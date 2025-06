OpenAI acelera su expansión global y redefine el mercado empresarial de la inteligencia artificial

El avance de la inteligencia artificial está transformando el mercado laboral, generando desempleo en sectores automatizados. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de OpenAI en el sector empresarial ha sido notable en los últimos meses, con un aumento del 50% en el número de clientes empresariales en apenas tres meses. Según Brad Lightcap, director de operaciones de la compañía, “ChatGPT Enterprise y nuestros productos asociados cuentan actualmente con unos tres millones de usuarios, frente a los dos millones de febrero, lo que supone un crecimiento significativo en muy poco tiempo”.

Esta expansión se ha visto impulsada por la demanda de soluciones de inteligencia artificial en sectores tan diversos como la educación y la salud, así como por alianzas estratégicas con entidades como Moderna y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). El medio The Wall Street Journal (WSJ) destacó recientemente la presencia de OpenAI en la portada, subrayando la relevancia de su proyecto de infraestructura Stargate en Abu Dabi y la controversia generada por la exclusión de Elon Musk en dicho desarrollo.

La iniciativa “OpenAI for Countries” marca un nuevo enfoque para la compañía, que busca responder a la creciente demanda nacional de inteligencia artificial. Lightcap explicó al WSJ que “uno de los desafíos que tenemos en OpenAI y una de las cosas interesantes que hemos visto al desplegar la IA es que la demanda trasciende el nivel individual o empresarial; en muchos casos, es una demanda a nivel nacional”. Países como los EAU ven la IA como un componente esencial para su competitividad y crecimiento económico, lo que ha motivado inversiones en infraestructura y la integración de la IA en servicios públicos. El proyecto Stargate en Abu Dabi representa el primer experimento de este tipo, y Lightcap lo describe como “una experiencia de aprendizaje” tanto para la empresa como para el país anfitrión.

El despliegue de ChatGPT en los EAU plantea interrogantes sobre la compatibilidad entre los valores democráticos que promueve OpenAI y las restricciones propias de un país no democrático. Al ser consultado por el WSJ sobre la posibilidad de que existan “líneas rojas” en el uso de ChatGPT en los EAU, Lightcap respondió: “No lo sabemos. Tenemos que trabajar en esto junto con el país y, en cierta medida, también con el gobierno de Estados Unidos. Lo que puedo decir es que lo que realmente nos importa es habilitar el acceso a las personas, tomarnos la seguridad muy en serio y procurar que la gente tenga el mayor nivel de acceso sin restricciones que podamos permitir”. Además, subrayó que el objetivo es integrar la IA en sistemas de salud y educación, y mejorar la eficiencia de los servicios gubernamentales.

El crecimiento de ChatGPT a nivel global ha sido vertiginoso. Según datos compartidos por el WSJ, la plataforma registró cinco mil millones de visitas mensuales el mes pasado, frente a 3.900 millones en un periodo reciente, y cuenta con 500 millones de usuarios activos semanales. Este ritmo de adopción ha impulsado a OpenAI a buscar nuevas formas de monetización y segmentación de sus productos. Sobre la estrategia de precios, Lightcap relató: “La gente pensó que estábamos locos cuando introdujimos un precio de 200 dólares al mes. Si alguien ha pasado tiempo en tecnología de consumo, especialmente en suscripciones, sabe que 20 dólares es el número mágico. No puedes superar los 20 dólares y esperar que la gente pague. Pero hay usuarios que utilizan ChatGPT a niveles que superan con creces la media, así que pensamos: ‘Si queremos atenderlos, probablemente tengamos que cobrar algo como 200 dólares al mes’. Y lo lanzamos, y ahora está creciendo muy rápido”.

La competencia con gigantes tecnológicos como Microsoft y Google es un tema recurrente. Lightcap explicó al WSJ que la ventaja de OpenAI radica en su cercanía con el proceso de entrenamiento y diseño de los modelos: “Vivimos y respiramos nuestros modelos. Somos probablemente los consumidores más activos de nuestros propios modelos. Intentamos construir OpenAI sobre OpenAI tanto como podemos. Eso nos da una familiaridad con cómo funcionan los modelos, en qué son buenos y en qué no lo son”. Esta integración profunda entre investigación y producto es, según él, lo que diferencia a la empresa.

En cuanto al desarrollo de la Inteligencia Artificial General (AGI), OpenAI mantiene un ritmo acelerado. Lightcap señaló: “Algo que se parezca a la AGI, o al menos se aproxime a una definición comúnmente entendida, creo que es posible que en los próximos cuatro años logremos algo así”. El ciclo de mejora de los modelos se ha acortado considerablemente: “La serie GPT, como GPT-3 o GPT-4, tenía ciclos de 12 a 18 meses entre generaciones. Los modelos de la serie O tienen un periodo de innovación mucho más condensado, del orden de meses, no años”. Esta rapidez en la evolución de los modelos permite avances significativos en la capacidad de razonamiento y resolución de problemas.

La relación con Microsoft ha sido fundamental para el desarrollo de OpenAI, aunque existen cláusulas que limitan el acceso de Microsoft a la tecnología de la empresa tras la declaración de la AGI. Lightcap aclaró: “Son un propietario significativo en OpenAI, así que, pase lo que pase, están en el viaje con nosotros. Han sido un apoyo increíble como inversores y socios, y sospecho que eso continuará. La asociación evolucionará, pero espero que la sustancia de lo que realmente nos propusimos lograr hace cinco años continúe”. Además, destacó que el proceso de construcción de la AGI ha sido mucho más colaborativo y externo de lo que imaginaron al principio.

El valor del contenido de los medios de comunicación y los acuerdos de licencia han sido otro foco de atención. Lightcap explicó al WSJ: “Tenemos ahora una serie de alianzas con diferentes editoriales y organizaciones de medios. La información periodística fue una de las primeras áreas que la IA tocó. Parte del desafío era que nuestros modelos tienen una fecha de corte; una vez entrenados, su conocimiento solo llega hasta cierto punto. Por eso empezamos a hacer estos acuerdos, para extender el conocimiento del modelo a eventos actuales y medios más recientes”. Subrayó que el contenido de los editores representa menos del 1,1% del total necesario para entrenar un modelo como GPT-4, por lo que su valor reside más en la referencia y la conexión con el mundo actual que en el entrenamiento directo.

El apoyo a medios locales también forma parte de la estrategia de OpenAI. Lightcap mencionó: “Trabajamos muy de cerca con publicaciones locales. Tenemos varias iniciativas destinadas a apoyar a los editores locales porque, en cierto sentido, esa es la información más difícil de encontrar. Incluso por el valor para nuestros usuarios, ese tipo de compromiso es fundamental y estamos colaborando con Axios y otros en iniciativas para revitalizar la industria de noticias locales”.

En el ámbito creativo, la relación con Hollywood y la industria audiovisual se encuentra en una fase de exploración. Lightcap detalló que “gran parte de lo que hacemos es compromiso. Para iniciar cualquier conversación sobre IA, se requiere un proceso de educación. Muchas de las tecnologías que tocan Hollywood, como el modelado de video, aún están en su infancia. Lanzamos un modelo llamado Sora, el primer modelo generativo de video de alta calidad, pero la versión actual es solo una vista previa de investigación, no está lista para producción”. A pesar de ello, cineastas que han probado la herramienta han pasado de ser escépticos a afirmar que “no harían una película sin tener esta herramienta a su lado”.

La transición de OpenAI hacia sistemas más “agénticos” se refleja en el desarrollo de agentes como Operator, que permite a la IA utilizar una computadora como lo haría una persona. Lightcap explicó: “Operator es un sistema que permite a una IA usar una computadora como lo haría una persona: puede hacer clic, usar el teclado, controlar aplicaciones y la web. Es muy temprano para este tipo de agente, pero creemos que será una parte crítica del futuro”. El objetivo es pasar de modelos que solo ofrecen conocimiento factual a sistemas capaces de razonar, resolver problemas y ejecutar tareas complejas.

En cuanto a la relación directa con los usuarios, OpenAI explora la posibilidad de crear dispositivos propios, más allá de depender de plataformas como Apple. Lightcap comentó: “Creo que hay una oportunidad increíble para construir una clase completamente nueva de dispositivos. Cada vez que cambia la plataforma informática subyacente, surgen nuevos tipos de dispositivos. Con la IA, hay un nuevo sustrato que permite hacer cosas que antes no eran posibles. Para nosotros, el reto es construir una IA verdaderamente personal, que no requiera estar siempre mirando una pantalla”. Aunque no reveló detalles concretos sobre el dispositivo, afirmó que el desarrollo es “verdaderamente experimental y de vanguardia”.

La medición del retorno de inversión (ROI) de la IA sigue siendo un desafío. Lightcap reconoció al WSJ: “Esta es una de las cosas más difíciles que tenemos que afrontar. La IA es una capa habilitadora de tecnología y cada uno la usa de manera diferente. Se obtienen niveles de aceleración variables: un 2% aquí, un 10% allá, el doble en otro caso, y es muy irregular”. Como ejemplo, mencionó que “la mayoría de las startups en San Francisco dirían que la mayor parte del código que escriben es en colaboración con o completamente por IA. Los ingenieros de software reportan entre un 50% y un 100% de aumento en su producción total, y ese número sigue creciendo”. Además, áreas como la ciencia de datos, el trading y la creatividad también experimentan mejoras notables en productividad gracias a la IA.

El futuro de OpenAI se perfila como un proceso de aprendizaje continuo, tanto en la integración de la IA en diferentes sectores como en la adaptación a las necesidades de usuarios y empresas. Lightcap concluyó que la clave está en “encontrar a los usuarios avanzados, entender para qué la están usando en cada función y tratar de contar esa historia de la manera más cualitativa posible”.