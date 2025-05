Aleja ya mismo estos cinco electrodomésticos del router WiFi para que el internet llegue a toda la casa

Bill Gates aplica este hábito para prevenir el Alzheimer: muchos pueden seguirlo En su juventud, el cofundador de Microsoft no le daba importancia a este hábito, hasta que su visión cambió tras el diagnóstico de Alzheimer que recibió su padre

Probarse ropa en el celular ya es posible con esta herramienta de Google que analiza con IA todo el cuerpo: se transforma el comercio La herramienta Try it on utiliza tecnología generativa para mostrar cómo se adapta una prenda a cada silueta individual