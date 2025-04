Si no vas a usar la lavadora en vacaciones, esto debes hacer para ahorrar dinero a fin de mes

Es clave tomar medidas antes de durar varios días sin encender este aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa, muchas personas aprovechan la oportunidad para salir de sus hogares y disfrutar de un viaje para descansar. No obstante, durante este periodo hay un aspecto clave que se pasa desapercibido: el consumo de energía y agua derivado de los electrodomésticos, sobre todo la lavadora.

Aunque al salir de casa se tiende a apagar las luces y desconectar algunos electrodomésticos, la lavadora, en particular, puede seguir generando costos ocultos si no se toman las precauciones adecuadas.

De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU), existen algunas acciones básicas que, si se siguen antes de abandonar el hogar, evitarán gastos innecesarios a fin de mes.

Por qué se debe cerrar la llave de paso del agua cuando no se usa la lavadora

Este servicio es de los más costosos en la mayoría de países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los consejos más prácticos es cerrar la llave de paso del agua cuando no se va a utilizar la lavadora durante un tiempo prolongado, como en las vacaciones. Esta medida previene posibles fugas de agua que podrían incrementar el costo del consumo del servicio durante el mes.

Puede parecer un detalle menor las fugas, pero por pequeñas que sean, pueden generar un gran desperdicio de agua si no se toman precauciones. Los expertos destacan que una fuga de agua en la tubería de la lavadora, aunque imperceptible, puede suponer un gasto inesperado al final del mes.

Si la llave de paso no se cierra, el agua seguirá fluyendo lentamente hacia la máquina, lo que no solo representa un despilfarro sino que aumenta la factura. Por esta razón, si no se va a utilizar el electrodoméstico por varios días, cerrar la válvula de agua es una manera sencilla y eficiente de evitar estos gastos.

Cómo evitar malos olores en el interior de la lavadora durante las vacaciones

Hay que mantener abierta la puerta del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la máquina no se usa durante varios días, la humedad residual puede favorecer el desarrollo de moho y hongos, lo que genera un ambiente insalubre y un olor desagradable. Este fenómeno se agrava si la puerta de la lavadora se cierra herméticamente, pues la humedad queda atrapada en su interior.

La OCU sugiere dejar la puerta de la lavadora ligeramente entreabierta cuando se va a estar fuera de casa durante un tiempo. Esto permite la circulación del aire y evita que se acumule humedad, contribuyendo a la conservación del aparato en condiciones óptimas y sin olores indeseados.

Además, esta práctica ayuda a mantener la máquina limpia y funcional durante su uso posterior, evitando que sea necesario un costoso mantenimiento por descuidos a largo plazo.

Qué pasa si se deja la lavadora conectada durante la ausencia

El servicio de luz aumenta cuando se mantienen enchufados los aparatos eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto esencial es el cuidado en el manejo de los aparatos eléctricos. Aunque muchos consideran que apagar la lavadora es suficiente, otro paso fundamental es desconectar el aparato de la corriente eléctrica. Este gesto es relevante tanto por motivos de seguridad como para evitar el consumo innecesario de electricidad.

Según la OCU, los electrodomésticos conectados al enchufe, incluso si no están en uso, siguen consumiendo energía en modo standby. Este consumo en reposo puede parecer mínimo, pero al final del mes, si varios aparatos permanecen enchufados, se acumulan costos que podrían haberse evitado.

Asimismo, desconectar la lavadora evita posibles problemas eléctricos, como sobrecargas o cortocircuitos que pueden dañarla a largo plazo.

Cuáles medidas adicionales seguir antes de irse de vacaciones

La revisión es crucial para reducir problemas futuros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una casa donde el consumo de agua es elevado, como en viviendas con sistemas de riego automático o piscinas, es conveniente asegurarse de que todos los sistemas estén apagados para evitar consumos adicionales durante la ausencia.

Hay que inspeccionar los electrodomésticos, incluido el termostato de la caldera o el aire acondicionado, para asegurarse de que no estén funcionando innecesariamente mientras la casa permanezca vacía.

Al regresar de las vacaciones, se debe realizar una revisión rápida de los electrodomésticos y sistemas de agua y electricidad para asegurarse de que no se gastaran más recursos de los previstos.