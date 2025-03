Identifica qué desconocidos están conectados a tu red WiFi y cómo bloquearlos en un segundo

Si tu WiFi va lento, podría ser que alguien esté usando tu red sin permiso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imagina que estás disfrutando de tu conexión a internet para navegar o ver videos en YouTube y, de repente, notas que la velocidad de tu WiFi ha disminuido drásticamente. Las páginas tardan en cargar, los videos se detienen constantemente y la experiencia de navegación se vuelve casi imposible.

Si te has encontrado con este problema, es posible que no se trate de un problema técnico con tu servicio de internet, tal vez es de acceso no autorizado a tu red WiFi. Puede ser que algún desconocido haya logrado obtener tu contraseña y se esté conectando a tu red sin tu permiso, consumiendo tu ancho de banda.

Descubre cómo identificar los dispositivos desconocidos en tu red WiFi desde la configuración del router y bloquearlos para asegurar tu conexión y evitar que consuman tu ancho de banda - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solución más común es cambiar la contraseña de tu WiFi. Sin embargo, esto no garantiza que la persona que accedió a tu red no pueda descubrirla nuevamente y seguir conectándose. Por ello, la mejor estrategia es identificar los dispositivos desconocidos y bloquearlos de manera permanente.

Cómo detectar dispositivos desconocidos conectados a tu red

Hoy en día existen diversas aplicaciones para Android y iPhone que te permiten verificar cuántos dispositivos están conectados a tu red WiFi, desde teléfonos y tabletas hasta computadoras y consolas de videojuegos. Sin embargo, no es necesario descargar aplicaciones adicionales, ya que puedes realizar esta operación directamente desde tu computadora accediendo a la configuración de tu router.

Para ello, sigue estos pasos:

Si tu red WiFi está más lenta de lo normal, tal vez un desconocido esté usando tu ancho de banda. Descubre cómo acceder a tu router, identificar y bloquear esos dispositivos indeseados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Accede al panel de configuración del router: En primer lugar, abre Google Chrome o cualquier otro navegador en una computadora conectada a tu red WiFi. En la barra de direcciones, escribe 192.168.1.1 o 192.168.0.1 . Estos son los accesos comunes para la mayoría de los routers. Introduce las credenciales del router: Al ingresar la dirección, aparecerá una página de inicio de sesión donde te pedirán un nombre de usuario y una contraseña. Generalmente, estos datos están impresos en una etiqueta ubicada en el propio router. Si no los encuentras o no funcionan, contacta a tu proveedor de internet para que te los facilite. Accede a la sección de dispositivos conectados: Una vez que hayas iniciado sesión, se abrirá la interfaz de configuración del router. En ella, tendrás que buscar la sección denominada “Connected Devices” (Dispositivos Conectados). Esta sección te mostrará una lista con todos los dispositivos que están conectados a tu red en ese momento, como teléfonos, computadoras, televisores inteligentes, entre otros. Identifica los dispositivos: Aquí es donde debes prestar atención. Compara la lista de dispositivos con los que pertenecen a los miembros de tu familia. Si encuentras algún dispositivo desconocido, como un teléfono móvil o una laptop que no reconozcas, es posible que esté accediendo sin tu autorización.

Si tu red WiFi está siendo aprovechada por desconocidos, aprende cómo detectar y bloquear esos dispositivos indeseados con simples pasos desde tu configuración del router - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo bloquear un dispositivo desconocido conectado a tu WiFi

Una vez que hayas identificado el dispositivo extraño en la lista, la mayoría de los routers te ofrecen la opción de bloquearlo o denegarle el acceso a la red. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Bloquea el dispositivo : Dentro de la sección de “Connected Devices”, selecciona el dispositivo desconocido. Al hacerlo, aparecerá la opción de bloquearlo o enviarlo a una lista negra, lo que impedirá que el dispositivo vuelva a conectarse, incluso si conoce la contraseña de tu red.

Desbloquear por error: Si por error bloqueaste un dispositivo legítimo, no te preocupes. Puedes desbloquearlo fácilmente volviendo a entrar a la configuración del router y localizándolo en la lista negra. Desde allí podrás deshacer el bloqueo y permitirle el acceso nuevamente.

Mantener la seguridad de tu red WiFi es fundamental para garantizar que no te veas afectado por accesos no autorizados que consuman tu ancho de banda. Al identificar los dispositivos desconocidos conectados a tu red y bloquearlos de manera permanente, puedes asegurarte de que tu conexión esté protegida.

Además, cambiar regularmente la contraseña y optar por una clave más segura puede evitar que los ciberdelincuentes vuelvan a acceder a tu red.