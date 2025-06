WhatsApp advierte: no descargues estas aplicaciones si no quieres perder tu cuenta

Conoce las apps que no puedes descargar si no quieres perder tu cuenta de WhatsApp. (Foto: Meta)

WhatsApp continúa fortaleciéndose como una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares a nivel global. Millones de personas la utilizan diariamente para comunicarse en tiempo real, lo que ha llevado a la plataforma (propiedad de Meta) a innovar constantemente para mantener su liderazgo en el sector.

Con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más completa, WhatsApp implementa de forma regular nuevas actualizaciones y funciones. Estas mejoras buscan responder a las necesidades de sus usuarios, integrando herramientas que optimizan la comunicación, simplifican el uso de la app y refuerzan sus capacidades.

Un pilar fundamental de la plataforma es la protección de la privacidad. WhatsApp se ha comprometido a resguardar la seguridad de los datos de sus usuarios mediante políticas claras, campañas informativas y mecanismos de cifrado que buscan evitar filtraciones o accesos no autorizados.

WhatsApp castiga a usuarios que usan aplicaciones no autorizadas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

En esa línea, la aplicación ha emitido recientemente una advertencia contra el uso de apps no oficiales que prometen añadir funciones adicionales. WhatsApp recuerda que estas versiones modificadas no solo infringen sus términos de uso, sino que también representan un alto riesgo para la privacidad de quienes las instalan.

¿Qué aplicaciones pueden provocar el cierre de mi cuenta de WhatsApp?

Ante el crecimiento del uso de aplicaciones modificadas, WhatsApp ha decidido tomar medidas firmes contra los usuarios que las utilicen. Según comunicó la plataforma de Meta, quienes descarguen e instalen estas versiones no oficiales podrían enfrentar sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la eliminación permanente de su cuenta.

Estas aplicaciones alteradas, desarrolladas por terceros ajenos a Meta, suelen atraer a los usuarios al prometer funciones extra como personalización del diseño, nuevos colores o herramientas exclusivas. Sin embargo, al no ser seguras ni autorizadas, representan un riesgo para la privacidad y vulneran los términos de uso establecidos por WhatsApp.

WhatsApp suspende cuenta de usuarios que usen aplicaciones no autorizadas. (AP Foto/Martin Meissner, archivo)

Estas son las aplicaciones que no debería descargar para evitar que Meta suspenda o elimine para siempre su cuenta de WhatsApp:

WhatsApp Plus: ofrece personalizaciones y funciones adicionales.

GB WhatsApp : permite cambios en la interfaz y otras características no oficiales.

WhatsApp Rojo y WhatsApp Azul: prometen cambiar el color de la interfaz.

¿Por qué no debo instalar estás aplicaciones no oficiales?

El uso de aplicaciones no oficiales de WhatsApp no solo infringe las políticas de la plataforma, sino que también expone a los usuarios a graves riesgos de seguridad. Meta ha advertido que muchas de estas versiones modificadas pueden contener malware, diseñado para robar datos personales, como ubicaciones, mensajes privados y otra información sensible almacenada en el dispositivo.

Además, al instalar estas aplicaciones alternas, los usuarios pierden el respaldo del cifrado de extremo a extremo que garantiza la privacidad en la versión oficial. Esta vulnerabilidad abre una puerta directa para que ciberdelincuentes intercepten comunicaciones o accedan a información confidencial, comprometiendo la seguridad digital del usuario.

WhatsApp da a conocer porque no permite usar aplicaciones que no son desarrolladas por ellos. (Foto: Meta)

WhatsApp ahora tendrá publicidad

WhatsApp se prepara para introducir importantes actualizaciones en los próximos meses que modificarán notablemente la forma en que los usuarios interactúan con la aplicación. Entre los cambios más destacados se encuentra la inclusión de publicidad en los estados, así como la implementación de cobros en ciertas funciones dentro de la sección de canales, una estrategia inspirada en características ya presentes en otras plataformas de Meta como Instagram y Facebook.

Estas modificaciones tienen como propósito reforzar el papel de WhatsApp como una herramienta de conexión directa entre los usuarios y las empresas o administradores de contenido. La idea es que, en lugar de depender de enlaces provenientes de otras redes sociales, los usuarios puedan descubrir y contactar a los negocios directamente desde la app, convirtiéndola en una plataforma más integral y comercial.