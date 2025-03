La paradoja del tiempo libre, cuando la inteligencia artificial amenaza el alma humana

Joseph Earp critica la promesa de la inteligencia artificial de simplificar aspectos de la vida que, en su opinión, no deben ser simplificados (Foto: Agencia Andina)

La inteligencia artificial (IA) se nos presenta como la llave para liberar nuestro recurso más preciado: el tiempo. La promesa de delegar tareas tediosas a las máquinas resuena en una sociedad obsesionada con la eficiencia. Sin embargo, esta perspectiva plantea una cuestión incómoda, articulada por el escritor Joseph Earp en The Guardian: ¿Y si al externalizar tareas como aprender, crear o explorar, estamos vaciando de contenido nuestras propias vidas? Si nuestra existencia se reduce a interactuar con un programa, ¿no estaremos simplemente acortando la experiencia vital en lugar de enriquecerla?

Earp, aun reconociendo sus propios gustos particulares, admite beneficios puntuales de la automatización. Coincide con el filósofo John Gray sobre el valor incuestionable de la anestesia en odontología y añade a su lista personal el placer de ver videos de aves en YouTube o la utilidad de los recordatorios del móvil.

Para el ensayista, la tecnología es bienvenida cuando simplifica lo rutinario o facilita el acceso a información y entretenimiento. Su modelo ideal es la calculadora: una herramienta que ahorra tiempo en cálculos que podríamos hacer, liberándonos para, quizás, ver más videos de pájaros.

education, colegio, escuela, secundaria, primaria, desarrollo del cerebro, La inteligencia artificial nos ofrece la promesa de liberar tiempo al delegar tareas repetitivas, impulsando una sociedad obsesionada con la eficiencia (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

La preocupación central del autor surge con la promesa de la IA de simplificar aquello que, en su opinión, no debe ser simplificado. Hay tareas que el comentarista no está dispuesto a ceder. No quiere que una IA resuma los mensajes de sus amigos, trivializando la conexión personal. También, rechaza que la IA de Google condense sus búsquedas —como ya empieza a ocurrir con funciones como AI Overviews—, perdiendo la oportunidad de interactuar con el trabajo de otros humanos.

Además, valora el “desorden” singular de sus propias fotos sin retoques automáticos. Y, sobre todo, se niega a que una IA escriba sus libros o pinte sus cuadros.

El argumento de Earp no se centra en la calidad del producto generado por IA, sino en la pérdida de la experiencia. Para él, la satisfacción radica en el hacer: escribir el libro, pintar el cuadro. Una vez terminado, el interés se desplaza al siguiente proyecto. La emoción y la belleza residen en el proceso creativo. Externalizarlo, advierte, nos convierte de creadores a meros gestores de productos.

Escribir notas a mano, una de las actividades que Joseph Earp teme a perder frente al avance de la IA (Crédito: Pexels)

Pensemos en las actividades que el escritor teme perder:

Aprender con amigos : no es solo adquirir datos, es un intercambio social y emocional que fortalece lazos y puede reducir el estrés.

Escribir notas a mano : el esfuerzo invertido comunica consideración. Una nota manuscrita es un objeto tangible, un recuerdo personal que la comunicación digital no iguala.

Pintar : más allá del resultado, es una actividad que reduce la ansiedad, fomenta la creatividad, mejora la coordinación y ofrece una profunda satisfacción personal, como popularizó Bob Ross con “El Placer de Pintar”.

Explorar el mundo: viajar o descubrir nuestro entorno fomenta la empatía, la adaptabilidad y amplía nuestra perspectiva de un modo que ninguna simulación puede replicar completamente.

La metáfora de hornear un pastel ilustra bien esta idea: comprar uno es rápido, pero hacerlo desde cero —medir, mezclar, oler, decorar— ofrece una satisfacción y conexión personal únicas. La IA puede “hornear el pastel”, pero nos priva de la alegría del proceso.

En última instancia, la pregunta que plantea Joseph Earp es crucial: ¿qué haremos con el tiempo supuestamente liberado por la IA si lo ganamos a costa de las actividades que nos definen y enriquecen? Reducir nuestra interacción con el mundo a una serie de comandos para una IA, advierte el autor, puede acortar nuestra experiencia vital sin mejorarla.

Su perspectiva es una invitación a reflexionar sobre qué estamos dispuestos a ceder por eficiencia. Es un llamado a valorar y proteger activamente las experiencias humanas —el aprendizaje, la creación, la conexión, la exploración— que otorgan verdadera profundidad a nuestra existencia, una riqueza que ninguna automatización podrá sustituir jamás.

La expansión de la IA en lo cotidiano demanda reflexión, para que la comodidad no desplace la riqueza de lo auténticamente humano.