Cuáles son las tecnologías preferidas de las madres en el hogar: descubre el listado completo

En el corazón de la casa, ellas integran soluciones que combinan funcionalidad y afecto sin depender de modas ni marcas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el trajín cotidiano del hogar, hay decisiones silenciosas que definen el ritmo de la vida familiar. A menudo, esas decisiones recaen sobre una figura que combina intuición, experiencia y eficiencia de la la madre.

En este Día de las Madres, muchas de ellas han sido reconocidas por algo más que su entrega y cuidado. También por su forma particular de incorporar la tecnología en su día a día, adaptándola a sus necesidades reales. No desde el discurso publicitario, sino desde la funcionalidad y la intimidad del hogar.

Tiempo, ese recurso innegociable

Hogares más inteligentes, madres más libres, las decisiones que marcan el ritmo familiar

Hay un perfil claro que se repite: la madre que optimiza cada minuto. Para ella, los electrodomésticos no son objetos decorativos ni lujos. Son aliados indispensables. Entre los más elegidos, las lavadoras con funciones específicas para distintos tipos de tela ocupan un lugar destacado.

Los modelos con opciones para prendas delicadas, edredones o ropa muy sucia permiten adaptar el lavado a las exigencias del día sin malgastar agua ni energía.

También gana espacio la doble carga simultánea, la posibilidad de lavar dos tandas distintas al mismo tiempo (ropa blanca y de color, o prendas pequeñas y grandes) sin comprometer la calidad del lavado.

Este tipo de soluciones han sido valoradas por quienes equilibran el trabajo, la crianza y el orden doméstico sin margen para perder horas.

Cocinar no es lo mismo que alimentar

Desde el lavado simultáneo hasta la conservación eficiente de alimentos, cada elección mejora su calidad de vida - (Imagen ilustrativa Infobae) - visualesIA

Hay madres para quienes la cocina representa más que una obligación, es un espacio de expresión, creatividad y vínculo. Este grupo ha incorporado tecnologías que combinan precisión y versatilidad. Las estufas con horno de convección, funciones duales de horneado y dorado, o freidoras de aire integradas permiten explorar recetas nuevas sin renunciar a la practicidad.

El acceso a calor uniforme, tiempos de cocción más rápidos y superficies adaptables se ha vuelto clave. Preparar una comida completa en menos de media hora sin comprometer el sabor ni la textura no es una promesa de catálogo: es una necesidad concreta para muchas mujeres que encuentran en la cocina una forma de expresar afecto y mantener vivas tradiciones familiares.

Tecnología con conciencia ambiental

El cuidado del entorno es otra dimensión donde las decisiones tecnológicas toman forma. Las madres que eligen refrigeradores con compresores inverter o electrodomésticos con consumo eficiente no solo piensan en la factura eléctrica. También buscan preservar alimentos frescos, reducir el desperdicio y generar un entorno más sostenible.

Las decisiones que toman muestran cómo un electrodoméstico puede convertirse en una herramienta para cuidar mejor - (Imagen ilustrativa Infobae)

La capacidad de mantener frutas, verduras y productos cocinados en condiciones óptimas durante más tiempo ha cambiado rutinas enteras. Menos visitas al supermercado, más planificación de comidas y menor dependencia de alimentos ultraprocesados. La tecnología, en estos casos, no es un fin, sino un medio para cuidar lo que se come y cómo se vive.

Donde la tradición encuentra la innovación

Existen también madres que valoran profundamente la continuidad: seguir cocinando las recetas de sus madres o abuelas, pero con herramientas que les faciliten el proceso. Aquí, la preferencia pasa por estufas que combinan gas y electricidad, hornos con temperatura precisa y utensilios seguros que permitan reunir a toda la familia alrededor de la mesa sin renunciar al sabor original de cada platillo.

En estos hogares, la tecnología actúa como puente entre generaciones. No interrumpe, no reemplaza, sino que acompaña. La madre que cocina los domingos con su nieto al lado no está buscando eficiencia. Está buscando memoria. Y en ese gesto, también hay una forma de amar.

Más allá de las marcas, los catálogos o las tendencias, las madres prefieren tecnologías que les permitan vivir mejor, no más rápido. Que les den control, no dependencia. Que amplíen su capacidad de cuidar, disfrutar, enseñar y compartir.

En este Día de las Madres, el hogar no se mide en metros cuadrados ni en modelos de electrodomésticos. Se mide en decisiones diarias. Y muchas de esas decisiones (invisibles, constantes, sabias) están tomadas por ellas. Las verdaderas arquitectas del confort doméstico.