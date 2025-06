Qué significa que una persona duerma con el televisor encendido

La luz azul del televisor inhibe la producción de melatonina, afectando el ciclo natural sueño-vigilia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir con la televisión encendida se ha convertido en un hábito frecuente para muchas personas alrededor del mundo. Este comportamiento tiene implicaciones para el cuerpo y la mente, según la psicología y diversas investigaciones científicas.

Mientras que para algunos, el sonido y la luz del televisor proporcionan una sensación de confort y compañía, los estudios han demostrado que las consecuencias negativas de esta práctica superan a los beneficios percibidos.

Por qué algunas personas sienten la necesidad de dormir con el TV prendido

Para algunas personas, el televisor encendido brinda una sensación de seguridad y compañía. La psicóloga clínica Michelle Drerup señala que este hábito es común entre individuos con rutinas irregulares o quienes tienen problemas para desconectarse de los estímulos externos.

Sin embargo, esta dependencia puede complicar el establecimiento de patrones de sueño saludables. Además, en ambientes donde la televisión es usada como una herramienta para arrullar a los niños o proporcionar distracción, las consecuencias negativas pueden perpetuar un ciclo donde el sueño nunca es verdaderamente reparador.

Exponerse a la luz artificial antes de dormir afecta el reloj biológico y fragmenta el sueño nocturno. (Imagen ilustrativa Infobae)

Efectos de dormir con el televisor encendido

La luz azul que emiten las pantallas de televisores y otros dispositivos electrónicos es un enemigo silencioso del buen descanso. Esta luz inhibe la producción de melatonina, una hormona esencial que regula el ciclo sueño-vigilia. La falta de melatonina resulta en dificultades para conciliar el sueño y en despertares frecuentes durante la noche.

Estudios realizados por el Departamento de Neurología de Northwestern University Feinberg School of Medicine en Chicago, publicados en The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), revelaron que la exposición prolongada a la luz y el sonido del televisor altera significativamente el proceso natural del sueño.

Durante el descanso, el cuerpo humano regula funciones críticas como la presión arterial y la frecuencia cardíaca; estas funciones, sin embargo, se ven interrumpidas por el brillo y el ruido constantes de una pantalla encendida. Este hábito genera estrés en el sistema cardiovascular, aumentando riesgos de hipertensión, enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares.

La luz artificial, ya sea del televisor, lámparas tenues o luces de pasillo, impacta negativamente nuestro reloj biológico. María José Martínez Madrid, coordinadora del grupo de trabajo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño, indica que el sistema circadiano —encargado de regular los ritmos biológicos del cuerpo— se ve alterado por cualquier tipo de luz.

Cambiar hábitos de sueño, como apagar el televisor, ayuda a garantizar un descanso más reparador y profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el cerebro interpreta la luz artificial como natural, reduce la producción de melatonina, haciendo que el sueño sea más superficial y fragmentado. Incluso breves exposiciones a la luz tienen un impacto considerable. Como explicó Martínez Madrid, acciones simples como encender una lámpara por la noche pueden disminuir drásticamente la melatonina en el cuerpo, fragmentando el sueño y dificultando volver a conciliarlo.

Qué pasa en nuestro cuerpo si dormimos con el televisor encendido

El impacto de dormir con la televisión encendida en la salud no debe subestimarse. A largo plazo, las consecuencias incluyen:

Sueño interrumpido y superficial: la luz azul del televisor impide que el cerebro entre en fases profundas del sueño, donde el descanso es reparador. Esto resulta en un sueño ligero y poco beneficioso, incluso si se duerme el tiempo recomendado. Aumento del estrés y riesgo de problemas de salud mental: la falta de sueño adecuado está asociada con un aumento del estrés y dificultades para manejarlo. Además, la falta de descanso se correlaciona con trastornos de salud mental como la ansiedad y la depresión, condiciones que pueden empeorar al exponerse a noticieros o películas violentas antes de dormir. Problemas cardiovasculares: la privación de sueño influye en la presión arterial y el peso corporal. La exposición a sonidos y luces continuas durante el sueño puede elevar el ritmo cardiaco, contribuyendo a hipertensión y a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Problemas de concentración y rendimiento: la interrupción constante del sueño perturba la recuperación cerebral, afectando la concentración y rendimiento mental durante el día. Esto tiene consecuencias directas en la productividad y capacidad para realizar tareas cotidianas de manera eficaz.

Optar por ruido blanco o música relajante es una alternativa saludable para facilitar el descanso nocturno. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo mejorar la higiene del sueño

Para mitigar las afectaciones de dormir con la televisión encendida, es crucial implementar cambios en los hábitos de sueño:

Apagar la televisión antes de dormir : crear un ambiente propicio para el descanso es esencial. Apaga la televisión una hora antes de dormir para crear un entorno oscuro y silencioso.

Crear una rutina de sueño estable : mantener horarios consistentes para despertarse y acostarse ayuda a regular el reloj biológico y mejorar la calidad del sueño.

Optar por ruido blanco o música relajante : en lugar del zumbido del televisor, explorar opciones como música clásica o ruido blanco puede ayudar a relajarse y facilitar el sueño sin perturbaciones.

Ambientar el espacio para descansar: asegurar una habitación con cortinas opacas, temperaturas agradables y un colchón cómodo favorece un sueño profundo y reparador.