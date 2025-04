Cobrar sin trabajar no es tan bueno cómo parece: este sería problema de algunos empleados del sector tecnológico

Recibir un salario completo por contrato sin tareas puede parecer privilegio, pero implica perder contacto con el pulso del mercado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchos, cobrar un salario sin tener que rendir cuentas, cumplir horarios ni asistir a reuniones suena como el sueño definitivo. La fantasía de recibir cada mes una transferencia sin mover un dedo parece la definición moderna del paraíso laboral. Pero hay quienes ya vivieron esa experiencia, y aseguran que el resultado dista mucho de ser tan ideal como promete.

La situación, lejos de representar un privilegio, puede convertirse en una trampa profesional disfrazada de comodidad. Y es en el corazón de la industria tecnológica donde esta paradoja ha tomado forma. Con el auge de la inteligencia artificial como principal campo de batalla entre las grandes empresas del sector, una práctica que hasta hace poco era marginal ha comenzado a institucionalizarse.

Por qué les pagan a sus empleados para no trabajar

El auge de la inteligencia artificial dispara prácticas que favorecen a las compañías pero perjudican a quienes quedan fuera del circuito - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas de las compañías más influyentes han empezado a pagar sueldos completos a empleados estratégicos que, por contrato, no tienen permitido trabajar durante meses. No pueden buscar nuevos empleos, no pueden emprender, no pueden unirse a la competencia. Simplemente deben esperar, lejos de la acción, mientras el sector avanza sin ellos.

Esta estrategia se formaliza a través de cláusulas de no competencia. Durante el periodo estipulado, que puede extenderse hasta un año, los empleados siguen cobrando como si estuvieran en funciones, pero sin participar en ningún proyecto. El objetivo empresarial es claro, evitar que el conocimiento acumulado termine en manos rivales. El problema surge cuando el costo de esa decisión recae en las trayectorias individuales.

Cuáles son los impactos de recibir sueldo sin estar trabajando

La idea de estar “fuera del mercado” en un entorno tan dinámico como el de la inteligencia artificial implica consecuencias difíciles de revertir. El ritmo acelerado de los avances tecnológicos convierte cada trimestre en un salto evolutivo.

Recibir un salario sin funciones suena ideal, pero en IA puede significar quedar desactualizado y perder relevancia en el mercado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas herramientas, lenguajes y enfoques se actualizan sin descanso, y quedar apartado incluso por unos meses significa perder el rastro de la industria. Para quienes están sujetos a estas cláusulas, ese tiempo representa un paréntesis obligado, no una pausa deseada.

Desde una perspectiva legal, la práctica tiene fundamentos sólidos. Las empresas quieren proteger sus desarrollos más sensibles, y limitar la migración inmediata de talento es una forma de resguardar esa inversión. Pero el impacto humano es menos evidente.

Profesionales altamente capacitados ven cómo su curva de aprendizaje se interrumpe, sus oportunidades de crecimiento se congelan y su conexión con los avances del sector se debilita.

El sueldo soñado que puede arruinar tu carrera en inteligencia artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta modalidad también genera un vacío emocional. No se trata de un descanso voluntario, ni de una licencia con propósito. Se trata de una exclusión pactada, que impide actuar y también aspirar.

La sensación de estancamiento, combinada con la incertidumbre sobre lo que ocurrirá una vez concluido el periodo, crea un malestar difícil de cuantificar.

En el fondo, lo que está en juego no es solo el salario, sino la continuidad profesional. En un sector que valora la actualización constante y la experiencia práctica, un año sin trabajo activo puede reducir significativamente la competitividad de cualquier perfil.

A medida que más empresas adoptan este tipo de cláusulas, la pregunta ya no es si son legales o estratégicas, sino si son justas en relación con quienes las padecen.

El problema no radica en el sueldo sin tareas, sino en la imposibilidad de decidir cómo invertir ese tiempo. Al limitar la libertad de acción, incluso una medida que se presenta como beneficiosa termina generando efectos negativos.

En la carrera tecnológica actual, no participar equivale a retroceder. Y para muchos profesionales atrapados en estas cláusulas, la desconexión forzada es un precio demasiado alto. Lo que parecía un año de descanso, termina siendo un año perdido.