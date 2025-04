Los tres electrodomésticos vampiro que todos tenemos en casa y que aumentan el consumo de energía estando apagados

Los televisores son los electrodomésticos que más generan consumo vampiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo vampiro en los electrodomésticos ocurre cuando estos, aunque apagados, permanecen conectados a la corriente eléctrica y continúan utilizando energía. Este fenómeno provoca un incremento en la factura de electricidad y tiene un impacto negativo en el medio ambiente.

En la mayoría de los hogares, hay al menos tres electrodomésticos comunes que suelen generar este tipo de consumo:

Televisor.

Computadora de escritorio.

Consola de videojuegos.

Estar pendientes de actualizaciones aumenta el consumo vampiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos tres electrodomésticos generan consumo energético vampiro porque, aunque no estén en uso, continúan consumiendo energía debido a funciones como la conectividad en espera, la carga de sistemas internos o la recepción de actualizaciones automáticas, lo que resulta en un gasto innecesario de electricidad.

Lo recomendable para evitar el consumo innecesario de energía es desconectar estos electrodomésticos cuando no se estén utilizando. Al apagar completamente los dispositivos o desenchufarlos de la corriente, se puede reducir el gasto energético y, por lo tanto, ahorrar en la factura de electricidad, además de contribuir a la conservación del medio ambiente.

Cómo ahorrar energía en casa

El consumo vampiro aumenta el costo de la electricidad mes por mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas prácticas que sirven para ahorrar energía en casa son:

Apagar los electrodomésticos cuando no se usan.

Desconectar dispositivos como televisores, computadoras, y cargadores cuando no están en uso, evita el consumo de energía en modo standby o consumo vampiro.

Uso eficiente de la iluminación.

Aprovechar la luz natural durante el día y cambiar las bombillas incandescentes por LED, que consumen menos energía y tienen una mayor durabilidad. También es importante apagar las luces al salir de una habitación.

Ajustar la temperatura del hogar.

Utilizar termostatos programables para regular la calefacción y el aire acondicionado. Mantener la temperatura del hogar en un rango cómodo sin sobrecalentar o enfriar demasiado los espacios reduce el consumo energético.

Uso responsable de la electricidad en la cocina.

Cocinar con tapas en las ollas, utilizar el microondas cuando sea posible y evitar abrir el horno mientras se cocina son formas de reducir el gasto energético en la cocina.

Se debe lavar siempre con agua fría para no aumentar el consumo de electricidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aprovechar electrodomésticos eficientes.

Si es posible, reemplazar viejos electrodomésticos por modelos más eficientes energéticamente, como los que cuentan con la etiqueta Energy Star o su equivalente en otros países, ya que consumen menos energía para realizar las mismas tareas.

Aislar la vivienda.

Sellar grietas y ventanas mal selladas, y mejorar el aislamiento en las paredes y techos puede ayudar a mantener la temperatura interior de la casa, reduciendo la necesidad de calefacción o aire acondicionado.

Lavar con agua fría.

Usar agua fría para lavar la ropa y reducir la temperatura del agua en el ciclo de lavado ayuda a disminuir el uso de electricidad, ya que el calentamiento del agua es uno de los mayores consumidores de energía.

Optar por la secadora con moderación.

Utilizar la secadora de ropa solo cuando sea necesario y, cuando sea posible, secar la ropa al aire libre, especialmente en días soleados.

Es recomendable utilizar luces LED para disminuir el consumo de energía. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desconectar cargadores y pequeños electrodomésticos.

No dejar cargadores, como los de teléfonos móviles, conectados cuando no están en uso. También es recomendable desenchufar otros dispositivos pequeños como cafeteras y tostadoras cuando no se estén utilizando.

Mantener los electrodomésticos limpios y en buen estado.

Limpiar regularmente los filtros de aire acondicionado y calefacción, así como el refrigerador, garantiza que estos electrodomésticos trabajen de manera más eficiente, reduciendo el consumo energético.

Los routers WiFi consumen energía

Sí, los routers WiFi consumen energía, ya que están continuamente funcionando para proporcionar acceso a internet en tu hogar.

Aunque su consumo es relativamente bajo en comparación con otros electrodomésticos, no deja de ser un factor que contribuye al gasto energético general. El consumo de un router depende del modelo y de la tecnología que utilice, pero en promedio, un router WiFi consume entre 6 y 15 vatios por hora.