Joven sufre quemaduras luego de que unas gafas Meta Quest se incendiaran mientras jugaba

Ángel Miranda, de 23 años, experimentó un incidente durante su tercera sesión de juego con el dispositivo. (León Noticias)

Mientras disfrutaba de un videojuego, las gafas explotaron, dejándolo con quemaduras y lesiones en el rostro y las manos. Lo que genera una nueva alerta con este tipo de dispositivo, ya que el afectado aseguró que pudo haber “quedado ciego”.

Qué pasó con las gafas de Meta Quest

El incidente tuvo lugar el 23 de mayo, siendo el tercer día de uso del dispositivo para Ángel. Apenas había transcurrido media hora desde que comenzó su sesión de juego, cuando las gafas empezaron a sobrecalentarse de forma inusual.

Ángel, alarmado por el repentino calor, optó por retirarse rápidamente el dispositivo de la cara. Sin embargo, las gafas no solo se calentaron, sino que inmediatamente explotaron entre sus manos. Esta explosión liberó llamas procedentes de la batería de litio, generando un humo tóxico que se propagó por toda su vivienda.

Las gafas de realidad mixta comenzaron a sobrecalentarse antes de explotar y liberar humo tóxico en la vivienda. (León Noticias)

En declaraciones recogidas por León Noticias, el joven expresó la gravedad de la situación: “Si no me las llego a quitar a tiempo, me quedo ciego”.

En un acto reflejo, Ángel lanzó las gafas por la ventana e intentó extinguir las llamas con una manguera, dado que ningún otro método parecía efectivo contra el fuego que continuaba ardiendo.

Las lesiones sufridas por Ángel incluyen quemaduras serias en ambas manos, así como en el rostro. En el parte médico del centro de salud de León, donde fue atendido, se documenta que sufrió ampollas en la palma derecha, con una lesión costrosa en la palma izquierda, causada por una pieza del dispositivo que se incrustó durante la explosión.

Además, su frente también experimentó irritación y enrojecimiento debido a los fragmentos de las gafas que impactaron durante el incidente.

El joven evitó una lesión aún más grave, incluyendo la ceguera, al retirar las gafas minutos antes de la explosión. (Meta)

Este suceso no solo provocó daños físicos, sino que dejó al joven profundamente conmocionado. Según ha compartido, nunca antes había experimentado tal cantidad de humo tóxico, y el temor de perder la vista o de enfrentar lesiones más catastróficas fue real y aterrador.

Qué le dijo Meta al joven afectado

Tras el incidente, Ángel intentó obtener respuestas de Meta, la compañía responsable de las gafas. Sin embargo, a pesar de haberse comunicado con ellos en múltiples ocasiones desde el día del accidente, hasta el 27 de mayo solo recibió lamentos formales y promesas de investigar el incidente, pero ninguna acción concreta.

“Se limitan a lamentar la situación y a decirme que lo van a investigar, pero nadie ha venido a por las gafas ni me han dado ninguna solución”, explicó al diario local.

Preocupado por la posibilidad de que otros usuarios pudieran enfrentar riesgos similares, Ángel ha pedido una respuesta más efectiva y rápida por parte de Meta, especialmente porque considera inaceptable la limitada asistencia que ha recibido frente a un problema tan serio.

Meta solo ofreció lamentos formales tras el accidente, sin investigar ni dar soluciones concretas al usuario afectado. (Meta)

Su frustración se amplifica al considerar que algo así le podría ocurrir a un menor, buscando con urgencia que se implemente un control de seguridad y prevención más riguroso para estos dispositivos.

Con el fin de buscar justicia y prevención para otros consumidores, Ángel ha decidido tomar medidas legales. Ha contactado a su aseguradora de hogar y planea llevar a Meta a juicio. Busca que este caso se tome como un ejemplo para evitar que situaciones similares se repitan y para resaltar la responsabilidad y asistencia que deben ofrecer las grandes compañías tecnológicas. Aunque es el primer caso conocido de una explosión con algún dispositivo de Meta Quest.