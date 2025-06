Google impulsa la formación en IA con un millón de becas en América Latina: una apuesta para mejorar la empleabilidad

Lisa Gevelber habla sobre los esfuerzos de Google para democratizar el acceso a la educación en IA y cómo lleva adelante iniciativas que impulsan nuevas carreras y la empleabilidad en todo el mundo. (Google)

Latinoamérica se está consolidando como una región con alto potencial para el uso de inteligencia artificial en el ámbito laboral. Lisa Gevelber, vicepresidenta de Grow with Google, abordó este tema en el espacio AI Conversation de Think with Google, donde destacó el creciente interés por la IA en países como Brasil, México y Chile.

Afirmó que Google tiene como objetivo impulsar la formación en inteligencia artificial en Latinoamérica mediante la entrega de más de un millón de becas destinadas a personas de la región.

En países como Colombia, Argentina y Perú, ya se han anunciado iniciativas para otorgar estas becas a personas que no cuentan con los recursos necesarios para costear la inscripción, facilitando así el acceso a formación en habilidades digitales clave.

Estas becas permitirán acceder de forma gratuita a programas como los Certificados Profesionales de Google, AI Essentials y Prompting Essentials.

La ejecutiva desatacó el potencial de la región en IA. (Google)

Señaló que la IA ya está generando un impacto concreto en la empleabilidad. Mencionó que un 71% de los empleadores en la región prefieren contratar a personas con menos experiencia, pero con habilidades en inteligencia artificial, antes que a candidatos más experimentados sin conocimientos en el área.

Además, la ejecutiva de Google subrayó que “la IA puede ser una excelente aliada en el trabajo, automatizando tareas repetitivas y liberando tiempo para actividades más estratégicas, como la toma de decisiones”.

Cuáles son los retos en la formación en IA

En la conversación conducida por Ramiro Sánchez, director sénior de marketing de Google Latinoamérica, se le preguntó a Lisa Gevelber cuáles son, en su opinión, los principales retos en la formación en inteligencia artificial.

Google cuenta con una serie de cursos en inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La ejecutiva respondió que uno de los mayores desafíos es aprender a usar la IA de forma eficiente. “Por eso creamos el curso Google Prompting Essentials. Sabemos que, al hacer un buen prompt, los resultados con herramientas de IA generativa son mucho más eficaces”, explicó.

Gevelber añadió que se trata de un curso breve, de solo unas horas, diseñado para que el aprendizaje sea accesible y que todas las personas puedan aprender a redactar indicaciones que generen buenos resultados.

Cabe señalar que el prompting es el proceso de dar instrucciones o indicaciones a un modelo de inteligencia artificial para obtener una respuesta específica.

Estas instrucciones, conocidas como prompts, pueden ser preguntas, frases, comandos o descripciones que guían al sistema para generar textos, imágenes, resúmenes u otros resultados. Cuanto más claro y preciso sea el prompt, mejores serán las respuestas del modelo.

Para Lisa Gevelber, el principal reto en cuanto a IA es la educación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer que la IA sea accesible para todos

Para que la inteligencia artificial sea verdaderamente accesible, Lisa Gevelber destaca la importancia de la educación y la formación en habilidades digitales. “Existen muchos cursos de calidad disponibles. De hecho, llevamos años ofreciendo programas dirigidos a personas y empresas que buscan cualificarse”, señaló.

Uno de los principales esfuerzos en esta línea es el programa Certificados Profesionales de Google, creado para responder a la falta de habilidades técnicas en distintos sectores. Gevelber mencionó que, por ejemplo, en Brasil existe un déficit de casi medio millón de profesionales en tecnología.

“Necesitamos soluciones fáciles y accesibles para que más personas puedan capacitarse en áreas como ciberseguridad, soporte en TI y análisis de datos”, explicó.

Los certificados están disponibles en línea y bajo demanda, lo que permite que cada persona estudie a su propio ritmo, facilitando el acceso a formación técnica sin barreras geográficas ni de horarios.

La iniciativa de Google es que más personas accedan a una formación de calidad en IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Grow with Google

Grow with Google es una iniciativa global de Google que ofrece herramientas, cursos y recursos gratuitos para desarrollar habilidades digitales y mejorar la empleabilidad. Está dirigida a estudiantes, emprendedores, trabajadores y pequeñas empresas que buscan adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución.