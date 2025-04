Top 6 de los mejores celulares plegables, si quieres cambiar de teléfono en 2025

Este tipo de dispositivo está agarrando fuerza por ser práctico para muchas tareas. (Foto: Europa Press)

Los celulares plegables comienzan a consolidarse como una alternativa viable para aquellos usuarios que buscan innovación sin renunciar a la funcionalidad.

El avance en la tecnología de bisagras, las mejoras en los materiales y la creciente integración de herramientas de productividad y entretenimiento convierten a estos dispositivos en una opción atractiva para quienes quieren cambiar de teléfono en 2025.

Ya no se trata solamente de una curiosidad tecnológica, sino de soluciones completas que permiten a los usuarios trabajar, crear y consumir contenido con una experiencia fluida, tanto en su formato extendido como compacto. Por esta razón, se presenta un top de los celulares plegables que más destacan en el mercado.

Qué ofrece el plegable Samsung Galaxy Z Fold6

Su principal atractivo es que se puede usar como tablet. (Foto: Samsung)

El Samsung Galaxy Z Fold6 está diseñado para quienes necesitan un dispositivo que funcione como un teléfono y como una tablet. Al desplegarse, ofrece un área de trabajo amplia, ideal para utilizar el S Pen incluido, que facilita tareas de diseño, toma de notas o edición de vídeos.

La configuración de cámaras también es destacable. Cuenta con una cámara frontal doble de 10 MP y 4 MP, mientras que el sistema trasero incluye tres sensores de 50 MP, 12 MP y 10 MP, proporcionando así opciones versátiles tanto para fotografía casual como para capturas más profesionales.

En cuanto a la autonomía, el Fold6 integra una batería de 4.400 mAh con soporte de carga rápida de 25 W, permitiendo que el equipo se recupere de manera eficiente entre usos intensivos.

Cómo es el rendimiento del Motorola Razr 60 Ultra

Cuenta con su propia inteligencia artificial que tiene varias aplicaciones. (Foto: Motorola)

El Motorola Razr 60 Ultra combina diseño y resistencia. Su nueva bisagra reforzada con titanio y la certificación IP48 contra agua y polvo le otorgan una durabilidad superior frente al desgaste diario.

En su interior el dispositivo integra el procesador Snapdragon 8 Elite, junto a configuraciones de hasta 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento. La integración de moto ai permite acceder a funciones como Catch Me Up, que resume notificaciones, Next Move, que sugiere acciones en pantalla, y Look & Talk, que proyecta contenido mediante comandos de voz.

En el apartado de captura de imágenes y video, permite grabar en 8K o Dolby Vision®, facilita la toma de fotos grupales con Group Shot y mejora las imágenes en movimiento con Action Shot. Todo este conjunto funciona gracias a una batería de 4.700 mAh con carga rápida de 68W, carga inalámbrica de 30W y carga inversa.

Qué diferencia al HONOR Magic V3

Este dispositivo cuenta con grandes funciones en cámara. (Foto: HONOR)

Este celular se presenta como uno de los plegables más delgados del mercado, con solo 9,2 mm de grosor cerrado y 4,35 mm abierto, pesando apenas 226 gramos. Esta configuración busca ofrecer la sensación de un smartphone tradicional, sin sacrificar la funcionalidad de un plegable.

La batería, con una capacidad de 5.150 mAh, soporta carga rápida de 66W y carga inalámbrica de 50W gracias al sistema HONOR SuperCharge. Además, posee resistencia IPX8, ofreciendo protección completa frente a eventuales inmersiones accidentales en agua.

En el apartado fotográfico, introduce un módulo periscópico capaz de lograr aumentos de hasta 100x en telefoto. Su cámara principal, con 50 MP y apertura f/1.6, promete capturas con buen nivel de detalle en condiciones de luz exigentes, ampliando las posibilidades creativas del usuario.

El primer teléfono plegable triple del mundo

Celular tríptico o con tres pantallas.

Con desarrollos pensados en las tendencias y hábitos de los usuarios, se presentó un teléfono móvil único en el mundo que ayuda a llevar de manera natural las rutinas diarias y potencien las actividades profesionales y personales.

Se trata del primer teléfono plegable triple llamado Huawei Mate XT ULTIMATE DESIGN con una pantalla de 10.2 pulgadas que combina un sistema de bisagras de alta precisión con un cristal ultrafino.

Gracias a su capacidad de plegarse de manera simultánea hacia adentro y hacia afuera, permite trabajar en múltiples tareas a la vez como gestionar llamadas, revisar redes sociales y editar documentos o videos, todo con una navegación fluida tanto en orientación vertical como horizontal.

Cuál es la propuesta del Xiaomi para el segmento plegable

Este modelo resalta por su pantalla y gestión de batería. (Foto: Xiaomi)

El Xiaomi MIX Flip pretende ofrecer una experiencia de usuario fluida mediante una pantalla exterior de 4,01 pulgadas, con resolución de 1392 x 1208 píxeles, una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 3.000 nits, facilitando la visualización en cualquier condición de luz.

Su batería de 4.780 mAh incorpora el sistema de gestión energética Xiaomi Surge, junto con soporte para carga rápida de 67 W mediante HyperCharge, buscando optimizar el tiempo de carga, sin comprometer la autonomía diaria del celular.

En el terreno fotográfico, el MIX Flip destaca con un sistema de cámara dual de 50 MP, equipado con lentes Summilux. Incluye además una lente telefoto flotante Leica de 47 mm que permite enfoques cercanos a partir de 9 centímetros. Para las selfies, incorpora un sensor de 32 MP ubicado en su pantalla interior.