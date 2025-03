Eclipse solar del 29 de marzo: cómo tomar la mejor foto con el celular y no dañar la cámara

La NASA recomienda usar anteojos especiales ISO 12312-2 para proteger la vista durante el eclipse solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 29 de marzo de 2025, los cielos se oscurecerán parcialmente debido al paso de la Luna frente al Sol, un evento astronómico que será visible en diversas regiones del hemisferio norte, incluyendo América del Norte, Europa, África, el norte de Asia y algunas zonas de América del Sur. A pesar de que este será un eclipse solar parcial, su belleza será posible capturarla las cámaras de los celulares.

Sin embargo, al hacerlo es crucial seguir ciertas recomendaciones para evitar dañar tanto la vista como del dispositivo. La NASA dio ciertas advertencias y consejos para asegurarse de que este evento se pueda disfrutar de manera segura y efectiva.

Cómo cuidarse para ser el eclipse solar de forma segura

El primer y más importante consejo es proteger tus ojos. Aunque puedas sentir la tentación de mirar directamente al Sol mientras capturas el eclipse, hacerlo puede resultar en daños oculares irreversibles. Los rayos solares, incluso cuando están parcialmente bloqueados por la Luna, son extremadamente dañinos. Por lo tanto, siempre es necesario usar anteojos especiales para eclipses solares que cumplan con la normativa internacional ISO 12312-2.

Nunca, bajo ninguna circunstancia, mires al Sol sin la protección adecuada, ya que incluso los momentos más breves de exposición pueden causar daños permanentes en tu vista. Si no tienes acceso a unos anteojos especiales, puedes optar por métodos de observación indirecta, como el uso de un proyector estenopeico. Este método consiste en crear una imagen proyectada del Sol utilizando un agujero pequeño en una cartulina, lo que permite ver el eclipse sin mirar directamente al Sol.

Los proyectores estenopeicos permiten observar el eclipse solar sin mirar directamente al Sol. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cómo proteger la cámara del celular

Al igual que tus ojos, tu cámara del celular también requiere protección para evitar daños, principalmente debido a la intensidad de la luz solar. Apuntar directamente al Sol sin protección puede dañar el sensor de imagen del dispositivo, provocando efectos no deseados, como la sobreexposición de la imagen o incluso la destrucción del sensor. Por esta razón, la NASA recomienda el uso de filtros solares cuando se toma una foto del eclipse.

El filtro adecuado para este tipo de fotografías es un filtro solar número 14 (el mismo que se utiliza en lentes de soldador). Este filtro reduce la cantidad de luz que llega al sensor, lo que permite tomar fotos nítidas y claras sin arriesgarse a dañar el equipo. Si no cuentas con un filtro especializado, puedes improvisar colocando un par de anteojos para eclipse frente a la lente del celular, pegándolos cuidadosamente con cinta adhesiva.

Cómo configurar la cámara del celular par tomar la fotografía

El uso de filtros solares es fundamental, pero no es suficiente por sí solo. Para obtener una buena fotografía del eclipse, es crucial ajustar algunos parámetros de la cámara de tu celular.

Según los expertos de la NASA y astrofotógrafos profesionales, lo ideal es ajustar el enfoque y la exposición manualmente para evitar que la cámara intente ajustar la imagen automáticamente, lo que podría resultar en un mal enfoque o una sobreexposición.

Usar filtros solares número 14 protege las cámaras de los celulares durante la fotografía del eclipse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al enfoque, debes tocar la pantalla del celular directamente sobre la Luna para ajustar la lente al objeto que deseas fotografiar. Los pasos varían según el sistema operativo del dispositivo. En los teléfonos iPhone, por ejemplo, debes tocar el Sol en el marco de enfoque y luego ajustar la exposición moviendo el ícono hacia arriba o hacia abajo.

En dispositivos Android, es necesario mantener el dedo sobre la Luna durante varios segundos y luego moverlo de izquierda a derecha para ajustar el enfoque.

Además, es esencial desactivar el flash de la cámara, ya que no aportará ningún beneficio a la fotografía del eclipse y podría alterar la exposición de la imagen.

Aunque el zoom de los celulares parece ser una solución conveniente para acercar la imagen del Sol, generalmente no produce los mejores resultados. Los celulares de gama baja o media, en particular, no tienen la capacidad de ofrecer una calidad de imagen adecuada cuando se utiliza el zoom digital. Como resultado, la foto podría salir borrosa o pixelada.

El modo ráfaga permite capturar el efecto "anillo de diamantes" en el punto máximo del eclipse solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aquellos que deseen una imagen más cercana, la recomendación es usar un teleobjetivo. Existen accesorios que puedes comprar por entre US$20 y US$50, que permiten acercar la imagen entre 12 y 18 veces sin perder calidad. Estos teleobjetivos se colocan en la lente del celular y son una excelente alternativa para aquellos que no disponen de teléfonos con cámaras avanzadas.

Aprovechar el modo ráfaga para capturar la imagen

El eclipse solar del 29 de marzo de 2025 será un fenómeno que se desarrollará durante varias horas, pero el momento más impresionante, el punto máximo de la totalidad, donde la Luna cubre completamente el Sol, solo durará unos pocos segundos. Además, el famoso efecto visual del “anillo de diamantes” – que ocurre justo antes y después de la totalidad – también será fugaz.

Debido a esto, es esencial que aproveches el modo ráfaga de tu celular. Este modo, disponible en dispositivos como los iPhone, permite tomar múltiples fotos en un corto período de tiempo. Al utilizar este modo, tendrás varias opciones para elegir la mejor foto del eclipse. No pierdas de vista el fenómeno y captura tantos momentos como sea posible durante el breve instante en que la totalidad se haga visible.