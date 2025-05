Descubre cómo la realidad virtual está reinventando el periodismo global: una investigación fue premiada tras este hallazgo

Profesores de la Universidad de la Sabana recibieron premio internacional por investigación en realidad virtual. (Foto: Difusión)

Un estudio pionero en Latinoamérica ha explorado los beneficios de la realidad virtual en el periodismo, destacando cómo esta tecnología puede transformar la manera en que las audiencias perciben y experimentan las historias de no ficción.

Según informó la Universidad de La Sabana ubicada en Colombia, el trabajo titulado “The added value of virtual reality journalism: Audiences recognize cognitive, affective, and sensory advantages in digital spacial narratives” fue reconocido con el premio Top Faculty Paper en la división de tecnología del Congreso de la AEJMC, que se celebrará en agosto en San Francisco, California.

El director del Doctorado en Comunicación de la Universidad de La Sabana, Víctor García Perdomo, destacó la relevancia de este logro, señalando que el reconocimiento refleja la calidad de la investigación desarrollada en la institución.

Los profesores Víctor García y Juan Camilo Hernández. (Foto: Unisabana)

El estudio, que compitió con investigaciones de diversos países bajo un riguroso proceso de evaluación por pares, analizó por primera vez desde una perspectiva experimental en la región los valores diferenciales que las audiencias atribuyen a las narrativas inmersivas en comparación con los formatos mediáticos tradicionales.

La investigación, que involucró a 104 participantes con características sociodemográficas diversas, identificó que las narrativas en realidad virtual ofrecen ventajas cognitivas, afectivas y sensoriales.

Según explicó Hernández, uno de los investigadores principales, estas narrativas tienen el potencial de recuperar la confianza y credibilidad de las audiencias, aspectos que se han visto erosionados en los últimos años.

La realidad virtual se ha convertido en una herramienta de ayuda profesional. (Foto: Difusión)

Además, señaló que este formato puede facilitar una mejor comprensión de los acontecimientos noticiosos y fomentar una conexión emocional más profunda con las historias.

Entre los hallazgos más destacados, el estudio reveló que las narrativas inmersivas en realidad virtual son percibidas como más creíbles, auténticas y disfrutables por los usuarios. Sin embargo, también contradijo investigaciones previas que sugerían que este tipo de narrativas generaban mayor empatía que los formatos periodísticos tradicionales.

Asimismo, el nivel de empatía generado por las narrativas inmersivas es comparable al de las narrativas convencionales, lo que subraya la importancia de la calidad de la historia, los recursos narrativos y la reportería, más allá del uso de la tecnología.

La realidad virtual ha revolucionado la forma de experimentar el mundo. (Foto: Difusión)

Hernández, quien ha dedicado los últimos cuatro años de sus estudios doctorales a investigar el periodismo de realidad virtual, enfatizó que esta tecnología representa una oportunidad seria y viable para las redacciones de los medios.

En ese sentido, destacó su potencial como herramienta pedagógica en las facultades de comunicación, abriendo nuevas posibilidades para la enseñanza y el desarrollo de narrativas innovadoras.

El reconocimiento obtenido por este trabajo no solo válida el esfuerzo de los investigadores, sino que también posiciona al periodismo de realidad virtual como una corriente informativa con un futuro prometedor.

La realidad virtual llegó para ser de ayuda en la educación. (Foto: Difusión)

Según consignó la Universidad de La Sabana, este tipo de investigaciones contribuyen a ampliar las fronteras del conocimiento en el ámbito de la comunicación y a explorar nuevas formas de conectar con las audiencias en un entorno mediático en constante evolución.

¿Qué es la realidad virtual?

La realidad virtual (RV) es una tecnología que permite a las personas sumergirse en entornos simulados creados digitalmente mediante el uso de dispositivos específicos, como gafas o cascos de realidad virtual. Estos entornos pueden ser visuales, auditivos e incluso táctiles, diseñados para ofrecer una experiencia inmersiva que simula la presencia en un lugar o situación distinta a la realidad física.

La RV se utiliza en diversos campos, como el entretenimiento, la educación, la medicina y la industria, con el objetivo de mejorar procesos, capacitar individuos o simplemente ofrecer experiencias innovadoras.

El funcionamiento de la realidad virtual se basa en la interacción entre el hardware y el software. Los dispositivos, como los cascos, contienen sensores que rastrean los movimientos de la cabeza y el cuerpo, adaptando el entorno virtual según el punto de vista del usuario.

Un visitante en el MetaPark Montnegre, un parque temático de animales salvajes en realidad aumentada, el más grande de Europa, que ofrece una experiencia en la naturaleza en la que la tecnología permite un máximo compromiso con la biodiversidad. EFE/David Borrat.

Por su parte, el software es responsable de generar los gráficos, sonidos y otras interacciones en tiempo real, lo que facilita una sensación de inmersión total. Esta tecnología no solo busca el entretenimiento, sino que también está transformando el modo en que las personas interactúan con el mundo digital.