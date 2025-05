Las 5 apps que jamás deberías desinstalar si quieres que tu móvil dure más

El error más común al liberar espacio que puede dañar tu celular sin que lo sepas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el paso de los años, el teléfono móvil ha dejado de ser solo una herramienta de comunicación para convertirse en el centro de operaciones de la vida cotidiana. Lo usamos para trabajar, entretenernos, gestionar pagos, organizar nuestras actividades y hasta guardar los recuerdos más personales.

Por eso, cuando el dispositivo empieza a fallar, ya no se trata de un problema menor. La lentitud, la descarga rápida de la batería o los bloqueos inesperados suelen aparecer sin previo aviso, y en muchos casos la causa se encuentra en una gestión inadecuada de las aplicaciones que vienen preinstaladas.

En la búsqueda de más espacio de almacenamiento o mejor rendimiento, es habitual desinstalar apps que parecen innecesarias. Sin embargo, algunas de esas aplicaciones que muchos consideran prescindibles, son en realidad pilares fundamentales para el buen funcionamiento del sistema.

Algunas herramientas ocultas mantienen protegido tu equipo, aseguran tus datos y garantizan actualizaciones clave sin que te des cuenta - Imagen Ilustrativa Infobae

Eliminarlas puede acortar la vida útil del equipo y poner en riesgo tanto su integridad como la seguridad de la información almacenada.

1. Aplicaciones de seguridad del sistema

En dispositivos Android, Google Play Protect se encarga de analizar aplicaciones, detectar comportamientos sospechosos y evitar la instalación de software malicioso. En el ecosistema iOS, Apple integra funciones similares dentro de sus herramientas de seguridad.

Aunque muchas veces funcionan en segundo plano, estas aplicaciones son una barrera contra virus, fraudes y accesos no autorizados. Desactivarlas puede dejar al teléfono completamente expuesto frente a amenazas que comprometen tanto el hardware como los datos personales.

Sin estas herramientas activas, tu equipo puede quedar desprotegido y con menor capacidad para recuperarse ante fallos o robos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Localización y control remoto del dispositivo

Perder el teléfono es una situación temida por cualquier usuario. Y aunque muchas personas instalan apps de rastreo externas, los sistemas operativos ya incluyen soluciones muy eficaces.

En Android, Encontrar mi dispositivo permite localizar el equipo, hacerlo sonar, bloquearlo a distancia o borrar su contenido en caso de robo. iPhone ofrece Buscar mi iPhone, con funciones similares. Borrar estas aplicaciones significa perder toda posibilidad de reacción ante una pérdida o sustracción.

3. Herramientas de actualización

Las actualizaciones no solo traen mejoras estéticas o funciones nuevas. Lo más importante son los parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades detectadas en el sistema.

Eliminar estos servicios pone en riesgo tanto la integridad del sistema como los datos que guardas sin respaldo

Las apps responsables de estas actualizaciones, tanto en Android como en iOS, trabajan de forma automática para garantizar que el sistema esté siempre protegido. Eliminarlas o desactivarlas implica que el móvil quedará desfasado, acumulando errores y abriendo puertas a ataques externos.

4. Aplicaciones de diagnóstico

Muchos fabricantes incluyen herramientas integradas para evaluar el estado general del dispositivo. En teléfonos Samsung, por ejemplo, Device Care permite revisar el uso de la memoria, la batería y el almacenamiento.

En el caso de Apple, se puede acceder al estado de la batería para comprobar su nivel de desgaste. Estas aplicaciones no solo informan, también ayudan a prevenir fallos graves, permitiendo detectar problemas antes de que afecten de forma irreversible al equipo.

5. Servicios de respaldo en la nube

Las aplicaciones que permiten realizar copias de seguridad, como Google Drive, iCloud o Samsung Cloud, son esenciales para mantener a salvo toda la información almacenada.

Fotos, contactos, configuraciones y documentos pueden recuperarse fácilmente en caso de daño o pérdida del dispositivo. Sin estas herramientas activas, cualquier incidente puede significar la pérdida definitiva de datos importantes.

Invertir con prevención

Aunque muchas de estas aplicaciones no son visibles o no se usan de forma activa, su presencia marca la diferencia entre un teléfono confiable y uno vulnerable. Mantenerlas no solo mejora el rendimiento general, también garantiza que el móvil se mantenga actualizado, seguro y con una larga vida útil.

Desinstalar o desactivar por error alguna de estas herramientas puede tener consecuencias costosas. En cambio, conservarlas activas es una forma silenciosa pero eficaz de cuidar el dispositivo, extender su funcionamiento y evitar problemas que, con el tiempo, pueden volverse irreparables.

En un mundo cada vez más digital, donde el teléfono concentra gran parte de la vida personal y profesional, protegerlo empieza por decisiones tan simples como saber qué no borrar.