Karol G llega a Netflix con el documental ‘Mañana fue muy bonito’: este es el tráiler oficial

La cantante colombiana estrenará su documental en la plataforma streaming el 8 de mayo de 2025. (YouTube: Netflix Latinoamérica)

Netflix ha revelado el tráiler oficial del documental de la cantante Karol G, titulado ‘Mañana fue muy bonito’.

El documental narra desde sus comienzos en Medellín, Colombia, hasta su estrellato global, mientras sigue su gira de estadios, que rompió récords con su último álbum ‘Mañana será bonito’.

En él, la cantante visitó países como Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Suiza, Alemania, Portugal, España, entre otros.

En el documental, Karol G revela que su equipo no confío en ella cuando propuso hacer una gira de conciertos. (Netflix)

El tráiler también anuncia que la fecha de estreno será el 8 de mayo de 2025. En el adelanto, se puede ver el proceso de preparación de Karol G para esta gira. “Le digo al equipo: tengo esta idea, hagamos una gira de estadios”, cuenta la cantante, mientras el equipo le respondía con dudas: “Caro, no”.

“Es una mirada excepcional a la determinación única, el talento y la ética de trabajo implacable que han lanzado a Karol G al estrellato y han abierto el camino para las futuras generaciones de latinas”, señala Netflix en la descripción del documental.

El largometraje documental está dirigido y producido por la ganadora del premio Emmy Cristina Costantini y producido por los productores de This Machine (parte de Sony Pictures Television) R.J. Cutler, Elise Pearlstein y Trevor Smith, y Bichota Films en asociación con Interscope Films.

El documental de Karol G en Netflix se centra en su más reciente gira de estadios. REUTERS/Marco Bello

En Instagram, Karol G compartió el tráiler de su documental con el mensaje: “Una historia de sueños que parecía inalcanzable”.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. “¡Cómo he llorado con esto! Mi tour, el que me salgo, mi hada madrina. Su corazón en un documental”, escribió uno de ellos.

Otro expresó: “Lo queremos ver ya”. En YouTube, un seguidor comentó: “Es una locura hasta dónde llegó Karol. Es una de las mejores artistas latinas de los últimos años. Es un orgullo que sea latina”.

Por su parte, otra persona escribió: “Lista para ver a la reina brillando en Netflix”. Los seguidores de la cantante han mostrado una gran expectativa por el documental, que promete ser un testimonio sincero y emotivo de la trayectoria de Karol G.

Muchos destacan la conexión personal que sienten con la artista y cómo su éxito ha sido una inspiración para muchas personas que, al igual que ella, persiguen sus sueños en la música y la vida.

En Netflix se encuentran varios documentales de cantantes. Hay desde Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Mon Laferte, entre otros. REUTERS/Mike Blake

Qué documentales de cantantes hay en Netflix

Netflix ofrece varios documentales sobre cantantes y artistas de renombre, que exploran sus vidas, carreras y procesos creativos. Algunos de los más populares incluyen:

'Homecoming: The Live Album' (Beyoncé)

Este documental muestra la actuación de Beyoncé en el festival Coachella 2018, así como un vistazo detrás de cámaras a su proceso de preparación para este evento histórico, el primero de una mujer negra en encabezar el festival.

'Miss Americana' (Taylor Swift)

Sigue a Taylor Swift durante varios años de su carrera, explorando su evolución artística y personal, sus luchas con la fama y sus puntos de vista sobre la política y la justicia socia.

'Gaga: Five Foot Two' (Lady Gaga)

Un retrato íntimo de Lady Gaga, mostrando su vida detrás del escenario mientras se prepara para su famoso espectáculo en el Super Bowl 2017, así como su proceso creativo para el álbum Joanne.

El documental de Lady Gaga en Netflix sigue la preparación de la artista para su presentación en el Super Bowl. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

'Mon Laferte, te amo' (Mon Laferte)

Este largometraje revela la historia de Monserrat Bustamante, una joven chilena que superó la pobreza en su país y logró convertirse en una exitosa cantante del pop latino.

'Remastered: Who Shot the Sheriff?' (Bob Marley

Esta entrega de la serie Remastered se centra en la vida de Bob Marley, especialmente en los misterios que rodean el tiroteo contra él en 1976, mientras explora su legado musical.

'Olivia Rodrigo: GUTS World Tour' (Olivia Rodrigo)

Este título muestra el GUTS World Tour de la cantante estadounidense que se caracteriza por éxitos como ‘deja vu’, ‘drivers license’, ‘good 4 u’, entre otras canciones.