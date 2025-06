Qué tan posible es usar el internet satelital Starlink Mini en un avión: esto dice la empresa de Elon Musk

Conexión en las alturas: el reto técnico de llevar Starlink Mini al aire - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad satelital de alta velocidad que ofrece Starlink ha despertado un creciente interés entre los usuarios que buscan mantenerse conectados en condiciones adversas o en movimiento, incluidos quienes viajan en avión.

En particular, el modelo Starlink Mini, una versión portátil y más compacta del sistema tradicional, plantea la posibilidad de acceder a internet durante un vuelo. Sin embargo, su uso a bordo está sujeto a restricciones técnicas y normativas.

La versión portátil del sistema de Elon Musk ofrece conectividad de alta velocidad incluso desde aeronaves pequeñas, aunque su uso en vuelo no cuenta con certificaciones oficiales ni garantía de estabilidad

¿Puede usarse Starlink Mini en un avión?

Starlink ha señalado que el modelo Mini puede utilizarse en el interior de aeronaves pequeñas o de aviación general como un dispositivo electrónico portátil (PED, por sus siglas en inglés), es decir, sin una instalación permanente ni certificación formal.

En este escenario, el Starlink Mini funcionaría como cualquier otro equipo personal, con la condición de que su uso no interfiera con la operación de la aeronave.

A pesar de esta posibilidad, la empresa advierte que el dispositivo no ha sido aprobado ni certificado por la Administración Federal de Aviación (FAA) ni por otras autoridades de aviación civil. Por lo tanto, quienes consideren su uso deben consultar con la Oficina de Distrito Estándar de Vuelo (FSDO) correspondiente en Estados Unidos y revisar la Circular de asesoramiento FAA 91.21-1D, que regula el uso de dispositivos electrónicos portátiles en vuelos.

La responsabilidad final recae en el operador de la aeronave, quien debe asegurarse de que la ubicación y la instalación del equipo no comprometan la seguridad ni interfieran con los instrumentos del avión. Esto incluye la correcta orientación de la antena, que necesita una visión despejada del cielo para funcionar de manera efectiva.

Mientras Starlink Aviation ofrece conectividad para vuelos comerciales, el modelo Mini genera expectativa entre usuarios que desean navegar desde aviones sin instalaciones complejas, aunque con condiciones restrictivas

Cuál es la velocidad de Starlink Mini en un vuelo

En condiciones óptimas, Starlink Mini puede ofrecer velocidades de descarga de hasta 100 Mbps y velocidades de carga de 10 Mbps. No obstante, el rendimiento real depende de múltiples factores: el tipo de aeronave, el lugar donde se coloque el dispositivo dentro de la cabina, la presencia de obstáculos que bloqueen la señal (como estructuras internas del avión), el clima, y elementos como el recubrimiento térmico de las ventanas.

El hecho de que Starlink Mini esté diseñado para uso portátil no garantiza un funcionamiento constante en todas las fases del vuelo. En aeronaves con cabinas cerradas o estructuras metálicas, el equipo podría tener dificultades para mantener una conexión estable con los satélites.

Además, las condiciones atmosféricas como la cobertura de nubes o interferencias electromagnéticas pueden afectar la calidad del servicio.

Aunque promete velocidades de hasta 100 Mbps, el modelo compacto de Starlink aún no está aprobado por autoridades aeronáuticas y su desempeño depende del tipo de aeronave, el clima y otros factores ambientales

Qué es Starlink Aviation

Frente a las limitaciones del modelo Mini, Starlink también ofrece una solución específica para el sector aeronáutico: Starlink Aviation. Este servicio está diseñado para brindar conectividad de alta velocidad y baja latencia durante todo el vuelo, incluyendo despegue, crucero y aterrizaje.

Según la compañía, puede alcanzar velocidades de descarga de entre 40 y 220 Mbps, suficientes para que todos los pasajeros utilicen servicios de videollamadas, videojuegos en línea, redes privadas virtuales y transmisión de contenido en simultáneo.

A diferencia del modelo Mini, Starlink Aviation está disponible para aeronaves más grandes y cuenta con autorizaciones específicas en distintos países. El servicio funciona incluso en regiones de alta latitud y zonas polares, así como sobre aguas internacionales. Sin embargo, puede estar sujeto a restricciones según la normativa del aeropuerto o del país sobrevolado.

El dispositivo portátil de internet satelital puede operar en aeronaves pequeñas como equipo electrónico personal, pero carece de certificación oficial y su uso está sujeto a la aprobación del piloto y a las condiciones del entorno

Starlink Mini no ha sido concebido como una solución formal para vuelos comerciales ni cuenta con certificaciones aeronáuticas. Su uso como dispositivo portátil en vuelos privados o de aviación general es técnicamente posible, pero no exento de desafíos operativos y regulatorios. Además, el operador debe garantizar que su instalación y uso no represente riesgos para la navegación aérea.

Para una conectividad más robusta y legalmente autorizada a bordo de aeronaves, la alternativa viable es el servicio Starlink Aviation, que ha sido diseñado para cumplir con las exigencias del entorno aeronáutico comercial. Aunque más costoso y complejo de implementar, representa una solución estable frente a los límites del uso portátil del modelo Mini.