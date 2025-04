Cómo conectarse a una red WiFi sin necesidad de usar la contraseña

Ya no es necesario compartir tu clave Wi-Fi. Aprende cómo usar códigos QR o el botón WPS para permitir la conexión sin comprometer la seguridad de tu red - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartir la contraseña del WiFi en casa es algo que todos hemos hecho alguna vez, ya sea con familiares o amigos que nos piden acceso a internet. Sin embargo, dictar la clave en voz alta puede ser un riesgo, ya que cualquier persona cercana, incluso un desconocido, podría escucharla y utilizarla para conectarse a tu red.

Esto puede afectar la velocidad de tu conexión y, en el peor de los casos, comprometer la seguridad de tu red. Por suerte, existen formas mucho más seguras de permitir que otros se conecten sin tener que compartir tu contraseña.

Escanear un código QR para conectarse a WiFi

Una de las formas más sencillas y rápidas de permitir que tus visitas se conecten a tu red WiFi sin necesidad de ingresar una contraseña es a través de un código QR. Muchos routers modernos vienen con un código QR impreso en su etiqueta que contiene la información de la red WiFi, incluida la clave de acceso.

Si tu router tiene este código, basta con que tu invitado escanee el código con su teléfono móvil para conectarse automáticamente a la red.

Este proceso es bastante sencillo. Solo es necesario abrir la cámara del teléfono y apuntar hacia el código QR que aparece en el router. En cuestión de segundos, el dispositivo detectará el código y se conectará sin que sea necesario escribir nada.

Es una excelente opción si el router está en un lugar accesible, como la sala de estar. Si, por el contrario, lo tienes en un sitio más privado, como tu habitación, puedes tomar una foto del código QR y compartirla con tus visitas para que lo escaneen.

Qué pasa si has cambiado la contraseña predeterminada del router

Si has cambiado la contraseña predeterminada de tu router y el código QR ya no funciona, no te preocupes. Aún tienes la opción de mostrar un código QR directamente desde tu propio teléfono. Este es otro truco muy útil y que funciona tanto en dispositivos Android como en iPhone. Para obtener el código QR de tu red, sigue estos pasos sencillos:

Asegúrate de que tu smartphone esté conectado a la red WiFi de tu hogar. Mantén presionado el ícono de WiFi en la parte superior de la pantalla de tu dispositivo durante unos segundos. Aparecerá el nombre de tu red junto a un ícono de engranaje al lado de la red a la que estás conectado. Toca el engranaje para acceder a las configuraciones de tu red WiFi. Dentro de las opciones, busca el botón denominado ‘código QR’ y selecciónalo.

Una vez que el código QR aparezca en tu pantalla, tus visitas solo tendrán que tocar el ícono de WiFi en su propio teléfono, acceder a los ajustes de WiFi y presionar el símbolo del código QR que aparece en la parte superior.

Al hacerlo, se abrirá la cámara, y podrán escanear el código QR de tu teléfono para conectarse a la red sin necesidad de escribir la contraseña.

La opción WPS para una conexión rápida

Otro método útil que tienen todos los routers modernos es el botón WPS (WiFi Protected Setup). Esta función permite que dispositivos cercanos se conecten a tu red sin ingresar una contraseña.

Para utilizar el WPS, todo lo que necesitas hacer es presionar el botón WPS en tu router y, en el mismo momento, habilitar la conexión en el dispositivo que deseas conectar. Al activar ambas acciones de manera simultánea, el dispositivo se conectará automáticamente a la red.

Este método es especialmente útil si tienes varios invitados en casa y no quieres que se tengan que preocupar por recordar o escribir la contraseña. Sin embargo, ten en cuenta que una vez que se vayan tus visitas, deberías presionar nuevamente el botón WPS para restablecer la seguridad de tu red.

De no hacerlo, cualquier persona cerca de tu casa podría conectarse a tu WiFi sin necesidad de una contraseña, lo que representa un riesgo para tu privacidad y seguridad.