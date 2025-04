Cuál es el error que llena la memoria del celular sin que lo sepas y cómo solucionarlo

El espacio del celular puede llenarse por archivos ocultos que las aplicaciones no eliminan automáticamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los problemas más comunes en los teléfonos inteligentes es el agotamiento inesperado del espacio de almacenamiento. Esta situación genera que el dispositivo funcione más lento, impida realizar tareas básicas y, en casos extremos, bloquee la posibilidad de guardar nuevas fotos, videos o documentos.

En muchos casos, esta saturación no se debe a la instalación de aplicaciones o al almacenamiento voluntario de archivos multimedia, sino a un error menos evidente: la acumulación de archivos temporales, caché de aplicaciones y datos residuales que no se eliminan automáticamente.

Este fenómeno se conoce técnicamente como ‘bloat’ de almacenamiento o ‘data bloating’.

Cómo se genera el exceso de datos

Cada vez que una aplicación se abre, interactúa con internet, recibe actualizaciones o almacena información del usuario, genera archivos temporales.

Estos datos suelen quedar guardados en forma de caché para acelerar futuras operaciones, como cargar una imagen ya vista o mantener sesiones abiertas. Sin embargo, muchas aplicaciones no administran correctamente estos archivos y no los eliminan cuando ya no son necesarios.

WhatsApp, por ejemplo, conserva copias de fotos, videos, mensajes de voz y documentos, incluso si el usuario los ha eliminado de los chats. TikTok y Facebook también guardan grandes cantidades de datos en segundo plano.

En los dispositivos Android, este problema es más visible debido a la forma en que el sistema permite el acceso a las carpetas internas. En iOS, aunque el sistema gestiona mejor el uso de caché, los archivos residuales también pueden acumularse, sobre todo en aplicaciones con contenido multimedia.

Efectos en el funcionamiento del dispositivo

Cuando la memoria interna se llena, el sistema operativo del teléfono comienza a funcionar con lentitud. Las aplicaciones tardan más en abrirse, las actualizaciones automáticas pueden fallar por falta de espacio, y los procesos en segundo plano se ven interrumpidos.

En casos extremos, la cámara puede dejar de capturar imágenes si no hay suficiente almacenamiento para guardar nuevos archivos.

Además, una memoria llena impide realizar copias de seguridad, lo que pone en riesgo la información almacenada. También puede afectar el rendimiento general del dispositivo, ya que muchos teléfonos dependen del espacio libre como recurso adicional de procesamiento.

Cómo mitigar el problema

Una de las formas más efectivas de reducir la acumulación de datos innecesarios es borrar manualmente la caché de las aplicaciones.

En Android, esto puede hacerse desde la configuración, accediendo a ‘Aplicaciones’, seleccionando una aplicación específica y eligiendo ‘Borrar caché‘. En iOS, si bien no se permite eliminar solo la caché, se puede desinstalar y reinstalar la aplicación para liberar el espacio.

Otra medida útil es revisar y eliminar archivos duplicados o residuales. Algunas aplicaciones de limpieza como Files by Google permiten identificar documentos que ocupan espacio de forma innecesaria. También es recomendable revisar la carpeta de descargas, que suele albergar archivos olvidados.

Desactivar la descarga automática de archivos en aplicaciones como WhatsApp y Telegram también ayuda. Esto puede configurarse en los ajustes de cada aplicación para evitar que fotos, videos o audios se almacenen automáticamente en la galería del teléfono.

Otras prácticas asociadas para liberar espacio

Además del problema de la caché, hay otros factores que contribuyen al consumo excesivo de almacenamiento. Las fotos y videos en alta resolución, las copias de seguridad duplicadas y la descarga automática de contenidos desde redes sociales son fuentes frecuentes de saturación.

El uso de servicios en la nube como Google Fotos, iCloud o OneDrive permite liberar espacio físico en el dispositivo sin perder acceso a los archivos. Configurar la subida automática de imágenes y videos a estos servicios y eliminar luego los archivos locales es una estrategia común para mantener disponible la memoria interna.

También es importante revisar la sección ‘Almacenamiento’ en los ajustes del teléfono. Allí es posible identificar qué tipo de archivos ocupan más espacio y tomar decisiones informadas sobre qué eliminar.

La solución pasa por revisar periódicamente el almacenamiento, borrar la caché, evitar descargas automáticas y aprovechar los servicios de respaldo en la nube. Estas medidas permiten optimizar el funcionamiento del dispositivo y evitar interrupciones asociadas a la falta de espacio disponible.