Instagram se ‘reveló’ con los reels: llega una función que los bloquea con un código único

Esta función de prueba podría ser útil para los creadores de contenido y marcas. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Instagram está probando una nueva función en sus reels para hacer estos videos cortos más divertidos e interactivos para los espectadores. La opción consiste en reels bloqueados que solo se pueden visualizar al ingresar un código secreto.

La cuenta oficial de Instagram, Design, mostró un ejemplo de este reel bloqueado. En el perfil de la cuenta, el video aparece difuminado y, al ingresar en él, aparece el mensaje: “Desbloquea este reel de Design, pista: el primer numeral de la descripción”, seguido de una opción para ingresar el código secreto.

El usuario debe introducir el código indicado en la pista de la descripción para desbloquear el contenido del reel, que en este caso es una animación que dice “muy pronto”.

Inicialmente, el contenido del video se muestra difuminado. (Instagram)

Instagram no ha especificado si los usuarios tendrán otras formas de compartir el código, más allá de ofrecer una pista en la descripción. Por ejemplo, podrían utilizar acertijos o dinámicas en historias.

Esta función podría ser útil para creadores y marcas que busquen lanzar promociones o campañas de manera divertida. Podrían usar reels bloqueados para presentar productos o generar expectativa sobre próximos lanzamientos.

Para los usuarios regulares, la nueva función ofrecería una manera divertida y dinámica de ver contenido.

Los usuarios tienen que ingresar el código secreto para visualizar el video. (Instagram)

Esta función, actualmente en período de prueba, recuerda a la opción ‘Revelar’ presente en las historias de la misma red social. Tal como su nombre sugiere, los espectadores deben agitar su teléfono para visualizar una historia subida por otra persona, siempre que esta haya configurado la publicación de esa manera.

La función ‘Revelar’ hace referencia al gesto de sacudir las fotografías Polaroid, un acto característico para revelar la imagen.

Qué otra función está probando Instagram

Además de los reels bloqueados, Instagram está probando la opción de ‘No me gusta’ en los comentarios. Esta función está disponible tanto en las publicaciones del feed como en los reels.

Adam Mosseri, director de Instagram, explicó en una publicación en Threads que la plataforma no mostrará el recuento de los comentarios que reciban un ‘No me gusta’, y que nadie sabrá si se ha pulsado este botón en un comentario. También mencionó que, con el tiempo, los comentarios marcados con ‘No me gusta’ podrían influir en la clasificación de los comentarios, es decir, en cómo se visualizan.

El director de Instagram señaló que esta función por ahora se encuentra en período de prueba. (Threads: mosseri)

“Algunos de ustedes pueden haber visto que estamos probando un nuevo botón junto a los comentarios en Instagram. Esto brinda a los usuarios una manera privada de señalar que no están de acuerdo con un comentario en particular”, afirmó Mosseri.

Agregó: “Quiero ser claro: esto es solo una prueba, no habrá un contador de ‘No me gusta’, ni nadie sabrá si pulsas el botón. Con el tiempo, podemos utilizar esta señal para mejorar la clasificación de los comentarios y mover hacia abajo aquellos que no son bien recibidos. Esperamos que esto ayude a crear un ambiente más amigable en los comentarios de Instagram”.

Este botón recuerda al de ‘No me gusta’ de YouTube, una función similar que permite a los usuarios expresar su desaprobación hacia los contenidos de manera discreta.

Instagram está probando diversas funciones en su aplicación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Al igual que en YouTube, la intención de Instagram con este botón es ofrecer a los usuarios una forma privada de señalar comentarios que no consideran adecuados o con los que no están de acuerdo, sin generar un recuento público ni afectar directamente la visibilidad del autor del comentario.

En ambos casos, la idea es facilitar una interacción más controlada y menos conflictiva en las plataformas, permitiendo que los usuarios puedan influir en la calidad del contenido sin recurrir a interacciones públicas o confrontaciones directas.

Estas funciones de periodo de prueba, ocurren al mismo tiempo que Instagram añade opciones como extensión de la duración de los reels a 90 segundos y una nueva pestaña de ‘Me gusta’ en reels.