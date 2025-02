GTA 6 y Donald Trump: el tema de los aranceles ahora es crucial porque aumentarían el precio de las consolas

Donald Trump impone aranceles a importaciones que causan incertidumbre en sectores económicos clave, incluida la industria de videojuegos. (REUTERS/Nathan Howard)

Los recientes aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones provenientes de varios países han generado una gran incertidumbre en diversos sectores económicos. Entre los más afectados se encuentra la industria de los videojuegos, cuya estabilidad financiera está en riesgo tras estas nuevas políticas comerciales, según el dueño de Rockstar y GTA 6.

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, ha manifestado su preocupación por cómo estas medidas pueden impactar en las ventas de consolas y videojuegos. Además, la Entertainment Software Association (ESA), la asociación comercial de la industria de los videojuegos en Estados Unidos, también ha lanzado advertencias sobre las posibles repercusiones económicas para los consumidores y la industria en general.

Qué dice el dueño de Rocks tar sobre el impacto de los aranceles de Trump

Zelnick se mostró preocupado por los efectos de los aranceles en la industria de los videojuegos durante una entrevista con VentureBeat. Si bien el empresario no considera que los aranceles afecten gravemente las ventas de videojuegos físicos, añadió que “sí creo que los aranceles podrían ser negativos para las ventas de consolas”,

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, advierte que los aranceles pueden limitar las ventas de consolas como PS5 y Xbox Series X|S. (@RockstarGames/X)

Reconociendo que esta situación podría ralentizar el crecimiento de la industria, particularmente para las plataformas como PS5 y Xbox Series X|S, cuya venta depende en gran medida de títulos emblemáticos como Grand Theft Auto 6.

El CEO de Take-Two, la empresa matriz de Rockstar, también hizo énfasis en su postura económica. Según él, si bien los aranceles pueden ser útiles en determinadas circunstancias, no son la mejor herramienta para fomentar el crecimiento económico.

“Como economista, no soy un gran fan de las guerras comerciales. Creo que hay momentos en los que los aranceles tienen sentido. Me anima la pausa en México y Canadá. Pero soy partidario del libre comercio, así que, en general, no creo que los aranceles sean la forma correcta de construir o gravar una economía”, señaló

La ESA asegura que los aranceles podrían perjudicar a cientos de millones de usuarios estadounidenses y ralentizar una industria fundamental. (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

Cuál es la postura de la ESA frente a las políticas de Trump

Por su parte, la ESA, que representa a gigantes de la industria como Microsoft, Nintendo, Sony, Ubisoft y Electronic Arts, ha sido una de las organizaciones en contra de los aranceles impuestos por Trump.

En un comunicado dirigido a IGN, la ESA explicó que estos aranceles podrían afectar a cientos de millones de estadounidenses. “Los aranceles a dispositivos de videojuegos y otros asociados afectarían negativamente a cientos de millones de usuarios estadounidenses y dañarían la importante contribución de la industria a la economía de Estados Unidos”, se lee en el comunicado.

Además, la ESA hizo un llamado a la administración Trump para que trabaje de manera conjunta con el sector privado para encontrar soluciones que permitan “sostener el crecimiento económico” de la industria, un sector que, según la entidad, genera miles de millones de dólares y empleos en todo el país.

Gran parte de la producción de videojuegos físicos en México podría encarecerse, según analistas del sector. (REUTERS/Kent Nishimura)

Las preocupaciones sobre los aranceles van más allá de la simple venta de consolas. Los analistas han señalado que las tarifas podrían provocar un aumento de precios tanto para los videojuegos físicos como para las consolas.

Según Mat Piscatella, analista de Circana, los aranceles impuestos a las importaciones desde México podrían afectar especialmente a los juegos en formato físico, dado que gran parte de la producción de estos productos se lleva a cabo en ese país.

“Si se siguen fabricando, se espera que los precios tanto de los juegos físicos como digitales suban”, explicó Piscatella en una publicación en BlueSky.

Este aumento de precios podría ser un desafío adicional para los consumidores, especialmente en un momento en que ya se ha producido un incremento en los precios de los videojuegos, pasando de los tradicionales 60 dólares a los 70 y, en algunos casos, 80 dólares por juego.