Glosario de tecnología: qué significa Influencer

La tecnología es muy útil en las actividades diarias.

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar tareas sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué significa Influencer

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias.

Un influencer es una persona que usa sus plataformas digitales para promover productos o servicios de manera creativa, generando impacto y alcance entre su audiencia. Estas personas son reconocidas por tener un gran seguimiento en redes sociales y aprovechan esta popularidad para promover marcas y contenidos, llegando a influenciar las decisiones de compra de sus seguidores.

En los últimos años, el mundo de las redes sociales ha evolucionado a pasos agigantados y ha sabido captar la atención de millones de usuarios en todo el mundo. Esto también ha permitido que surjan profesionales del marketing digital conocidos como influencers. Estas figuras se han convertido en una forma clave para que las marcas lleguen a un amplio público y transmitan sus mensajes de forma eficaz.

Origen de los influencers

Los influencers han estado alrededor desde el comienzo de los tiempos. Desde la antigüedad, los líderes religiosos, políticos y sociales han sido fuentes de inspiración para sus seguidores. Estas personas eran conocidas como «influencers» y tenían la capacidad de influir en las decisiones de sus seguidores.

Sin embargo, a raíz del origen de las redes sociales cuando el término «influencer» comenzó a ganar popularidad. Los influencers modernos son personas que usan las redes sociales para promover marcas y productos. Estas personas crearon una relación directa con sus seguidores al compartir contenido en línea sobre un tema específico.

A medida que el uso de las redes sociales ha aumentado, también lo ha hecho el número de influencers emergentes. Las empresas han reconocido que los influencers pueden ayudar a promover sus productos o servicios y están dispuestas a invertir en ellos. Muchos influencers ahora reciben grandes sumas de dinero para promover marcas y productos en sus plataformas digitales.

Aquí hay algunas formas en que los influencers han cambiado la forma en que la gente ve y consume contenido:

Ofrecen un punto de vista auténtico sobre diferentes temas . Los influencers ofrecen contenido auténtico para ayudar a sus seguidores a comprender mejor un tema o industria determinada. Esto les permite ver las cosas desde otra perspectiva y obtener información valiosa sobre productos o servicios específicos antes de tomar una decisión informada sobre si comprarlos o no.

. Los influencers ofrecen contenido auténtico para ayudar a sus seguidores a comprender mejor un tema o industria determinada. Esto les permite ver las cosas desde otra perspectiva y obtener información valiosa sobre productos o servicios específicos antes de tomar una decisión informada sobre si comprarlos o no. Crean contenido personalizado . Los influencers son capaces de crear contenido único e interesante para atraer nuevos seguidores, así como mantenerlos comprometidos con su marca favorita. Esto les ayuda a construir relaciones más profundas con sus seguidores mientras les da acceso directo a información relevante sobre diferentes productos o servicios disponibles en el mercado actualmente.

. Los influencers son capaces de crear contenido único e interesante para atraer nuevos seguidores, así como mantenerlos comprometidos con su marca favorita. Esto les ayuda a construir relaciones más profundas con sus seguidores mientras les da acceso directo a información relevante sobre diferentes productos o servicios disponibles en el mercado actualmente. Conectando a la audiencia . El papel principal del Influencer es proporcionar contenido interesante e informativo para mantener entretenida y comprometida a su audiencia objetivo. Esto incluye publicaciones regulares, videos, fotos y otros formatos digitales destinados a atraer nuevos clientes potencialmente interesados y mantenerlos involucrados con su marca particular.

Los Influencers han jugado un papel importante en la transformación digital recientemente, ayudando no solo a impulsar ventas sino también abriendo puertas para nuevas ideas e innovaciones dentro del mundo tecnológico actualmente existente.

Importancia de los influencers

Los influencers se han convertido en una parte vital de la comunicación digital y han cambiado la forma en que las marcas se comunican con los consumidores. Estos son algunos de los beneficios de los influencers:

Crean confianza . Los influencers tienen una gran cantidad de seguidores porque su contenido es auténtico y genuino. Esto les permite construir relaciones de confianza con sus seguidores, lo que a su vez ayuda a las marcas a construir una relación más fuerte con sus clientes.

. Los influencers tienen una gran cantidad de seguidores porque su contenido es auténtico y genuino. Esto les permite construir relaciones de confianza con sus seguidores, lo que a su vez ayuda a las marcas a construir una relación más fuerte con sus clientes. Obtienen mejores resultados . Los influencers tienen la capacidad de llegar a un público específico y atraer su atención. Esto significa que las marcas pueden obtener mejores resultados al promocionar sus productos o servicios mediante estrategias basadas en el contenido generado por los influencers.

. Los influencers tienen la capacidad de llegar a un público específico y atraer su atención. Esto significa que las marcas pueden obtener mejores resultados al promocionar sus productos o servicios mediante estrategias basadas en el contenido generado por los influencers. Incrementan el alcance . Debido a que los influencers tienen un amplio alcance, pueden ayudar a las marcas a llegar a nuevas audiencias demográficas y geográficas. Los contenidos generados por los influencers también pueden ayudar a incrementar el tráfico y la interacción en plataformas digitales como redes sociales, blogs, etc.

. Debido a que los influencers tienen un amplio alcance, pueden ayudar a las marcas a llegar a nuevas audiencias demográficas y geográficas. Los contenidos generados por los influencers también pueden ayudar a incrementar el tráfico y la interacción en plataformas digitales como redes sociales, blogs, etc. Mejoran la experiencia del usuario . El contenido generado por los influencers es único e interesante para el usuario, lo cual permite mejorar la experiencia del usuario con respecto al producto o servicio promocionado por la marca. Esto significa que los consumidores están más dispuestos a interactuar con el contenido y adquirir lo que ofrece la marca.

Tipos de influencers

Los influencers son figuras importantes en el mundo digital y hay diferentes tipos de influencers que pueden contribuir a una marca. Estos influencers pueden ser clasificados según el tamaño de su audiencia, el nicho al que se dirigen y el tipo de contenido que comparten.

En la actualidad hay cuatro tipos principales de influencers según su cantidad de seguidores:

Macro-influencers . Estos son los influencers con una gran cantidad de seguidores, generalmente entre 50.000 a 1 millón. Son muy populares y pueden tener un alcance masivo para la promoción de marcas o productos.

. Estos son los influencers con una gran cantidad de seguidores, generalmente entre 50.000 a 1 millón. Son muy populares y pueden tener un alcance masivo para la promoción de marcas o productos. Micro-influencers . Los micro-influencers tienen menos seguidores que los macro-influencers, generalmente entre 5.000 a 50.000 seguidores en sus redes sociales principales. Pueden ser más efectivos para llegar a un público objetivo específico, ya que su contenido es más personalizado y orientado hacia un nicho en particular.

. Los micro-influencers tienen menos seguidores que los macro-influencers, generalmente entre 5.000 a 50.000 seguidores en sus redes sociales principales. Pueden ser más efectivos para llegar a un público objetivo específico, ya que su contenido es más personalizado y orientado hacia un nicho en particular. Nano-Influencers . Los nano-influencers tienen menos de 5 mil seguidores en sus principales redes sociales pero suelen tener mucha interacción con sus fans y seguidores debido a su contenido íntimo y personalizado para cada usuario individualmente. También son muy buenos para promocionar productos locales o ubicaciones específicas, como restaurantes o tiendas locales por ejemplo.

. Los nano-influencers tienen menos de 5 mil seguidores en sus principales redes sociales pero suelen tener mucha interacción con sus fans y seguidores debido a su contenido íntimo y personalizado para cada usuario individualmente. También son muy buenos para promocionar productos locales o ubicaciones específicas, como restaurantes o tiendas locales por ejemplo. Celebrity Influencer . Esta es la forma más conocida de los influencers ya que estas figuras cuentan con millones de seguidores en todas sus redes sociales y generalmente reciben ingresos enormes por promocionar productos o marcas a través del marketing digital o publicidad tradicional como anuncios televisivos.

Ejemplos de influencers

Los influencers son personas que utilizan sus cuentas en redes sociales para promover productos o servicios. Esto puede ser mediante publicaciones, videos, historias o cualquier otra forma de contenido digital. Los ejemplos más comunes de influencers son las celebridades, los blogueros y los youtubers.

Celebridades . Muchas celebridades tienen una gran base de seguidores en sus cuentas de redes sociales, por lo que pueden usar esta plataforma para promover marcas y productos. Esto se ve a menudo con actores y actrices famosos, cantantes y otros famosos que tienen un gran número de seguidores.

. Muchas celebridades tienen una gran base de seguidores en sus cuentas de redes sociales, por lo que pueden usar esta plataforma para promover marcas y productos. Esto se ve a menudo con actores y actrices famosos, cantantes y otros famosos que tienen un gran número de seguidores. Blogueros . Los blogueros son personas que escriben sobre temas específicos en su propio sitio web o blog. Esto les permite tener una audiencia fiel a la que pueden promover productos y servicios relacionados con su contenido.

. Los blogueros son personas que escriben sobre temas específicos en su propio sitio web o blog. Esto les permite tener una audiencia fiel a la que pueden promover productos y servicios relacionados con su contenido. Youtubers . Los youtubers son aquellas personas que crean contenido original en formato multimedia para Youtube. Esto les permite alcanzar un gran número de personas con sus videos y promocionar productos relacionados con el contenido del video.

. Los youtubers son aquellas personas que crean contenido original en formato multimedia para Youtube. Esto les permite alcanzar un gran número de personas con sus videos y promocionar productos relacionados con el contenido del video. Influencer de Instagram . Instagram es una red social muy popular entre las personas jóvenes, por lo que muchas marcas buscan a influencers para promocionar sus productos a través de esta plataforma. Los influencers pueden publicar fotos y vídeos sobre el producto para alcanzar a su audiencia objetivo en Instagram.

. Instagram es una red social muy popular entre las personas jóvenes, por lo que muchas marcas buscan a influencers para promocionar sus productos a través de esta plataforma. Los influencers pueden publicar fotos y vídeos sobre el producto para alcanzar a su audiencia objetivo en Instagram. Influencer de Twitter. Twitter es una excelente plataforma donde los usuarios comparten noticias, opiniones e ideas rápidamente entre sí. Muchas marcas contratan a influencers para crear tuits sobre sus productos o servicios para llegar a su audiencia objetivo en Twitter.

Existen muchísimos tipos diferentes de influencers que utilizan sus cuentas en redes sociales para promocionar marcas y productos relacionados con ellas. Desde celebridades hasta blogueros y youtubers pasando por Instagram e incluso Twitter hay multitud de formas distintas en las que los influencers ayudan a las marcas a llegar al público objetivo correcto mediante el uso adecuado del contenido digital correcto

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que rápidamente avanza.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, extraños, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el vasto mundo de la tecnología.