Usa gratis Gemini Advanced, la IA de Google, con este paso a paso

Google Advanced es un plan de Google que incluye sus modelos de IA más avanzados. (Google)

Google ha puesto a disposición de los estudiantes universitarios su plan Gemini Advanced de forma gratuita. Este incluye acceso a sus modelos de inteligencia artificial más avanzados, así como a herramientas especializadas para realizar investigaciones, redactar documentos y mucho más.

Entre los beneficios que ofrece este plan se encuentran:

Deep Research , una herramienta ideal para explorar temas complejos y generar informes fáciles de leer.

NotebookLM Plus, que ofrece cinco veces más resúmenes de audio, libretas y funcionalidades adicionales como la exploración de documentos extensos.

Los estudiantes obtienen 2 TB de almacenamiento en sus cuentas de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gemini en Google Docs, Sheets y Slides : esta integración permite recibir ayuda personalizada para tus proyectos. En Documentos, Gemini colabora en la redacción de trabajos; en Hojas de Cálculo, facilita el análisis y la visualización de datos; y en Presentaciones, permite crear diapositivas o generar imágenes rápidamente.

Veo 2 en Gemini Advanced , que permite crear videoclips de ocho segundos con un gran nivel de detalle a partir de descripciones escritas.

Whisk, una herramienta experimental de Google Labs, que combina texto e imágenes para generar nuevas creaciones, las cuales ahora también se pueden animar.

Además, los usuarios reciben 2 TB de almacenamiento en la nube, espacio más que suficiente para proyectos académicos, investigaciones, contenido multimedia en alta resolución, fotos y videos personales. Este volumen permite guardar cientos de miles de imágenes o cientos de horas de video en alta definición, eliminando preocupaciones por la falta de espacio.

Con Gemini Advanced los estudiantes pueden ahorrar tiempo al momento de realizar sus tareas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómon obtener Gemini Advanced gratis

El proceso para obtener Gemini Advanced gratis es el siguiente:

Ingresar a la página https://gemini.google/students/ Pulsar ‘Obtener oferta’. Llenar los datos que Google solicita y seguir las indicaciones.

Esta oferta se encuentra disponible para estudiantes universitarios en Estados Unidos. “Inscríbete antes del 30 de junio de 2025 y tendrás acceso gratuito hasta los exámenes finales de primavera de 2026″, señala Google.

Es necesario ser estudiante universitario para acceder a la oferta. REUTERS/Steve Marcus/

Cuáles son todos los requisitos para obtener esta oferta de Google

Para ser elegible para esta oferta de Google y conservar el acceso durante todo el período señalado, el estudiantes debe:

Tener 18 años de edad o más.

Ser residente de los Estados Unidos.

Haber verificado exitosamente su estado de estudiante usando una dirección de correo electrónico escolar .edu válida cuando se le solicitó.

Haber verificado nuevamente su inscripción antes del 31 de agosto de 2025.

Tener una cuenta personal de Google;

Tener una cuenta de Google Payments con una forma de pago calificada al momento de registrarse.

Suscribirse a Google One AI Premium a través de Google Play Store.

“Esta oferta está limitada a nuevos usuarios, usuarios que no tengan una suscripción activa a Google One y miembros de Google One que no tengan un plan superior al ofrecido. No cumples los requisitos si eres un comprador empresarial, estás suscrito a un paquete Pixel con descuento o si tienes una suscripción a Google One a través de un tercero o afiliado”, aclara la compañía tecnológica.

Los estudiantes pueden utilizar Gemini en los diversos espacios de Google para acelerar procesos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo puede ser útil esta oferta para los universitarios

Al integrar inteligencia artificial en plataformas clave como Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones, los alumnos pueden mejorar la calidad y eficiencia de sus trabajos académicos. Por ejemplo, un estudiante de Historia puede utilizar Deep Research para reunir información sobre civilizaciones antiguas y generar informes claros y bien estructurados en minutos.

En carreras como Ingeniería o Economía, la función de Gemini en Sheets ayuda a analizar grandes volúmenes de datos y generar gráficos comprensibles, algo especialmente útil para presentaciones de proyectos o trabajos de investigación.

En Presentaciones, los usuarios pueden crear diapositivas profesionales o ilustraciones personalizadas en segundos, lo que resulta ideal para exposiciones en clase.

Además, herramientas como Veo 2 permiten a los estudiantes de Comunicación o Artes Visuales crear videoclips a partir de ideas escritas, mientras que Whisk ofrece nuevas formas de explorar la creatividad al combinar texto, imágenes y animaciones.