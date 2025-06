Apple enfrenta presión en IA y rediseña su software para recuperar liderazgo

La próxima actualización de los sistemas operativos de Apple no solo cambiará la apariencia de los dispositivos, sino que también modificará la manera en que los usuarios identifican el software que utilizan. Según Bloomberg, la compañía dejará atrás la tradicional numeración secuencial y adoptará un esquema basado en el año: el nuevo iOS que Apple presentará en la WWDC25 no se llamará iOS 19, sino iOS 26, ya que representa el 2026.

Esta decisión busca que los usuarios asocien de forma más intuitiva la vigencia de su sistema operativo, ya que la versión presentada en 2025 seguirá siendo la más reciente hasta el otoño de 2026.

El evento WWDC25 de Apple, que inicia el lunes 9 de junio, se perfila como uno de los más transformadores en más de una década, con un enfoque en rediseños visuales y mejoras de productividad para todos sus sistemas operativos.

De acuerdo con Fast Company, “los cambios de software de este año probablemente serán más transformadores de lo que han sido en más de una década, remodelando radicalmente el aspecto de los sistemas operativos de iPhone, iPad y Mac”.

La conferencia, que tradicionalmente se dirige a desarrolladores, también capta la atención de millones de usuarios que esperan conocer las novedades que llegarán a sus dispositivos en otoño boreal.

El rediseño visual, identificado internamente como “Solarium”, se inspira en el sistema operativo visionOS del Apple Vision Pro. Según Bloomberg, “el anuncio más destacado será una interfaz completamente nueva para todos los sistemas operativos de Apple, incluido CarPlay”.

El nuevo aspecto —cuyo nombre en clave es Solarium— se basa en visionOS, el software del Vision Pro. Este rediseño introduce elementos de interfaz translúcidos, efectos de luz y reflejo, barras de herramientas flotantes, iconos más redondeados y teclados con apariencia de vidrio.

El rediseño integral de Apple en la WWDC25 redefine la relación entre innovación, identidad visual y presión competitiva (Imagen ilustrativa Infobae)

El objetivo, según Mark Gurman de Bloomberg, es “simplificar la forma en que los usuarios navegan y controlan sus dispositivos, actualizando el estilo de iconos, menús, aplicaciones, ventanas y botones del sistema”.

La unificación estética abarcará iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 y visionOS 26. Aunque los iconos de las aplicaciones en iPhone y iPad mantendrán su forma actual, los widgets de estos dispositivos y de Mac se han rediseñado para integrarse con la nueva interfaz, aunque su funcionamiento esencial no cambiará. Fast Company detalla que “los elementos de la interfaz de usuario serán transparentes, permitiendo que las formas y colores del contenido de fondo se filtren como la luz a través de una ventana de vidrio”.

En cuanto a las aplicaciones, tres recibirán renovaciones significativas: Teléfono, Safari y Cámara. El rediseño del teléfono permitirá combinar contactos favoritos, llamadas recientes y mensajes de voz en una sola ventana desplazable, aunque los usuarios podrán volver a la vista clásica si lo prefieren.

Safari presentará una barra de direcciones más transparente y con efecto de vidrio, mientras que la Cámara simplificará su interfaz para facilitar el acceso a las múltiples opciones de foto y video que se han añadido en los últimos años.

La aplicación Mensajes también experimentará cambios, con la incorporación de encuestas y la posibilidad de establecer una imagen de fondo sincronizada entre dispositivos y usuarios de una misma conversación.

Además, Apple llevará por primera vez su aplicación Preview —conocida en Mac por la gestión y edición de PDFs— a iOS y iPadOS, ofreciendo una solución nativa para la manipulación de documentos en estos dispositivos.

El ámbito de los videojuegos recibirá atención especial con la introducción de una nueva aplicación llamada Games, que centralizará la descarga de juegos y el acceso a la plataforma Apple Arcade. Esta app, que recuerda a la tienda Steam, contará con pestañas como Inicio, Arcade, Jugar Juntos, Biblioteca y Buscar.

Según Bloomberg, “Apple espera que la nueva aplicación pueda hacer que sus dispositivos móviles sean una parte más importante de la industria del gaming, aunque es poco probable que logre ese objetivo y resulta bastante poco impresionante”.

En el caso de iPadOS 26, la actualización se orienta a hacer el sistema más parecido a un entorno de escritorio, con mejoras en productividad, multitarea y gestión de ventanas. Bloomberg señala que la actualización “se centrará en la productividad, la multitarea y la gestión de ventanas de aplicaciones, con la intención de que el dispositivo funcione más como un Mac”. Estas funciones avanzadas podrían requerir el uso de teclado y trackpad, como el Magic Keyboard de Apple.

Apple lanzará una nueva app llamada Games para unificar el acceso a juegos y Apple Arcade, con una interfaz similar a Steam. Sin embargo, según Bloomberg, la propuesta luce limitada y difícilmente posicionará a los dispositivos de la marca como actores clave en la industria del gaming

El Apple Vision Pro recibirá soporte para desplazamiento ocular, permitiendo navegar por documentos y páginas web con la mirada, así como compatibilidad con controladores de mano de terceros, como los de PlayStation VR. Estas mejoras buscan ampliar las posibilidades de interacción y accesibilidad en el dispositivo de realidad mixta.

En el terreno de la inteligencia artificial, Apple Intelligence tendrá una presencia más discreta que en años anteriores. El medio Fast Company indica que “Apple no planea anunciar muchas funciones nuevas de Apple Intelligence. No quiere decepcionar a la gente si nuevamente deben retrasarse”.

Aun así, se esperan algunas novedades, como la gestión de batería optimizada por IA en iPhone y la integración de traducción en todo el sistema, permitiendo que sea en tiempo real de llamadas y mensajes, así como conversaciones en vivo para usuarios de AirPods. Además, los desarrolladores podrán acceder por primera vez a los modelos de lenguaje de Apple para crear sus propias funciones de IA.

Otra novedad será la posibilidad de crear Genmoji combinando dos emojis estándar, y una versión mejorada de la aplicación Shortcuts, que aprovechará los modelos de Apple Intelligence para automatizar tareas. La compañía también trabaja en una versión optimizada de sus modelos de IA para uso tanto en el dispositivo como en la nube, con acceso para desarrolladores a la versión local.

Respecto a la integración de Google Gemini como alternativa a ChatGPT en Apple Intelligence, Bloomberg aclara que “Apple no tiene planes actuales de anunciar tal integración en la WWDC, y probablemente no habrá avances públicos hasta que el Departamento de Justicia de EE. UU. emita su fallo sobre el acuerdo de búsqueda de Google con Apple”.

El asistente de voz Siri no recibirá mejoras significativas en esta edición. La esperada actualización que permitiría acceder a datos personales y controlar aplicaciones de manera más precisa sigue en desarrollo y no se presentará este año. Según Bloomberg, “una versión aún más avanzada del asistente, denominada internamente LLM Siri, probablemente no se introducirá hasta dentro de uno o dos años como mínimo”.

En cuanto a hardware, las expectativas son bajas. Fast Company advierte que “Apple generalmente concentra sus lanzamientos de hardware en primavera y otoño, y la mejor información disponible sugiere que ninguno de esos lanzamientos ocurrirá esta vez”.

Aunque existe la posibilidad de que se presente un nuevo Mac Pro o un dispositivo para el hogar inteligente con pantalla táctil, lo más probable es que el evento se centre exclusivamente en software.

El soporte para Macs con procesadores Intel está llegando a su fin. Los rumores apuntan a que la próxima versión de macOS podría ser la última en ofrecer compatibilidad con algunos modelos de Intel, limitando cada vez más las funciones exclusivas para equipos con Apple Silicon.

En el contexto de la industria, Apple enfrenta una presión creciente por parte de competidores como Google, Meta, Microsoft y OpenAI, que avanzan rápidamente en el desarrollo de inteligencia artificial. Además, el exjefe de diseño de Apple, Jony Ive, se ha asociado con Sam Altman de OpenAI para crear nuevos dispositivos de hardware, mientras que Samsung planea una colaboración extensa con la startup Perplexity.

El ambiente en Cupertino es tenso.

El medio The Verge describe que “el ambiente previo a las dos últimas conferencias de desarrolladores de Apple era muy diferente. En 2023 había expectación por un nuevo visor revolucionario. En 2024, urgencia por los anuncios de IA y rumores de que Siri finalmente sería útil. Pero en 2025, las cosas son distintas”.

Las ventas del Vision Pro han sido bajas, lo que llevó a la empresa a reducir la producción, y la implementación de Apple Intelligence ha sido calificada como insuficiente, con retrasos en las mejoras prometidas para Siri.

A estos desafíos se suman problemas legales. En 2021, un tribunal de California ordenó a Apple permitir que los desarrolladores incluyeran enlaces para compras externas en sus aplicaciones.

La respuesta de la empresa fue considerada tan deficiente que la jueza Yvonne Gonzalez Rogers bloqueó la posibilidad de que Apple cobrara comisiones por esas compras y recomendó iniciar procedimientos por desacato penal. En la Unión Europea, la compañía ha sido multada por prácticas contrarias a las normas antimonopolio del DMA, y la aplicación Fortnite ha regresado a la App Store tras una larga disputa.

En el plano financiero, el rediseño visual podría tener impacto en la cotización de las acciones de Apple. Según Fast Company, “el rediseño visual puede ser el anuncio más significativo en la WWDC desde la perspectiva de los inversores”.

Asimismo, “los rediseños llaman la atención incluso de los consumidores no expertos en tecnología y pueden incentivar la compra de un nuevo iPhone”.

Al cierre del 6 de junio, las acciones de Apple (Nasdaq: AAPL) habían caído más del 18 % desde principios de año, aunque en los últimos doce meses aún mostraban un alza cercana al 5 %, con un precio justo por debajo de los 204 dólares. El máximo histórico, de poco más de 260 dólares, se alcanzó en diciembre de 2024.

La presión sobre el CEO Tim Cook es evidente. The Verge señala que “el precio de las acciones está por debajo de sus máximos a principios de año —prácticamente igual que en junio pasado—, una jueza federal está presionando a Tim Cook, y es evidente para cualquiera con un iPhone 16 que Apple Intelligence está a medio hacer, en el mejor de los casos”.

Además, la negativa de ejecutivos de Apple a participar en el tradicional programa de John Gruber durante la WWDC, por primera vez desde 2015, sugiere una estrategia de proyectar confianza y evitar reconocer públicamente los errores recientes.

El evento WWDC25 representa una oportunidad para que Apple recupere la confianza de su comunidad de desarrolladores y usuarios, en un momento en que la competencia en inteligencia artificial y los desafíos regulatorios y comerciales ponen a prueba la capacidad de la empresa para innovar y mantener su liderazgo en la industria tecnológica.

Ficha técnica: WWDC 2025

Evento: Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025

Organizador: Apple

Fechas: Del 9 al 13 de junio de 2025

Formato: Híbrido (online y un evento presencial en el Apple Park)

Keynote: 9 de junio, 10:00 a.m. PT

- Miami (ET): 1:00 p.m.

- Buenos Aires (ART): 2:00 p.m.

- Colombia (COT): 12:00 p.m.

- México (CDMX): 12:00 p.m.

- Perú (PET): 12:00 p.m.

- España (CET): 7:00 p.m.

Cómo seguirlo: Transmisión en vivo en el sitio web oficial de Apple y YouTube

Destinatarios: Desarrolladores y estudiantes seleccionados

Principales anuncios esperados:

- iOS 26: Renovación visual y nueva app para videojuegos

- macOS 26: Interfaz rediseñada con IA

- iPadOS 26 y watchOS 26: Nuevas funciones y diseño unificado -

Apple Intelligence:

- Herramientas como “Rewrite” y “Image Playground”

- AirPods: Nuevas funcionalidades mediante gestos y control musical