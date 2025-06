The New York Times impulsa retención indefinida de datos en OpenAI y crece la polémica

FILE PHOTO: ChatGPT and The New York Times logos are seen in this illustration taken December 27, 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La reciente solicitud judicial que exige a OpenAI conservar indefinidamente los datos de usuarios de ChatGPT y de clientes de su API ha generado preocupación entre quienes valoran la privacidad digital. Esta medida, impulsada por The New York Times y otros demandantes en el marco de una demanda en curso, representa un cambio significativo respecto a las prácticas habituales de protección de datos en la industria tecnológica.

La noticia principal radica en que, según la orden judicial, OpenAI debe retener toda la información generada por usuarios de ChatGPT y de la API, incluso aquella que normalmente se eliminaría de sus sistemas en un plazo de 30 días.

De acuerdo con OpenAI, la petición de The New York Times de conservar indefinidamente los datos de los usuarios surge como parte de una demanda que la organización considera infundada. El medio detalló que los demandantes han solicitado a la corte que obligue a la empresa a mantener todo el contenido generado por los usuarios, argumentando que podrían encontrar información relevante para su caso.

OpenAI sostiene que esta exigencia “fundamentalmente entra en conflicto con los compromisos de privacidad que hemos hecho con nuestros usuarios y abandona normas de privacidad de larga data y debilita las protecciones de privacidad”.

Asimismo, Brad Lightcap, director de operaciones de la compañía, enfatizó: “Creemos firmemente que esto es un exceso por parte de The New York Times. Seguimos apelando esta orden para poder seguir priorizando su confianza y privacidad”.

La medida afecta a quienes utilizan ChatGPT en sus versiones Free, Plus, Pro y Team, así como a los usuarios de la API de OpenAI que no cuenten con un acuerdo de retención cero de datos (Zero Data Retention, ZDR). No se aplica a los clientes de ChatGPT Enterprise ni a los de ChatGPT Edu, ni tampoco a quienes utilizan los endpoints de la API bajo el acuerdo ZDR.

Según explicó la empresa al medio, “si eres un cliente empresarial que utiliza nuestra API con retención cero de datos, nunca conservamos los mensajes que envías ni las respuestas que devolvemos. Como no se almacenan, esta orden judicial no afecta esos datos”.

OpenAI impugnó judicialmente una orden de preservación de datos, argumentando que retener indefinidamente “todos los datos de salida” contradice sus compromisos de privacidad, vulnera políticas internas y excede los estándares de la industria

OpenAI ha tomado varias acciones legales para desafiar la orden. Desde el inicio, la empresa argumentó que la solicitud de los demandantes de preservar “todos los datos de salida” era excesivamente amplia y contradecía sus compromisos de privacidad. Presentaron una moción para que el juez reconsiderara la orden de preservación, subrayando que la retención indefinida de datos de usuarios viola las normas de la industria y sus propias políticas.

En ese sentido, el medio informó que, durante una audiencia celebrada el 27 de mayo, el juez aclaró que ChatGPT Enterprise quedaba excluido de la obligación de conservación. Además, OpenAI ha apelado la orden ante el juez del tribunal de distrito.

La retención de datos bajo esta orden judicial implica que incluso los chats eliminados por los usuarios de ChatGPT y el contenido de la API que normalmente se eliminaría automáticamente en un plazo de 30 días deben conservarse. OpenAI explicó que “el contenido cubierto por la orden judicial se almacena por separado en un sistema seguro". Y agregó: “Está protegido bajo retención legal, lo que significa que no puede ser accedido ni utilizado para otros fines que no sean cumplir con obligaciones legales”.

Solo un pequeño equipo legal y de seguridad de OpenAI, sujeto a auditorías, puede acceder a estos datos cuando sea necesario para cumplir con la ley.

Respecto al acceso de terceros a la información, la empresa aseguró que “estos datos no se comparten automáticamente con The New York Times ni con nadie más. Están bloqueados bajo una retención legal separada, lo que significa que se almacenan de forma segura y solo pueden ser accedidos bajo estrictos protocolos legales”.

Además, OpenAI subrayó que, si los demandantes insisten en obtener acceso a los datos, la empresa “luchará para proteger su privacidad en cada paso”.

OpenAI advirtió que cumplir con la orden judicial podría contravenir normativas como el GDPR, y aunque acata temporalmente la medida por obligación legal, sostiene que la exigencia del New York Times no se ajusta a sus estándares de privacidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la duración de la retención, OpenAI indicó que la orden judicial les obliga a conservar el contenido de ChatGPT y la API de forma indefinida a partir de ahora. No existe una fecha de finalización o revisión establecida para la orden, aunque la empresa está “desafiando activamente la orden, y si tenemos éxito, reanudaremos nuestras prácticas estándar de retención de datos”.

El cumplimiento de la orden judicial plantea interrogantes sobre la compatibilidad con normativas internacionales de privacidad, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea. OpenAI afirmó que “estamos tomando medidas para cumplir en este momento porque debemos seguir la ley, pero la exigencia de The New York Times no se alinea con nuestros estándares de privacidad. Por eso la estamos impugnando”.

Las políticas habituales de retención de datos de OpenAI establecen que, para los usuarios de ChatGPT Free, Plus y Pro, cuando se elimina un chat o una cuenta, la conversación se elimina inmediatamente de la cuenta del usuario y se programa su eliminación permanente de los sistemas en un plazo de 30 días, salvo que exista una obligación legal o de seguridad que requiera su conservación.

En el caso de ChatGPT Team, cada usuario final controla si sus conversaciones se retienen, y cualquier conversación eliminada o no guardada se elimina de los sistemas en un plazo de 30 días, salvo requerimiento legal.

Para ChatGPT Enterprise y ChatGPT Edu, los administradores de los espacios de trabajo determinan el tiempo de retención del contenido, y las conversaciones eliminadas se eliminan de los sistemas en 30 días, salvo obligación legal.

En el caso de la API, los clientes empresariales que desarrollan sobre la API de OpenAI controlan el tiempo de retención del contenido de los clientes según los endpoints y configuraciones que utilicen. Después de 30 días, las entradas y salidas de la API se eliminan de los registros de OpenAI, salvo que exista una obligación legal de retención. Para quienes utilizan los endpoints de retención cero de datos, las entradas y salidas nunca se registran ni se retienen para el estado de la aplicación.

Por su parte, el CEO de OpenAI, Sam Altman, expresó en X su rechazo a una solicitud del New York Times ante los tribunales, en la que el medio exigía que la empresa se abstuviera de eliminar los chats de sus usuarios.

Altman calificó esta petición como “inapropiada” y alertó sobre el peligroso precedente que podría establecer si se diera lugar a semejante exigencia judicial.

OpenAI ha decidido apelar la decisión del tribunal, reafirmando su compromiso con la privacidad de quienes utilizan sus servicios. Según Altman, ceder a este tipo de presiones pondría en riesgo uno de los principios fundamentales de la compañía: proteger los datos y las conversaciones privadas de sus usuarios ante cualquier intento externo de acceso forzado.

En ese mismo mensaje, el directivo sugirió que se está considerando la implementación de una figura similar al “privilegio de la IA”, una idea que subraya la urgencia de debatir públicamente sobre los límites legales y éticos del acceso a la información generada en plataformas de inteligencia artificial.

Altman cerró su publicación asegurando que esta situación intensifica la necesidad de sostener la conversación sobre derechos digitales en la era tecnológica.

Altman cuestiona un fallo judicial que obliga a conservar chats privados y plantea debatir un posible "privilegio de la IA" (AP Foto/Jon Gambrell)

La empresa también aclaró que la orden judicial no modifica sus políticas de entrenamiento de modelos. Para los clientes empresariales, OpenAI no utiliza los datos de negocio para entrenar sus modelos por defecto, y la orden judicial no altera esta práctica. En el caso de los consumidores, los usuarios pueden decidir si sus conversaciones se utilizan para mejorar ChatGPT desde la configuración, y la orden judicial tampoco cambia esta opción.

OpenAI reiteró su compromiso con la transparencia y la comunicación con los usuarios. “Estamos comprometidos con la transparencia y los mantendremos informados. Compartiremos actualizaciones significativas, incluidas cualquier cambio en la orden o cómo afecta a sus datos”, aseguró la empresa al medio.

La disputa legal entre The New York Times y OpenAI se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre la privacidad y el uso de datos en la inteligencia artificial. La exigencia de conservar indefinidamente los datos de los usuarios representa, según la empresa, un precedente que podría afectar las normas de privacidad en el sector tecnológico.

El caso sigue en desarrollo, y la empresa mantiene su postura de defensa de la privacidad de los usuarios frente a lo que considera una solicitud desproporcionada. OpenAI ha reiterado que, en caso de que la apelación prospere, volverán a aplicar sus políticas estándar de eliminación de datos, que priorizan la protección de la información personal de los usuarios.