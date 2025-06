PlayStation confirma lista de juegos para junio: destaca Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

PlayStation Plus es la suscripción de Sony que da acceso a una biblioteca rotativa de juegos, juego en línea, almacenamiento en la nube y descuentos en la PlayStation Store. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

PlayStation ha anunciado los videojuegos que se incorporan a su catálogo de suscripción PlayStation Plus en junio. Entre los títulos más destacados se encuentra Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 para PS5, la secuela de la experiencia de realidad virtual que revitalizó esta emblemática franquicia de terror.

En esta nueva entrega, el jugador asume el rol de un nuevo empleado en Fazbear Entertainment y debe demostrar sus habilidades en diversas tareas relacionadas con la gestión y el mantenimiento del local, desde atender a los clientes hasta reparar maquinaria, todo mientras enfrenta las habituales y perturbadoras amenazas de la saga.

La selección del mes también incluye títulos de acción bélica y de caza en mundos abiertos, lo que amplía la oferta para quienes buscan experiencias intensas, ya sea en solitario o en línea.

Cabe recordar que PlayStation Plus es el servicio de suscripción de Sony que permite acceder a una biblioteca rotativa de videojuegos, además de ofrecer funciones como el juego multijugador en línea, almacenamiento en la nube y descuentos exclusivos en la PlayStation Store.

Qué juegos hay en la selección de junio para PlayStation Plus

Además de Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, PlayStation agregó estos otros juegos a su selección de junio:

Battlefield 2042 para PS4, PS5.

Battlefield 2042 es un videojuego de disparos en primera persona centrado en el combate multijugador a gran escala. Incluye armas y equipos de tecnología avanzada, y permite participar en partidas con diferentes roles en mapas del propio título y de entregas anteriores de la franquicia.

Incorpora versiones actualizadas de los modos Conquest y Breakthrough, además de Battlefield Portal, una plataforma para crear, compartir y jugar escenarios personalizados inspirados en distintas épocas de la saga.

Battlefield 2042 es un shooter en primera persona enfocado en combates multijugador masivos. (PlayStation)

FBC: Firebreak para PS5.

Este mes se incorpora al catálogo de PlayStation Plus FBC: Firebreak, un juego de disparos en primera persona cooperativo ambientado en una agencia federal asediada por fuerzas sobrenaturales.

Ambientado en el universo de Control, este título multijugador para tres personas propone misiones en equipo para contener amenazas paranormales y restablecer el orden dentro de un edificio en crisis. La coordinación y la estrategia son claves para superar cada desafío.

TheHunter: Call of the Wild para PS4.

Este título de caza en mundo abierto ofrece una experiencia realista y en constante evolución. Permite jugar en solitario o en modo cooperativo, explorando distintos biomas con flora y fauna específicas.

El juego incorpora sistemas de comportamiento animal complejos, clima dinámico, ciclos de día y noche, balística y acústica simuladas, y detección de olores.

Los jugadores pueden elegir entre diversas armas, municiones y equipos para rastrear y cazar especies como liebres, patos, osos, ciervos o alces, adaptando su estrategia al entorno y a cada tipo de presa.

Este título se puede jugar en solitario o en modo colaborativo. (PlayStation)

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie para PS4 y PS5.

Es la segunda entrega de la saga lanzada originalmente en 2005, regresa en versión remasterizada con mejoras gráficas y de interfaz.

El jugador controla al Príncipe, encargado de crear enormes esferas llamadas katamaris que, al rodar, van adhiriendo todo tipo de objetos del entorno, desde utensilios domésticos hasta construcciones y seres vivos.

El objetivo es alcanzar un tamaño específico para formar nuevas estrellas. La mecánica exige planificar qué elementos recoger según el tamaño actual del katamari. La edición incluye el modo Royal Reverie, que permite jugar como el Rey del Cosmos durante su infancia.

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes para PS4 y PS5.

Título desarrollado por el creador de la saga Suikoden que reinterpreta el estilo clásico del JRPG con un enfoque moderno. Ambientado en el continente de Allraan, narra la historia de dos personajes con orígenes opuestos que se ven implicados en un conflicto provocado por el Imperio Galdeano.

El juego combina combates por turnos con la exploración de un mundo habitado por humanos, elfos, pueblos del desierto y criaturas fantásticas.

Este título es del género fantástico. (PlayStation)

Train Sim World 5 para PS4 y PS5.

Train Sim World 5 es un simulador ferroviario que propone nuevos desafíos y funciones en tres rutas inéditas. Los jugadores pueden operar distintos tipos de trenes en entornos urbanos y regionales: desde la línea de cercanías West Coast Main Line con la unidad Clase 350 Northwestern, hasta los recorridos montañosos de la Kinzigtalbahn a bordo del DB BR 411 ICE-T con sistema de inclinación.

Endless Dungeon: The Definitive Edition para PS4 y PS5.

Endless Dungeon combina elementos de roguelite, acción táctica y defensa de torres en el universo de ciencia ficción de la saga Endless.

El juego sitúa al usuario en una estación espacial abandonada, donde deberá avanzar por salas generadas aleatoriamente, solo o en modo cooperativo, mientras protege un robot que transporta un cristal esencial para la supervivencia.

Deus Ex: The Conspiracy para PS4 y PS5 (Clásico de PS2).

Este título forma parte del catálogo de PlayStation Plus Premium. Ambientado en el año 2052, presenta un mundo marcado por el caos, con atentados terroristas, crisis sanitarias y un deterioro económico generalizado.