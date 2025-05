Glosario de tecnología: qué significa Central solar

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Central solar

Una central solar es una instalación de energía solar que utiliza un conjunto de paneles para convertir la luz del sol en electricidad.

Dependiendo de su funcionamiento, los paneles pueden ser fototérmicos o fotovoltaicos. Además, las centrales solares pueden ser de tamaño y diseño variados y su capacidad puede variar desde unos pocos kilovatios hasta varios megavatios.

También cabe destacar que algunas centrales solares están diseñadas para proporcionar electricidad a un hogar o a un edificio, mientras que otras están diseñadas para alimentar a una red eléctrica más grande.

Tipos de centrales solares

Hay dos principales tipos de centrales solares: las centrales solares fotovoltaicas y las centrales solares térmicas.

Las centrales solares fotovoltaicas son aquellas en las que los paneles fotovoltaicos convierten la luz del sol en electricidad. Esta electricidad se puede utilizar de inmediato o almacenar en baterías para su uso posterior.

Centrales solares térmicas

Por su parte, las centrales solares térmicas son aquellas en las que los paneles térmicos convierten la luz del sol en calor. Y ese calor, a su vez, se utiliza para calentar el agua o el aire.

Algunas centrales solares utilizan una combinación de paneles fotovoltaicos y térmicos para maximizar su eficiencia.

Ejemplos de centrales solares

Existen varios ejemplos de centrales solares a nivel nacional e internacional.

En Estados Unidos, el parque solar de Nellis, en Nevada, es una de las centrales solares más grandes del país. Se trata de una central solar fotovoltaica de 140 megavatios, que provee de electricidad a unas 25.000 viviendas.

Otro ejemplo es la central solar térmica de Ivanpah, en California. Esta central solar de 392 megavatios es la más grande del mundo y se estima que proporciona electricidad a unas 140.000 viviendas.

A nivel internacional, un ejemplo de central solar fotovoltaica es la central solar de Longyangxia, en China. Esta central solar de 850 megavatios es la más grande del mundo y se estima que proporciona electricidad a unas 200.000 viviendas.

Para terminar, otro ejemplo de central solar térmica es la central solar de Ouarzazate, en Marruecos. Esta central solar de 560 megavatios es la más grande de África y se estima que proporciona electricidad a unas 1,1 millones de viviendas.

La tecnología y la vida

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.