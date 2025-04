El hombre que predice la inmortalidad revela cuándo dejaremos de envejecer

Kurzweil visualiza un futuro con inteligencia expandida por el universo (Crédito: Wikipedia)

Ray Kurzweil, una figura legendaria en el campo de la inteligencia artificial y descrito como el “spiritual father of this show” (el padre espiritual del show) por el entrevistador, continúa ofreciendo una perspectiva fascinante y provocadora sobre el futuro de la tecnología. En su reciente entrevista en TWiT Tech Podcast Network, Kurzweil, quien ha estado “líder en desarrollo de IA desde hace 63 años” y ha sido pionero en tecnologías como el primer escáner plano y el primer sistema de reconocimiento óptico de caracteres, profundizó en sus predicciones sobre la inteligencia artificial General (AGI), la Singularidad y la longevidad. Su nuevo libro, “The Singularity is Nearer”, sirve como base para muchas de sus reflexiones.

Así evoluciona la IA gracias al salto brutal en computación

Kurzweil enfatiza que el progreso en la IA está intrínsecamente ligado al crecimiento exponencial de la capacidad computacional. Presentó un gráfico logarítmico que ilustra este punto, comenzando con la primera computadora funcional en 1939, la Zeus 2, hasta el último chip de Nvidia. Según Kurzweil, ha habido un incremento “un aumento de 75 cuatrillones desde 1939 por el mismo costo”.

Y esto solo considera el hardware, ya que “el costo real de realizar un cálculo es el hardware multiplicado por el incremento del software”, donde el aumento del software también puede ser significativo. Este crecimiento exponencial explica por qué tecnologías como los modelos de lenguaje grandes han emergido tan recientemente: “No teníamos grandes modelos lingüísticos en 1939, hace 4 años empezamos a tenerlos hace cuatro años”.

Kurzweil advierte sobre la distribución equitativa del poder de la IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien la Ley de Moore es un componente de este crecimiento, que se refiere a los circuitos integrados, el futurista señala que este es un fenómeno “una forma mucho más amplia de seguir el cómputo”, que incluye la transición de relés a tubos de vacío, transistores discretos y finalmente a circuitos integrados.

Sin embargo, Kurzweil aclara que la mejora de la IA no se debe únicamente al aumento de la capacidad de cómputo: “Es tanto software como hardware”. El software también está generando ganancias computacionales, y se están creando programas más sofisticados, como los modelos de lenguaje grandes que pueden “llamar a otras capacidades y traerlas”.

La inteligencia artificial superará a los humanos en 2029

The Singularity is Nearer, el libro de Ray Kurzweil

Kurzweil reafirma su predicción de que alcanzaremos la AGI en 2029, lo que significa que la IA “será capaz de hacer lo que un experto en cada campo puede hacer al mismo tiempo”. Esta capacidad será más “general” que la IA actual. Recuerda que en 1999 hizo predicciones para 2009 y “El 86% acertó en un año”, lo que le da confianza en su metodología.

En cuanto al test de Turing (la prueba que evalúa la capacidad de una máquina para imitar la inteligencia humana), Kurzweil cree que para 2029, “todo el mundo creerá que pasamos la prueba”. Menciona que ya hemos pasado el punto donde algunas personas piensan que se está pasando, aunque no todos estén convencidos. Pone como ejemplo la capacidad de los modelos de lenguaje grandes actuales, que en algunas tareas ya superan a los humanos, como comparar dos libros: “Gran modelo lingüístico lo hizo en 40 segundos y le pareció que lo hizo mejor. Eso es hoy”.

No obstante, reconoce que para pasar completamente el test de Turing, una IA tendría que “fingir que es más tonto de lo que es” para no revelar su naturaleza artificial al resolver problemas demasiado rápidos.

Fusión total, lo que pasará cuando el cerebro humano se conecte con la tecnología

Kurzweil describe la quinta época como aquella en la que “fusionaremos directamente la cognición biológica humana con la velocidad y la potencia de nuestra tecnología digital”. Esta fusión, que prevé para la década de 2030, no implicará necesariamente implantes quirúrgicos como los de Neuralink, que considera útiles para personas con dificultades de comunicación. En cambio, la realidad virtual será una de las vías para esta integración, permitiendo una “visión más amplia de cada persona”.

Según Kurzweil, “trascenderemos nuestras capacidades genéticas mediante algún tipo de interfaz cibernética hombre-máquina”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Kurzweil, esta unión nos hará mucho más inteligentes: “Vamos a ser mucho más inteligentes al fusionarnos con la IA”. De hecho, cree que “trascenderemos nuestras capacidades genéticas mediante algún tipo de interfaz cibernética hombre-máquina”.

¿Qué es la Singularidad y por qué cambiará todo lo que conoces?

La Singularidad, prevista para 2045, es el punto en el que, en el que nos fusionaremos, nos combinaremos con la IA y nos hará un millón de veces más inteligentes. Kurzweil toma prestada la metáfora de la física para describir este evento como algo que hoy en día no podemos comprender plenamente: “no seremos capaces de entender hoy cómo sería ser un millón de veces más inteligentes”.

La IA no solo reemplaza trabajos, sino también redistribuye el poder global

Si bien la llegada de la AGI podría generar disrupciones económicas, Kurzweil se muestra optimista a largo plazo, argumentando que “cuando tengamos más inteligencia la gente se beneficiará de ello”. Presenta datos que muestran cómo el ingreso per cápita ha aumentado significativamente con el avance de la computación.

Sin embargo, reconoce la importancia de que los poderes de la IA se distribuyan ampliamente: “Debemos trabajar por un mundo en el que los poderes de la IA estén ampliamente distribuidos, de modo que sus efectos reflejen los valores de la humanidad en su conjunto”. Si bien celebra que las tecnologías clave de la IA no sean propietarias y haya mucha competencia, advierte sobre los riesgos de empresas pequeñas con poca responsabilidad.

¿Es peligrosa la inteligencia artificial? Esto dice uno de sus pioneros

Kurzweil reconoce que “las amenazas de la IA son reales y graves”, pero se muestra optimista sobre nuestra capacidad para mitigarlos. Argumenta que, al ser una tecnología que estamos creando, tenemos la capacidad de influir en su desarrollo. Cree que debemos “entrenar a la IA para que refleje el razonamiento humano” y “promover nuestros ideales éticos reflejados en la IA”.

Menciona su participación en la creación de las Asilomar AI Principles como un esfuerzo en esta dirección. Si bien no tiene una respuesta definitiva sobre el papel que deberían desempeñar los gobiernos en la regulación de la IA, considera útil que grandes empresas con reputación y directrices éticas sólidas lideren el camino.

¿Se puede dejar de envejecer? Kurzweil cree que sí y revela cuándo

Para 2032, Kurzweil cree que el avance de la ciencia en la extensión de la vida superará el ritmo al que envejecemos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la longevidad, Ray Kurzweil introduce el concepto de la “velocidad de escape de la longevidad”, el punto crucial donde el avance de la ciencia en la extensión de la vida supera el ritmo al que envejecemos. Él predice que alrededor de 2032, alcanzaremos este punto, significando que por cada año vivido, seremos capaces de recuperar un año completo de vida saludable, lo que esencialmente detendría el proceso de envejecimiento. Él mismo expresa su ambición de “vivir lo suficiente para vivir para siempre”.

Esta predicción se fundamenta en el crecimiento exponencial de la ciencia y la tecnología, abarcando progresos significativos en el tratamiento de enfermedades y el desarrollo de tecnologías médicas. Kurzweil comparte su experiencia personal al superar problemas de salud, como la reducción drástica de su colesterol LDL y el aumento de su colesterol HDL, además de controlar su diabetes con un páncreas artificial. Él atribuye estos logros a los avances científicos que no existían en el pasado.

Kurzweil explica que actualmente, gracias a la ciencia, por cada año que vivimos, recuperamos unos cuatro meses de vida. Sin embargo, con el crecimiento exponencial, predice que para 2032 esta cifra aumentará a un año completo, y después de eso, incluso podríamos empezar a retroceder en edad. Subraya que el objetivo principal no es solo prolongar la vida, sino extender la vida saludable, manteniendo la vitalidad física y mental.

A pesar de su optimismo sobre la longevidad, reconoce que aún existirán otras causas de muerte, como accidentes. El autor también menciona que su régimen de suplementos ha evolucionado, tomando actualmente alrededor de 80 pastillas al día, y que sigue una dieta basada principalmente en verduras y pescado, evitando la carne.

Más allá de la Singularidad: Computronium y la expansión cósmica

Kurzweil vislumbra un futuro aún más lejano, donde nuestra inteligencia se extenderá por todo el universo, transformando la materia ordinaria en “computronium”, materia organizada a la máxima densidad de computación. Si bien esto está más allá de los próximos 20 años, anticipa que un pequeño volumen de computronium tendría una capacidad computacional superior a la de todos los humanos juntos. Sin embargo, por ahora, su enfoque está en las oportunidades que tenemos en la Tierra para aumentar nuestra inteligencia.

La inteligencia artificial superará a los humanos en 2029, según Kurzweil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Podemos entender la idea de Ray Kurzweil sobre la singularidad, que él espera alrededor de 2045, como un momento donde nos uniremos con la inteligencia artificial (IA) de una forma muy profunda. Imagina que nuestros cerebros y la tecnología se vuelven uno solo. Esto no significa que nos convertiremos en robots, sino que seremos mucho más inteligentes de lo que somos ahora, como si tuviéramos una computadora superpoderosa dentro de nuestra mente. Kurzweil describe esto como la fusión de nuestra cognición biológica con el poder de la tecnología digital.

Este gran salto en inteligencia podría ayudarnos a resolver muchos problemas del mundo e incluso a vivir más tiempo y con mejor salud. Sin embargo, también es un cambio muy grande que podría traer desafíos en cómo trabajamos y vivimos. Por eso, es importante que esta tecnología sea para todos y que pensemos bien en cómo usarla para que beneficie a toda la humanidad.