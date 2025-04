Glosario de tecnología: qué significa ¿Quién inventó la bomba atómica?

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

Qué significa ¿Quién inventó la bomba atómica?

Cuando hablamos de bomba atómica se nos viene a la mente dos físicos muy importantes de la época. Estos fueron Albert Einstein y Robert Oppenheimer, acuñados como «los padres de la bomba atómica».

Es importante destacar que fueron los físicos los que originaron la creación de la bomba, más no fueron los únicos que participaron en su creación.

Alrededor del año 1942 se creó el proyecto Manhattan el cual estaba liderado por Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. El proyecto consistía en el diseño y desarrollo de armas nucleares y culminó con el lanzamiento de las bombas a Hiroshima y Nagasaki.

¿Albert Einstein fue el origen?

A pesar de que muchas personan defienden que Einstein no fue el responsable de la creación, lo cierto es que debido a su popular ecuación «E=mc²» se fundaron las bases para su desarrollo.

La ecuación trata en esencia de que la energía (E) es igual a su masa (m) multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado (c²), lo que significa que tan sólo una pequeña cantidad de masa equivale a grandes cantidades de energía.

En consecuencia, tan sólo unos kilos de uranio y plutanio son suficientes para crear una bomba de tal magnitud.

De acuerdo a los registros, una pequeña cantidad de dichos elementos químicos bastó para crear más de 15.000 toneladas de TNT (trinitrotolueno) en Hiroshima y 21.000 toneladas de TNT en Nagasaki.

Además de la ecuación también se hace mención a la carta que envió al presidente advirtiendo sobre la creación de armas nucleares por parte de los alemanes.

Esta decisión atormentó al científico por mucho tiempo después de la masacre, ya que su intención desde un principio fue advertir al país sobre las posibles armas nucleares de los alemanes. Sin embargo, su carta fue el origen de la creación del «Proyecto Manhattan» que daría vida a la bomba atómica.

Robert Oppenheimer y el proyecto Manhattan

Fue un proyecto liderado por Leslie Groves, miembro del ejército estadounidense, quien se encargó de su supervisión. De igual forma el físico

Robert Oppenheimer fue el dierector del laboratio donde se fabricaron las bombas.

Albert Einstein no tuvo participación en el proyecto, ya que el gobierno no lo suponía como alguien confiable por sus aires izquierdistas. Por lo tanto, quedó excluido de dicho proyecto.

De igual forma el proyecto siguió en evolución y en el año 1945 se pudo realizar la primera prueba llamada «Prueba Trinity» la cual se dio en Nuevo México en los Estados Unidos.

La bomba detonada como prueba uso el plutonio y bastó para que semanas más tarde se explotaran en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.

Robert Oppenheimer al ver la magnitud de su creación se arrepintió por completo, participando en activismo por frenar la carrera de armas entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero no tuvo mucho éxito y quedó sin acceso a los documentos militares.

El proyecto Manhattan del cual fue participe causó una tragedia que hoy en día sigue dejando secuelas.

