Qué va a pasar con YouTube en los dispositivos de Apple: este es el anuncio para iPhone y iPad

YouTube restringe el acceso en iPhones y iPads con sistemas desactualizado

La aplicación de YouTube dejará de estar disponible para un grupo de modelos antiguos de iPhone y iPad. La decisión, impulsada por una actualización de la propia plataforma de video, impacta de forma directa a usuarios que aún utilizan dispositivos con versiones del sistema operativo iOS o iPadOS inferiores a la 16.

La versión 20.22.1 de la aplicación de YouTube, lanzada recientemente, establece un como requisito que tanto iPhones como iPads deberán contar con iOS 16 o iPadOS 16 para poder instalarla y recibir futuras actualizaciones. Esto deja fuera de circulación a modelos que, en algunos casos, se remontan a lanzamientos ocurridos entre 2015 y 2016.

Cuáles dispositivos dejarán de ser compatibles con YouTube

Solo los dispositivos con iOS 16 o superior podrán mantener la aplicación actualizada; el resto deberá recurrir al navegador o cambiar de equipo

Entre los dispositivos que ya no serán compatibles figuran los iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, el iPhone SE de primera generación, así como los iPad Air 2, iPad mini 4 y el iPod touch de séptima generación.

En todos estos casos, los usuarios verán que la aplicación instalada deja de recibir soporte y no podrá actualizarse, lo que en poco tiempo puede traducirse en errores de funcionamiento, incompatibilidades con funciones básicas o directamente la imposibilidad de abrir la app.

Por qué dejan de ser compatibles los iPhone y iPod

Aunque Apple no ha sido directamente responsable del cambio, la decisión de YouTube se alinea con una tendencia común en el ecosistema de aplicaciones, la cual consiste en adaptar sus productos a las últimas versiones del sistema operativo para mejorar el rendimiento, reforzar la seguridad y reducir la carga de trabajo que implica dar soporte a versiones desactualizadas.

Adiós a la app: YouTube impone nueva barrera en el ecosistema Apple - REUTERS/Dado Ruvic/

Esto también facilita el desarrollo de nuevas funciones que ya no necesitan ser adaptadas a dispositivos con limitaciones técnicas.

Para muchos usuarios, especialmente quienes utilizan estos dispositivos como terminales secundarios para el consumo de contenido, el impacto puede ser considerable.

YouTube sigue siendo una herramienta clave para el entretenimiento, el acceso a información, la consulta de tutoriales y la visualización de contenidos educativos. Perder acceso a la aplicación representa más que una simple molestia técnica.

Qué opciones hay para acceder a YouTube

A pesar de la pérdida de soporte, hay alternativas disponibles. La más directa es utilizar el navegador web del dispositivo para acceder a YouTube a través de la dirección www.youtube.com.

Esta vía sigue funcionando en versiones anteriores del sistema operativo, aunque con una experiencia menos fluida y con limitaciones respecto a funciones como notificaciones automáticas o reproducción en segundo plano.

Por qué YouTube dejará de estar disponible en varios iPhones e iPads - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra posibilidad es migrar el uso de YouTube a otros dispositivos compatibles. Muchos hogares cuentan con tabletas, laptops o incluso televisores inteligentes que permiten acceder a la plataforma sin restricciones. Sin embargo, esta solución requiere cambiar de dispositivo, algo que no todos los usuarios están dispuestos o en condiciones de hacer.

Detrás de esta decisión también está el debate constante sobre la obsolescencia programada. Aunque Apple ha mantenido durante años el soporte para dispositivos antiguos, el ritmo de actualización del ecosistema iOS empuja a que cada vez más usuarios se vean obligados a renovar su equipo para continuar accediendo a servicios básicos.

El caso de YouTube pone en evidencia cómo las decisiones tomadas por terceros, en este caso Google, también contribuyen a acortar la vida útil de un dispositivo.

Más allá del impacto inmediato, este tipo de actualizaciones refuerza una realidad tecnológica inevitable: la vida útil del hardware está atada a la evolución del software.

A medida que las plataformas priorizan la integración con nuevas versiones del sistema, los dispositivos que no pueden actualizarse quedan rezagados. No solo pierden acceso a nuevas funciones, también a correcciones de seguridad y mejoras de rendimiento que son esenciales para el uso diario.

La medida puede interpretarse como parte del ciclo natural de actualización tecnológica. Pero para quienes siguen utilizando un iPhone 7 o un iPad Air 2 sin intención de reemplazarlos pronto, el fin del soporte para YouTube representa una ruptura concreta con el ecosistema digital actual.