Cómo configurar el router en casa para evitar que extraños accedan sin permiso a la red WiFi

Este dispositivo puede ser vulnerable a diferentes ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red WiFi es uno de los servicios más utilizados en los hogares, pero suele ser uno de los más vulnerables si no se toman las precauciones. Cuando un extraño se conecta sin autorización, no solo está consumiendo el ancho de banda, que puede ralentizar el internet, sino que podría acceder a información sensible o realizar actividades ilícitas.

Asimismo, el acceso no autorizado a una red doméstica puede comprometer la privacidad de todos los dispositivos conectados, exponiéndolos a ataques cibernéticos como el robo de contraseñas, la instalación de malware o el espionaje de comunicaciones.

Para garantizar la seguridad, es fundamental seguir algunos pasos esenciales que reduzcan la posibilidad de que los intrusos accedan a esta conexión. Así que se presenta la forma adecuada de configurar el router para evitar que extraños se conecten a la red WiFi.

Por qué cambiar el nombre y la contraseña del WiFi para evitar peligros

Hay que cambiar la clave de seguridad cuando se note cambios en la velocidad de la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los primeros pasos para asegurar la red WiFi es cambiar el nombre de la red (SSID) y la contraseña predeterminada del router. Los módem vienen con un nombre por defecto y una contraseña que, generalmente, están impresos en una etiqueta pegada al dispositivo.

Estos datos son fácilmente accesibles para cualquier persona que tenga acceso físico al router. Si un atacante conoce el nombre y la contraseña predeterminada, puede conectarse a la red sin ninguna dificultad.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) sugiere que se utilicen contraseñas fuertes, que combinen letras, números y símbolos, y que estas sean cambiadas periódicamente.

Además, es importante configurar un nombre único para la red (SSID) que no revele información personal ni el modelo del router. De esta manera, se dificulta que los atacantes identifiquen rápidamente la red y se conecten a ella.

Qué pasa si no se tiene el firmware del router actualizado

Ciberdelincuentes pueden inflitrarse en los dispositivos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El firmware de un router es el software interno que gestiona su funcionamiento. Al igual que cualquier otro dispositivo, los routers requieren actualizaciones periódicas para corregir vulnerabilidades de seguridad y mejorar su rendimiento.

Muchos fabricantes de routers lanzan actualizaciones de firmware para solucionar fallos de seguridad que podrían ser explotados por los atacantes para acceder a la red. Aunque algunas actualizaciones se realizan automáticamente, en muchos casos es necesario hacerlo manualmente.

Incibe sugiere que, si no se sabe cómo actualizar el firmware del dispositivo, hay que buscar información en Internet sobre el modelo específico del router. Además, si hay dudas, se debe contactar al proveedor del servicio para obtener asistencia.

Cómo activar el cifrado de la red WiFi

Los módem modernos cuentan con sistemas de seguridad avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cifrado de red es una capa de protección que asegura la información transmitida entre los dispositivos conectados a la red WiFi. Sin un cifrado adecuado, los datos pueden ser interceptados por cualquier intruso que se encuentre dentro del alcance de la señal del router.

Para evitar esto, es crucial activar el cifrado WPA3 (WiFi Protected Access 3) en el router. Este protocolo es el más avanzado y seguro en la actualidad. En caso de que no soporte WPA3, lo siguiente en prioridad es configurar WPA2.

Si el dispositivo no es compatible con ninguno de estos protocolos, hay que considerar la posibilidad de cambiar de router por uno más moderno que ofrezca mayores niveles de seguridad.

Cómo controlar los dispositivos que se conectan a la red WiFi

Hay que vigilar y sospechar de cualquier irregularidad en el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma eficaz de asegurar la red WiFi es limitar el acceso solo a dispositivos confiables. Los routers modernos permiten configurar un sistema de control de acceso basado en las direcciones MAC (Media Access Control), que son identificadores únicos asignados a cada dispositivo conectado a la red.

A través de esta funcionalidad, se puede autorizar aquellos dispositivos que estén registrados en la red. Incibe sugiere configurar el router para que solo se conecten los dispositivos cuyas direcciones MAC se hayan aprobado previamente.

Esto crea una barrera adicional de seguridad, evitando que dispositivos no deseados puedan acceder a la red. Sin embargo, es importante considerar que esta medida no es infalible, porque las direcciones MAC pueden ser falsificadas por atacantes avanzados, pero es una buena capa adicional de protección.