La era de la “IA Primero” ya comenzó: las grandes empresas cancelaron las contrataciones de todo trabajo que pueda ser automatizado con inteligencia artificial

En los últimos meses, la consigna “AI-first” (“IA Primero”) se ha convertido en una nueva bandera dentro del sector tecnológico. Esta semana, Luis von Ahn, CEO de Duolingo, confirmó que la popular plataforma de aprendizaje de idiomas se suma a esta tendencia con una medida directa: cancelar las contrataciones de todo trabajo que pueda ser automatizado con inteligencia artificial.

El anuncio, realizado a través de la cuenta oficial de LinkedIn de la compañía, no deja lugar a dudas. La inteligencia artificial no solo influirá en decisiones de personal, sino que también será determinante en los procesos de evaluación de desempeño y en los criterios de selección de nuevos empleados.

Shopify y Duolingo establecen el uso de IA como expectativa fundamental y requisito cultural para sus equipos (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué significa: AI-first, más allá del eslogan

Según explica WIRED, el concepto de “AI first” transforma radicalmente la manera en que las empresas abordan sus operaciones y decisiones. En lugar de considerar la inteligencia artificial simplemente como un complemento, las organizaciones que adoptan este enfoque la colocan en el núcleo de todas sus actividades. Estas van desde la concepción de contenido, pasando por la administración del personal, hasta el análisis detallado de datos y la interacción con los clientes.

Aunque el término “AI-first” puede sonar a simple estrategia de marketing, su implementación conlleva un cambio estructural profundo. En el caso de Duolingo, adoptar un enfoque “AI-first” implica que la inteligencia artificial debe ser la primera opción operativa en cada decisión, proceso o flujo de trabajo. No es solo incorporar herramientas de IA, sino reorganizar toda la lógica productiva para que la automatización sea el punto de partida, no el complemento.

En la práctica, esto se traduce en medidas concretas:

Las tareas que puedan resolverse con IA no se asignarán a humanos , ni siquiera a contratistas externos.

Los equipos deben justificar la necesidad de nuevos recursos humanos demostrando que la IA no puede hacer el trabajo .

El uso de IA pasará a ser un criterio de contratación y evaluación de desempeño individual.

El mandato 'AI-first' transforma la competencia profesional y la cultura corporativa en el sector tecnológico (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta transformación no apunta solo a ahorrar costos, sino a instaurar una mentalidad organizacional donde el uso eficaz de la inteligencia artificial sea obligatorio y medible.

La IA deja de ser una herramienta a disposición del empleado y se convierte en un criterio de alineación cultural dentro de la empresa.

El panorama: Duolingo y Shopify, dos caras de una misma transición

La decisión de Duolingo no es un caso aislado. Hace apenas unas semanas, se filtró una nota interna de Tobi Lütke, CEO de Shopify, con una línea casi idéntica: “Usar eficazmente la IA ahora es una expectativa fundamental para todos en Shopify”. Ambos directivos no solo anuncian una dependencia explícita de la inteligencia artificial, sino que establecen la obligación de justificar cualquier contratación humana frente a la alternativa automatizada.

Los mensajes internos de ambas compañías coinciden en cuatro puntos clave:

El uso de IA será obligatorio en el desempeño diario Las contrataciones deberán demostrar que la automatización no es viable El uso de IA influirá en las evaluaciones de rendimiento Habrá una reestructuración funcional para integrar IA en todos los equipos

El enfoque 'AI-first' exige justificar cada nuevo puesto humano frente a la alternativa automatizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La era ‘AI-first’ redefine la competencia en las grandes tecnológicas

Más allá del contenido, no se trata de una propuesta abierta a discusión, sino de un mandato estructural que establece nuevos parámetros de lo que significa “ser competente” dentro de estas organizaciones. Es un paso más hacia una cultura corporativa donde la eficiencia algorítmica sustituye a la autonomía profesional.

Para el tecnólogo y activista Anil Dash, este tipo de anuncios no son solo una apuesta tecnológica, sino una declaración de principios dentro de las grandes tecnológicas. En su post titulado “AI-first is the new Return To Office” (“IA Primero” es la nueva vuelta a las oficinas"), Dash sostiene que los CEOs aprovechan la inteligencia artificial como una herramienta simbólica de poder.

La transformación “AI-first” ya no es una opción, sino una realidad en expansión. Los CEOs ven en la IA una forma de aumentar la productividad de sus empresas y están tratando de introducirla en el ADN de sus compañías.

El verdadero desafío es convertir a la inteligencia artificial en una aliada y no en una amenaza, será clave para que la revolución tecnológica no termine siendo una regresión social.