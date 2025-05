Glosario de tecnología: qué significa Señal analógica

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué es Señal analógica

Una señal analógica es un tipo de señal que varía continuamente en amplitud y/o fase para representar información. En contraste, una señal digital es una señal que representa la información mediante un código binario, con valores discretos y finitos.

¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona la señal analógica? Bueno, si no lo has hecho, ¡ahora es el momento! La señal analógica es una forma de codificar la información utilizando ondas electromagnéticas. Estas ondas pueden ser de radiofrecuencia o luz y están compuestas por una amplitud y frecuencia variables.

Características de la señal analógica

Una señal analógica, en el contexto de las telecomunicaciones, es una onda electromagnética que varía su amplitud, frecuencia o fase en relación a otra onda. En contraste, una señal digital es una que varía su valor en pasos discretos (digits).

Por ejemplo, la voz humana puede ser vista como una señal analógica de audio. Un circuito electrónico puede convertir estas fluctuaciones de amplitud en impulsos eléctricos discretos para su transmisión por medio de cables o ondas electromagnéticas. Al llegar a su destino, la señal digitalizada puede ser convertida nuevamente a una forma analógica y reproducida como voz humana.

Las telecomunicaciones modernas utilizan frecuentemente señales digitales debido a que son más fáciles de manipular electrónicamente y requieren menos ancho de banda para transmitirse. No obstante, hay numerosas aplicaciones en las que las ventajas de las señales analógicas superan los inconvenientes. Por ejemplo, la televisión y la radio continúan utilizando tecnologías basadas en señales analógicas debido al gran número de receptores existentes y al costo relativamente bajo para producirlos.

Aunque el uso generalizado de tecnologías digitales está reemplazando poco a poco a las tecnologías analógicas en todos los ámbitos de las telecomunicaciones, es importante conocer cómo funcionan ambos tipos de señales ya que muchas veces conviven en el mismo entorno.

Diferencia entre la señal analógica y la señal digital

La diferencia entre señales analógicas y digitales es muy importante en la actualidad. Si bien ambas señales pueden representar la misma información, existen diferencias significativas en cómo están formadas y cómo funcionan. Estas diferencias son las que permiten que los dispositivos digitales sean mucho más precisos y fiables que los analógicos.

Una señal analógica es una onda continua que puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado. En contraste, una señal digital es una onda discreta que solo puede tomar valores discretos (por ejemplo, 1 o 0).

Mientras que las señales digitales son mucho más fáciles de procesar y manipular que las analógicas. Esto, ya que solo necesitan ser leídas como un conjunto de números. Esto permite que los dispositivos digitales sean mucho más precisos y confiables.

La tecnología en la vida

