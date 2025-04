Nueva herramienta de YouTube: IA genera música a medida para tus videos, sin problemas legales

Las pistas generadas por IA serían gratuitas. REUTERS/Dado Ruvic

Si has tenido dificultades para encontrar la música de fondo perfecta para tus videos de YouTube, la solución estaría cerca. Según Creator Insider, un canal del equipo técnico de YouTube que comparte avances con la comunidad de creadores, la plataforma se encontraría probando una nueva función de instrumentales personalizados generados por IA en su sección Creator Music.

Con esta función, los creadores podrían describir cómo desean que sea la música mediante una descripción escrita.

Por ejemplo, podrían usar prompts como “música tranquila y pacífica con guitarra acústica y piano fluido”, especificando instrumentos, estado de ánimo y tipo de video. Si les gusta alguna de las pistas generadas, contarían con la posibilidad de descargarlas gratuitamente para agregarla a sus videos sin preocuparse por las reclamaciones de derechos de autor, indica el canal mencionado.

Los usuarios contarían con la posibilidad de generar música de fondo de acuerdo con sus gustos. (YouTube: Creator Insider)

Cabe señalar que a diferencia de Dream Track, el nuevo asistente de IA, se enfocaría en la funcionalidad. En lugar de crear música al estilo de artistas específicos, prioriza composiciones diseñadas para ser utilizadas en el fondo de videos.

Qué nuevas funciones hay en YouTube Shorts

Mientras YouTube agrega la herramienta para generar música con IA a su versión estándar, la plataforma de video ha incorporado recientemente nuevas funciones para la edición de Shorts:

Sincronización de la música y cortes de video.

La herramienta permite seleccionar una canción y ajustarla automáticamente los clips al ritmo de la música, eliminando la necesidad de sincronización manual. Esto facilita la creación de Shorts fluidos y con un ritmo adecuado.

Plantillas.

Ahora es posible seleccionar fotos de la galería y usarlas en plantillas, y próximamente también se podrán aplicar efectos a estas imágenes. Al utilizar una plantilla de Shorts, se asignará automáticamente el crédito al creador original.

Stickers generados por IA.

Los usuarios pueden crear stickers generados por IA con solo una instrucción de texto. Bastará con describir el sticker que se imagina, y la plataforma lo generará, ofreciendo un sticker único y perfecto para la autoexpresión.

Los usuarios pueden sincronizar los cortes y clips al ritmo de la música. (YouTube)

YouTube cumple 20 años

En 2025, YouTube celebra su 20.º aniversario desde que tres ex empleados de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, registraron el dominio de la plataforma con la idea inicial de crear un sitio de citas en línea. Sin embargo, pronto se dieron cuenta del potencial de compartir videos y, en abril de 2005, Karim subió el primer video titulado “Me at the zoo”, marcando el comienzo de una nueva era en el consumo de contenido digital.

En noviembre de 2006, Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares, lo que permitió a la plataforma ampliar su modelo de negocio, incorporando contenidos de pago y suscripciones. Hoy en día, YouTube cuenta con más de 2.700 millones de usuarios activos mensuales, quienes visualizan colectivamente más de mil millones de horas de videos al día.

Hace 20 años se subió el primer video a YouTube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La plataforma ha sido clave en la creación de una nueva profesión: el “youtuber”, lo que ha permitido a millones de creadores generar ingresos a través de sus contenidos. Fenómenos virales como “Gangnam Style” de PSY, que en 2012 se convirtió en el primer video en superar los mil millones de visitas, han consolidado a YouTube como líder en el entretenimiento digital.

A lo largo de sus 20 años de existencia, YouTube ha evolucionado de manera constante, adaptándose a nuevas tecnologías y tendencias, y continúa siendo una plataforma central en la vida digital de millones de personas en todo el mundo.

El futuro de YouTube se ve marcado por su continua adaptación a las nuevas tendencias y tecnologías como la inteligencia artificial.

“La IA forma parte de nuestro recorrido desde hace mucho tiempo, ayudándonos con tareas como potenciar las recomendaciones, generar subtítulos y ayudar a identificar y quitar contenido dañino. De cara al futuro, seguiremos invirtiendo en herramientas de IA que potencien a creadores y artistas a lo largo de su recorrido creativo”, afirmó Neal Mohan, CEO de YouTube.