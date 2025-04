Descargar Magis TV es un riesgo: cuáles son las consecuencias legales y para tu cuenta bancaria

Magis TV ofrece acceso gratuito a contenido protegido por derechos de autor, promoviendo el uso de tecnología IPTV de manera ilegal.

Aunque actualmente existen servicios como Netflix, Prime Video o Disney+ que ofrecen contenido licenciado a través de un pago mensual, muchos usuarios buscan alternativas gratuitas poniendo en riesgo su seguridad. Este es el caso de Magis TV.

Esta plataforma de video promete acceso a un amplio catálogo de películas y series sin tener que pagar una suscripción. Solo se necesita descargar la app y disfrutar del contenido. Pero de fondo esconde muchos problemas que ponen en riesgo los datos personales y la legalidad.

Qué es Magis TV

Magis TV es una plataforma ilegal de Protocolo de Televisión por Internet (IPTV), que permite acceder a contenidos protegidos por derechos de autor sin la debida autorización. A través de esta aplicación, los usuarios pueden visualizar canales de televisión en vivo y una amplia gama de películas y series que se distribuyen a través de servicios de pago, pero sin tener que pagar por una suscripción oficial.

Aunque la tecnología IPTV en sí misma no es ilegal, el uso que hace Magis TV de esta tecnología está basado en la piratería, ya que retransmite contenido sin respetar los acuerdos de distribución de los titulares de los derechos.

Descargar Magis TV desde sitios no oficiales expone a los usuarios a virus y otras amenazas de seguridad informática. (Imagen ilustrativa Infobae).

A diferencia de plataformas legales que se encuentran en tiendas de aplicaciones como Google Play Store o App Store, Magis TV no está disponible en estos espacios verificables. Para acceder a la aplicación, los usuarios deben descargarla desde sitios web no oficiales, lo que genera una gran exposición a diversos riesgos, entre los que se encuentran las amenazas de seguridad y las posibles sanciones legales.

Qué consecuencias legales hay al usar Magis TV

La piratería digital es un problema cada vez más presente en Latinoamérica. Plataformas como Magis TV, que distribuyen contenido protegido sin autorización, están bajo la mira de las autoridades en varios países. En Colombia, por ejemplo, las autoridades judiciales han ordenado bloquear permanentemente las direcciones IP y URL relacionadas con Magis TV.

A través de una resolución emitida el 8 de febrero de 2025, la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior ordenó a los operadores de telecomunicaciones que tomaran medidas contra esta plataforma.

Las sanciones no solo se limitan a los responsables directos de la plataforma. Los hermanos Juan Diego y José Daniel Santa Cruz Benavides, quienes son señalados como los creadores y administradores de Magis TV, fueron arrestados y enfrentan cargos relacionados con la distribución de contenido pirata. Ambos fueron multados con más de 70 millones de pesos colombianos.

La Ley 1915 de 2018 refuerza el marco legal colombiano para combatir sitios web que distribuyen contenido pirata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las leyes colombianas, según el abogado especializado en derechos de autor, Julián Sánchez, se enfocan principalmente en sancionar a los administradores de plataformas ilegales, el uso de Magis TV no es completamente seguro para los consumidores. A pesar de que no existen precedentes de sanciones directas contra los usuarios en Colombia, el consumo de contenido no autorizado sigue siendo una infracción que podría tener consecuencias legales, en especial si los titulares de los derechos deciden emprender acciones legales.

El marco legal en Colombia ha evolucionado en los últimos años, especialmente tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Este acuerdo impulsó leyes más estrictas, como la Ley 1915 de 2018, que facilita el bloqueo de sitios web infractores. Sin embargo, muchos usuarios recurren a herramientas como las VPN para eludir estas restricciones, lo que agrega un nivel extra de complejidad en el combate contra la piratería digital.

Cuáles son los riesgos de seguridad al usar Magis TV

El acceso a Magis TV no solo pone en riesgo a los usuarios desde una perspectiva legal, sino que también puede exponerlos a serias amenazas de seguridad. Al descargar la aplicación desde sitios no oficiales, los usuarios están expuestos a un peligro adicional: la posibilidad de instalar software malicioso, como virus, que pueden comprometer la seguridad de sus dispositivos.

Estos malwares pueden robar datos personales y financieros, y en algunos casos, incluso pueden controlar funciones del dispositivo, como la cámara y el micrófono, sin el consentimiento del usuario. En el peor de los casos, podría infiltrarse en el sistema de manera tan profunda que facilite a los atacantes el acceso a toda la información personal almacenada en el dispositivo.

Phishing y robo de datos son riesgos frecuentes para quienes acceden a Magis TV desde fuentes no verificadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la instalación de Magis TV podría ser la puerta de entrada para un ataque de phishing, donde ciberdelincuentes engañan a las víctimas para obtener información sensible. Este tipo de fraude, muy común en el contexto de plataformas ilegales, podría llevar a los usuarios a perder el control sobre sus cuentas bancarias, datos personales e incluso su identidad.

El hecho de que la aplicación funcione a través de la descarga de un archivo APK desde fuentes no verificadas aumenta aún más el riesgo de infectar los dispositivos con programas maliciosos. Además, el uso de una VPN para ocultar la dirección IP también puede permitir a los ciberdelincuentes rastrear la actividad de los usuarios sin ser detectados, lo que incrementa aún más el nivel de vulnerabilidad.