Cómo liberar espacio en el correo de Gmail de manera fácil y gratuita

Los correos con archivos adjuntos grandes son una de las principales causas de espacio ocupado (Foto: Google)

Un día cualquiera, el correo deja de funcionar con normalidad. Al intentar enviar un mensaje, aparece un aviso: ‘te estás quedando sin espacio’. No es un error. Tampoco es un problema técnico. Es simplemente el resultado de años de acumulación digital.

Gmail, el servicio gratuito de Google, ofrece 15 gigabytes de almacenamiento. Ese espacio no está dedicado únicamente al correo electrónico: también lo comparten Google Drive y Google Fotos.

En conjunto, funcionan como un único archivo conectado donde cada archivo adjunto, cada imagen y cada copia de seguridad ocupan lugar. El problema es que ese espacio se agota, muchas veces, sin que el usuario lo perciba.

Cualquier registro de correo en una página web generar envío de correos masivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a esta situación, existen algunas acciones concretas que permiten recuperar almacenamiento sin necesidad de instalar aplicaciones ni contratar servicios pagos.

Buscar y borrar los correos que más pesan

Una de las formas más directas de liberar espacio en Gmail es eliminar los correos que contienen archivos adjuntos pesados. Para ello, no hace falta buscar uno por uno. La propia plataforma ofrece un filtro que permite ubicar los mensajes más voluminosos.

Desde el buscador de Gmail, se puede escribir el comando larger: 10M para ver todos los correos que ocupan más de 10 megabytes.

También se puede acceder al menú de búsqueda avanzada, donde aparece la opción ‘mayor que’, para establecer manualmente el tamaño mínimo de los mensajes que se quieren filtrar.

Cada correo que llega aumenta el consumo de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta herramienta resulta útil cuando se combinan varios criterios. Por ejemplo, se pueden buscar correos antiguos que superen cierto tamaño. De esa manera, se prioriza la eliminación de mensajes que ya no tienen valor práctico, pero que siguen ocupando espacio. Cada eliminación cuenta: un archivo menos puede significar varios megabytes liberados.

Identificar promociones y cancelar suscripciones

Además de los archivos pesados, otra fuente habitual de saturación son los correos promocionales. En muchos casos, estos mensajes llegan automáticamente después de registrarse en tiendas en línea, plataformas de streaming o redes sociales. Aunque parezcan inofensivos, se acumulan todos los días.

Para identificarlos, se puede escribir ‘cancelar suscripción’ en la barra de búsqueda. Esa frase suele aparecer en el pie de página de los mensajes enviados por empresas. Una vez que se agrupan, es posible eliminarlos de forma masiva.

Otro fallo que se puede provocar la falta de espacio es que no cargue la aplicación. (Foto: Europa Press)

Además de liberar espacio, este proceso tiene un segundo efecto: si el usuario hace clic en el enlace de cancelación que aparece en esos correos, dejará de recibir mensajes similares en el futuro. Es una medida simple que ayuda a reducir el flujo de correos entrantes y a mantener la cuenta más ordenada.

Revisar servicios vinculados y cortar el acceso

El correo electrónico también sirve como puerta de entrada a otras plataformas. A lo largo del tiempo, una misma cuenta de Gmail puede quedar asociada a decenas de servicios, aplicaciones y páginas web.

Para revisar esta información, hay que hacer clic en la foto de perfil y luego en ‘Administrar tu cuenta de Google’. Dentro del apartado ‘Seguridad’, existe una sección llamada ‘Acceso a otros sitios’. Allí aparecen todas las plataformas que tienen autorización para usar la cuenta.

Eliminar correos antiguos libera almacenamiento sin afectar el funcionamiento del correo. (Foto: Europa Press)

Desde ese panel es posible revocar accesos que ya no se consideran necesarios. Esto no solo ayuda a reducir el tráfico de correos automáticos, sino que también mejora la seguridad general de la cuenta, al limitar la exposición de datos en servicios que ya no se utilizan.

Comprobar el uso total de almacenamiento

Muchas veces, incluso después de borrar correos, el espacio libre no aumenta. Esto ocurre porque Gmail comparte los 15 GB gratuitos con otras dos herramientas: Google Drive y Google Fotos. Si cualquiera de ellas contiene archivos pesados, el límite se alcanza.

Para revisar el uso total, se puede ingresar a https://one.google.com/storage. En ese sitio, se muestra un gráfico que indica cuánto ocupa cada plataforma. Allí se puede comprobar si el problema está en el correo o en otro servicio.

Liberar espacio permite evitar interrupciones en el envío o recepción de correos. (Google)

En Google Drive, se recomienda borrar archivos duplicados, documentos antiguos y carpetas compartidas que ya no tienen utilidad.

En Google Fotos, se puede cambiar la configuración para que las imágenes se guarden en calidad estándar en lugar de alta resolución, o eliminar vídeos innecesarios.

Gmail no se llena de un día para otro: se llena de mensajes que nadie volvió a mirar. Con algunos ajustes, ese espacio puede recuperarse y volver a estar disponible sin costo alguno.