechar sus nuevas funciones consiste en actualizar el sistema operativo del dispositivo, siempre que el hardware lo permita, o adquirir un teléfono más reciente. En muchos casos, los modelos afectados no pueden actualizarse a versiones superiores, lo que obliga a considerar la compra de un nuevo terminal como única solución viable.

¿Por qué se toman estas medidas?

La decisión de WhatsApp de dejar de dar soporte a sistemas operativos antiguos responde a una lógica de optimización de recursos y mejora continua. Las aplicaciones modernas requieren capacidades técnicas avanzadas que los sistemas obsoletos no pueden ofrecer. “Mantener la compatibilidad con versiones muy antiguas puede limitar la capacidad de la aplicación para innovar y mejorar”, señala la compañía. Al concentrar sus esfuerzos en las versiones más recientes, WhatsApp puede garantizar una experiencia más segura y eficiente.

El impacto de esta medida no se limita únicamente a la imposibilidad de usar la aplicación. La falta de actualizaciones de seguridad representa un riesgo considerable para la privacidad y la integridad de los datos personales. Los dispositivos que no reciben parches de seguridad se convierten en objetivos más vulnerables para ataques informáticos y brechas de datos. Por este motivo, la actualización de los dispositivos y del software se ha convertido en una recomendación constante de los expertos en ciberseguridad.

La actualización de los requisitos de sistema operativo por parte de WhatsApp es una práctica habitual en el sector del software. (Reuters)

¿Qué alternativas tienen los usuarios?

Para quienes no puedan actualizar sus teléfonos, existen algunas alternativas. Aplicaciones como Telegram o Signal ofrecen servicios de mensajería similares y, en algunos casos, mantienen la compatibilidad con versiones más antiguas de iOS y Android. No obstante, estas plataformas también podrían dejar de dar soporte a sistemas operativos obsoletos en el futuro, ya que replican el ciclo de actualización que caracteriza al sector tecnológico. “Estas aplicaciones también podrían eventualmente descontinuar el soporte para sistemas operativos más antiguos en poco tiempo”, advierte el Centro de Ayuda de WhatsApp.

Otra opción consiste en invertir en un dispositivo más moderno, compatible con las versiones más recientes de los sistemas operativos. Aunque esta decisión implica un desembolso económico, ofrece ventajas significativas en términos de seguridad, rendimiento y acceso a las últimas tecnologías y aplicaciones. Los teléfonos actuales no solo permiten el uso de WhatsApp, sino que también garantizan la compatibilidad con una amplia gama de servicios digitales que requieren sistemas actualizados.

La medida adoptada por WhatsApp pone de relieve, guste o no, la importancia de mantener los dispositivos y el software al día. La actualización regular no solo asegura la compatibilidad con las aplicaciones más utilizadas, sino que también protege los datos personales y mejora la experiencia de usuario. “Al hacerlo, no solo aseguramos la compatibilidad con las aplicaciones que utilizamos a diario, sino que también protegemos nuestros datos y garantizamos una experiencia de usuario más segura y satisfactoria”, subraya el Centro de Ayuda de WhatsApp.