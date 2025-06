Meta apuesta por la superinteligencia: el nuevo laboratorio de Mark Zuckerberg busca superar la mente humana con inteligencia artificial

Meta reorganiza sus oficinas para impulsar la investigación en superinteligencia artificial. REUTERS/Manuel Orbegozo/Archivo

El interés de Mark Zuckerberg por la inteligencia artificial ha llegado a tal punto que, según The New York Times, el CEO de Meta ha decidido reorganizar las oficinas de la compañía para que los nuevos fichajes en el área de IA trabajen cerca de él. Esta medida forma parte de la creación de un laboratorio de investigación dedicado a la “superinteligencia”, un concepto que apunta a desarrollar sistemas de IA con capacidades superiores a las del cerebro humano, en un intento por reposicionar a la empresa en la carrera tecnológica global.

De acuerdo con The New York Times y Bloomberg, Meta ha iniciado un proceso de reclutamiento intensivo para conformar un equipo de aproximadamente 50 especialistas en inteligencia artificial, a quienes se les han ofrecido paquetes salariales que oscilan entre siete y nueve cifras. El objetivo de este grupo, conocido internamente como el “superintelligence group”, es alcanzar la llamada inteligencia artificial general (AGI), una meta que, aunque todavía teórica, busca que las máquinas puedan ejecutar cualquier tarea que realiza un ser humano. Según reportó The New York Times, la compañía ha extendido ofertas millonarias a investigadores de empresas rivales como OpenAI y Google, logrando que algunos acepten sumarse al proyecto.

El impulso de Meta en este campo se produce tras una serie de lanzamientos de productos que no cumplieron con las expectativas, como el modelo Llama 4, que fue objeto de críticas tanto internas como externas. Aunque Zuckerberg defendió públicamente el rendimiento de Llama frente a los modelos de la competencia, desarrolladores y expertos externos concluyeron que los resultados presentados por la empresa estaban diseñados para mostrar un avance mayor al real. Esta situación llevó a la postergación del siguiente modelo, “Behemoth”, debido a preocupaciones sobre la falta de mejoras sustanciales respecto a versiones anteriores, según consignó Bloomberg.

En este contexto, Zuckerberg ha intensificado su participación directa en las iniciativas de IA de la compañía. Según Bloomberg, el CEO creó un grupo de WhatsApp denominado “Recruiting Party”, integrado por altos ejecutivos, con el propósito de identificar y atraer talento clave para el nuevo laboratorio. Además, la empresa se encuentra en negociaciones para invertir más de 10.000 millones de dólares en Scale AI, una plataforma de datos que facilita el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. El fundador y CEO de Scale AI, Alexandr Wang, ha sido incorporado al proyecto de Meta, y el acuerdo contempla la llegada de otros empleados de Scale AI a la compañía.

La competencia en el sector de la inteligencia artificial se ha intensificado desde el lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI en 2022. Desde entonces, gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon y Google han invertido sumas multimillonarias en startups y laboratorios propios de IA. The New York Times detalló que Microsoft ha destinado más de 13.000 millones de dólares a OpenAI, mientras que Amazon ha invertido más de 8.000 millones de dólares en la startup Anthropic. Por su parte, Google continúa desarrollando su laboratorio de investigación DeepMind, adquirido en 2014 y convertido en el núcleo de sus esfuerzos en IA.

El historial de Meta en inteligencia artificial se remonta a 2013, cuando Zuckerberg fundó el primer laboratorio dedicado a esta tecnología tras perder la oportunidad de adquirir DeepMind frente a Google. Desde entonces, la investigación ha estado bajo la supervisión de Yann LeCun, pionero en redes neuronales y ganador del Premio Turing en 2018. LeCun, quien también es profesor en la Universidad de Nueva York, ha defendido la necesidad de ideas completamente nuevas para alcanzar la AGI, en contraste con la visión de otros líderes de Silicon Valley que consideran que los avances actuales podrían ser suficientes.

Alexandr Wang, CEO de Scale AI. Meta invierte más de 10.000 millones de dólares en Scale AI para fortalecer el entrenamiento de modelos. REUTERS/Gonzalo Fuentes

En los últimos años, Meta ha apostado por la estrategia de “open source”, liberando el código de sus modelos de IA para fomentar su adopción por parte de desarrolladores externos. El modelo Llama y el chatbot Meta AI se han integrado en productos como Facebook, Instagram, WhatsApp y las gafas inteligentes Ray-Ban. Según declaraciones de Zuckerberg recogidas por The New York Times, más de mil millones de personas utilizan Meta AI cada mes.

A pesar de estas iniciativas, la división de IA de Meta ha experimentado una fuga de talento hacia empresas rivales, motivada por el ritmo acelerado de desarrollo, disputas internas y la alta demanda de expertos en el sector. The New York Times informó que la empresa ha respondido a esta situación con ofertas salariales sin precedentes, en un intento por atraer a los mejores investigadores y recuperar terreno frente a la competencia.

El acuerdo con Scale AI representa un movimiento estratégico para Meta, que busca fortalecer su capacidad de procesamiento y manejo de datos para entrenar sistemas de IA avanzados. Scale AI, fundada en 2016 por Alexandr Wang y Lucy Guo, se especializa en la recolección, etiquetado y limpieza de grandes volúmenes de datos, servicios que han sido utilizados por empresas como OpenAI, Microsoft y Cohere. En los últimos años, Scale AI ha ampliado su presencia en el sector empresarial y gubernamental, proporcionando consultores y desarrolladores para la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Meta recluta a expertos de OpenAI y Google con ofertas millonarias para su nuevo grupo de IA.

La relación entre Wang y otros líderes del sector, como Sam Altman de OpenAI, ha sido cercana. Ambos compartieron residencia en el pasado y han coincidido en eventos públicos, como la inauguración presidencial en Washington. En una carta publicada en The Washington Post, Wang instó al entonces presidente Donald Trump a incrementar la inversión en inteligencia artificial para evitar que Estados Unidos quede rezagado frente a China. “Querido presidente Trump, Estados Unidos debe ganar la guerra de la IA”, afirmaba el anuncio.

El desarrollo de la superinteligencia se considera un objetivo a largo plazo dentro de la comunidad científica. Mientras que la AGI busca igualar las capacidades humanas, la superinteligencia aspira a superarlas ampliamente. Empresas como OpenAI y Google han manifestado que su meta inmediata es alcanzar la AGI, aunque reconocen que el camino para lograrlo aún no está claro. Según The New York Times, la apuesta de Meta por la superinteligencia representa un intento por diferenciarse y liderar la próxima generación de avances en inteligencia artificial.

La presión por mantenerse en la vanguardia tecnológica ha llevado a las grandes tecnológicas a invertir no solo en infraestructura y desarrollo, sino también en la adquisición de talento y licencias de tecnología. The New York Times recordó que en 2023, Google pagó 3.000 millones de dólares para licenciar tecnología y contratar expertos de Character.AI, una startup especializada en chatbots para conversaciones personales.

El contexto regulatorio también influye en las decisiones de Meta. La Federal Trade Commission ha llevado a la empresa a juicio por sus adquisiciones de Instagram y WhatsApp, lo que ha motivado a la compañía a estructurar de manera particular su inversión en Scale AI para evitar posibles objeciones legales, según reportó The New York Times.

En palabras de Zuckerberg, la inteligencia artificial es “potencialmente una de las innovaciones más importantes de la historia” y el año en curso “marcará el rumbo del futuro”. La apuesta de Meta por la superinteligencia, con la incorporación de figuras como Alexandr Wang y la inversión de miles de millones de dólares, busca posicionar a la empresa en el centro de la próxima revolución tecnológica. “Este año va a marcar el rumbo del futuro”, declaró el CEO, subrayando la magnitud de la apuesta de la compañía.