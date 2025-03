Qué pasó con el lanzamiento de GTA 6 y cuándo saldrá un nuevo trailer: así respondió el líder de Rockstar

Rockstar mantiene hermetismo total sobre GTA 6 tras 15 meses del lanzamiento de su primer tráiler en 2022. (@RockstarGames/X)

La espera interminable por la llegada de Grand Theft Auto VI (GTA 6) ha sido una de las mayores incertidumbres del mundo de los videojuegos en los últimos años. Desde que Rockstar Games lanzara el primer tráiler del juego en 2022, la compañía ha mantenido un silencio absoluto sobre su desarrollo.

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar, habló con Bloomberg para aclarar dudas sobre por qué ha habido tanto hermetismo y poca información sobre cuándo llegará el juego.

Cuál ha sido la estrategia de Rockstar con el lanzamiento de GTA 6

La falta de información sobre GTA 6 ha alimentado rumores, especulaciones y una creciente impaciencia entre los millones de jugadores que esperan con ansias su lanzamiento. Tras la publicación del primer tráiler oficial, hace ya más de 15 meses, el silencio de Rockstar ha sido total, dejando a los fanáticos con más preguntas que respuestas. Sin embargo, según Zelnick, este enfoque es intencional y responde a una estrategia de marketing bien pensada.

En la entrevista, el CEO de Take-Two explicó que la decisión de mantener en secreto los detalles del juego está vinculada directamente con el deseo de crear una “enorme expectación” en torno al juego. Zelnick, quien ha estado en la industria del entretenimiento por décadas, aseguró que la anticipación por el título es “la más grande que ha visto jamás por una IP” (propiedad intelectual).

La estrategia de marketing de Rockstar busca generar "enorme expectación" con el silencio sobre GTA 6. (YouTube: Rockstar Games)

Según él, es fundamental mantener esa emoción a lo largo del tiempo. Dejando claro que la estrategia de Rockstar no es la de revelar su calendario de lanzamientos con años de antelación, como lo hacen otros competidores. En lugar de eso, prefieren activar su campaña de marketing cuando ya están cerca de la fecha de lanzamiento, para evitar la saturación del público con una espera interminable.

A pesar de los grandes rumores que apuntan a que el juego podría retrasarse, el directivo dejó en claro que GTA 6 sigue con su fecha de lanzamiento prevista para el otoño de 2025, entre el 22 de septiembre y el 21 de diciembre. Además, señaló que la falta de avances no es una señal de problemas en el desarrollo del juego.

“Si el desarrollo no fuese bien, no estaría aquí explicando por qué aún no hay segundo tráiler”, comentó, sugiriendo que todo va según lo planeado y tranquilizando a los fanáticos preocupados por el futuro del videojuego.

Rockstar introducirá una protagonista femenina latina por primera vez en la historia de la saga GTA. (Rockstar.)

La perfección en cada detalle de GTA VI es otro factor clave en la tardanza de su lanzamiento. Según Zelnick, Rockstar se toma el tiempo necesario para crear una experiencia de juego única y robusta, a la altura de las expectativas que los jugadores tienen sobre la franquicia.

Además, hizo referencia a los complejos procesos de desarrollo involucrados, señalando que “se tarda tiempo en crear estas grandes y robustas experiencias”. Esta afirmación refuerza la idea de que la espera prolongada está ligada a la ambición de Rockstar por crear un juego que revolucione la industria, tal como lo hicieron sus predecesores.

Qué se sabe sobre GTA 6 hasta ahora

A pesar del silencio de Rockstar, los rumores y las filtraciones sobre el contenido del juego siguen circulando. Aunque la compañía no ha confirmado detalles, se sabe que GTA 6 tendrá lugar en un mapeado masivo, con un regreso a Vice City, la versión ficticia de Miami que se presentó en GTA: Vice City (2002). Algunos informes también sugieren que el juego podría abarcar otras ubicaciones, incluso más allá de los Estados Unidos, aunque esta posibilidad aún no ha sido confirmada.

GTA 6 buscará revolucionar la industria con una narrativa influenciada por historias como la de Bonnie y Clyde. (Rockstar)

En cuanto al contenido, el juego contará con una protagonista femenina, algo inédito en la saga. Esta mujer será de origen latino y estará acompañada por otro personaje principal, lo que promete una narrativa influenciada por historias de criminalidad, como la de Bonnie y Clyde. Además, se espera que el juego crezca de manera progresiva, con expansiones regulares a medida que avanza el tiempo, lo que indica que el título podría ser más modesto al principio, con actualizaciones periódicas.

En cuanto a la parte técnica, GTA 6 utilizará una versión mejorada del motor gráfico RAGE, que ha sido la base de los últimos juegos de Rockstar. Se espera que este motor ofrezca una experiencia visual impresionante, con detalles de vanguardia y el uso de inteligencia artificial para mejorar la jugabilidad.