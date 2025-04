Cómo Sundar Pichai maneja el estrés al frente de Google: una lección de liderazgo

"Tomar una decisión es lo más importante, pero la mayoría de las decisiones no son trascendentales", dijo REUTERS/Benoit Tessier

Hay días en que la luz de las oficinas de Google parece pesar más que la oscuridad de cualquier incertidumbre. Días en que el sonido de una firma, la pausa en una sala de juntas o un simple clic en un correo electrónico se sienten como pequeños actos de resistencia frente al vértigo de liderar una compañía valuada en casi dos billones de dólares. En esos momentos, Sundar Pichai repite en su mente un mantra sencillo, casi invisible, que aprendió años atrás en los pasillos de Stanford: tomar una decisión es lo más importante, pero la mayoría de las decisiones no son trascendentales.

El consejo vino de Bill Campbell, el célebre mentor empresarial que enseñó a Pichai que la acción —cualquier acción— desbloquea la maquinaria inmensa de una organización. Que a veces basta con romper el empate para que la vida siga adelante. Y que, vistas desde la distancia, muy pocas decisiones sostienen el peso que creemos que tienen cuando las tomamos.

Desde su llegada a Google en 2004 como gestor de proyectos, hasta su nombramiento como CEO en 2015, Pichai ha atravesado el tejido vivo de la empresa como quien avanza en un terreno que cambia bajo sus pies. Empezó diseñando productos, ayudando a modelar el rostro digital de un mundo en mutación, hasta que un día, sin ceremonias, se encontró a la cabeza de Alphabet, matriz de Google, enfrentando no solo decisiones técnicas, sino la pesada arquitectura de expectativas humanas, económicas y sociales.

Con el tiempo, entendió que mientras más alto se sube en una organización, menos llegan las decisiones fáciles. A él le tocan los dilemas irresolubles, aquellos que no pueden delegarse, y en los que no hay certezas. Sin embargo, lejos de paralizarlo, el recuerdo de su mantra lo libera: la mayoría de los dilemas no cambiarán el curso del universo. Quizá ese PowerPoint imperfecto, ese matiz de color en una fuente, o incluso una alianza estratégica cuestionable, desaparecerán como el eco de una conversación antigua. Y mientras tanto, el acto mismo de decidir sigue siendo el único gesto verdaderamente vital.

A veces, en medio de las reuniones interminables y las alertas de emergencia que vibran en los teléfonos, Pichai se permite una sonrisa casi secreta. “Es solo un día más en la oficina”, se dice. El peso del mundo puede esperar unos minutos más.

No está solo en esta coreografía silenciosa contra el estrés. Otros líderes han aprendido sus propios rituales para no naufragar en la tormenta. Melinda French Gates, filántropa y empresaria, se aferra a las palabras que Warren Buffett le ofreció al iniciar su carrera en el altruismo: recordar que está enfrentando problemas que la sociedad misma abandonó porque no sabía resolverlos. “Son difíciles”, le dijo Buffett. “No seas tan dura contigo misma”. Esa mirada compasiva hacia la propia tarea funciona como una especie de armadura contra el juicio implacable que a veces brota desde adentro.

Jeff Bezos, en cambio, se lanza hacia sus temores como quien rompe una puerta cerrada. Cuando siente que el estrés lo asfixia, el fundador de Amazon no espera a que la ansiedad se disuelva sola: actúa. Una llamada, un correo, una conversación: la acción inmediata erosiona el miedo como el agua perfora la piedra. Para Bezos, no existe problema más angustiante que el problema ignorado.

La mítica Oprah Winfrey sigue un camino diferente. No enfrenta el estrés con fuerza ni velocidad. Cuando el torbellino del trabajo la envuelve, busca refugio en el lugar más inesperado: un cubículo de baño. Ahí, en el silencio de un espacio diminuto y anónimo, cierra los ojos, respira, y recuerda quién es. No grita, no combate: simplemente se retira por unos minutos del escenario, como un actor que necesita reaprender su papel antes de volver a salir a escena.

En todos estos caminos, hay un elemento común: el reconocimiento de la fragilidad, la aceptación de que el liderazgo, más que una postura heroica, es un ejercicio cotidiano de humanidad. No hay una receta única, ni estrategias infalibles. Solo pequeños gestos —un mantra, un consejo, una pausa— que permiten seguir avanzando cuando el peso de las decisiones amenaza con detenerlo todo.

Y tal vez sea esa la lección más profunda que Sundar Pichai ha aprendido en su tránsito silencioso desde los laboratorios de Stanford hasta los salones dorados del poder tecnológico. No se trata de acertar siempre. No se trata de cargar el mundo en cada movimiento. Se trata de recordar, en medio del ruido y el miedo, que incluso las decisiones más duras, vistas desde lejos, son apenas pequeñas piedras en un río que nunca deja de fluir.

(Basado en información publicada en Forbes, CNBC, Wall Street Journal, Academy of Achievement y datos actualizados de Bloomberg y Yahoo Finance)