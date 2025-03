Así de sencillo puedes recuperar tu cuenta de WhatsApp

Si perdiste el acceso a tu cuenta, puedes restablecerla en minutos con el código de verificación. Además, activar la verificación en dos pasos evitará futuros problemas - (WhatsApp)

Perder el acceso a WhatsApp puede ser una experiencia frustrante y, en algunos casos, alarmante. Ya sea por un robo, la pérdida del dispositivo o un intento de secuestro de cuenta, recuperar tu acceso es posible si sigues los pasos adecuados. La clave está en actuar rápido y conocer las herramientas de seguridad que la propia aplicación ofrece.

Cómo recuperar mi cuenta de WhatsApp

Si alguien ha tomado el control de tu cuenta, el método más sencillo para recuperarla es volver a registrarte. Para ello, simplemente descarga WhatsApp en un nuevo dispositivo, ingresa tu número de teléfono y espera el código de verificación de seis dígitos que recibirás por SMS o llamada.

Verificación en dos pasos, autenticación biométrica y alertas de seguridad son claves para evitar que terceros accedan a tu cuenta sin permiso - (WhatsApp)

En cuanto ingreses este código, la sesión en el otro dispositivo se cerrará automáticamente. WhatsApp solo puede estar activa en un teléfono a la vez, por lo que el acceso del intruso se revocará de inmediato.

Sin embargo, si el atacante activó la verificación en dos pasos (un código adicional que protege la cuenta), es posible que debas esperar siete días antes de poder recuperar el acceso sin ese PIN. Aunque este retraso puede ser molesto, impide que terceros sigan utilizando tu cuenta sin tu permiso.

Qué hacer si perdiste tu teléfono o te lo robaron

Si el problema no es un acceso no autorizado, sino la pérdida o el robo de tu dispositivo, la prioridad es proteger tu número de teléfono. Para ello:

Llama a tu operador de telefonía móvil y bloquea tu tarjeta SIM. Esto evitará que alguien más reciba los códigos de verificación de WhatsApp. Adquiere una nueva tarjeta SIM con tu mismo número de teléfono y úsala para iniciar sesión en WhatsApp en otro dispositivo. Al ingresar el código de verificación de seis dígitos, el acceso en el teléfono extraviado o robado se desactivará automáticamente.

WhatsApp Web y otros dispositivos vinculados pueden ser puertas de acceso para intrusos. Aprende a cerrar sesiones y evitar accesos no autorizados - (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Si no tienes acceso a una SIM con tu número, no podrás recuperar la cuenta hasta que restablezcas el servicio con tu operador. WhatsApp no puede desactivar cuentas de manera remota ni ofrecer información sobre quién ingresó a tu perfil.

Aprende a proteger tu cuenta para evitar futuros problemas

Una vez que hayas recuperado el control de tu cuenta, es fundamental reforzar su seguridad para prevenir futuros incidentes. Puedes hacerlo con estos sencillos pasos:

Activa la verificación en dos pasos: agrega un PIN adicional que se solicitará cada vez que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo.

Usa bloqueos de seguridad: configura un código de acceso o activa la autenticación biométrica (huella dactilar o reconocimiento facial).

Mantente alerta a notificaciones sospechosas: si alguien intenta registrar tu cuenta en otro dispositivo, WhatsApp te enviará una alerta. No ignores estos avisos.

Además, si creaste una copia de seguridad en Google Drive o iCloud, podrás restaurar tus chats después de recuperar el acceso.

Si alguien activó medidas de seguridad adicionales en tu cuenta, es posible que el proceso tarde más de lo esperado. Mientras tanto, sigue estos pasos para protegerte - (Photo: Zacharie Scheurer/dpa)

¿Alguien más está usando tu cuenta en WhatsApp Web?

Si sospechas que alguien está accediendo a tu cuenta desde WhatsApp Web o Escritorio, puedes cerrarlo fácilmente desde la aplicación móvil:

Abre WhatsApp y ve a Dispositivos vinculados. Revisa la lista de sesiones activas y cierra aquellas que no reconozcas.

Este simple paso puede ser clave para detectar accesos no autorizados y prevenir que alguien más siga usando tu cuenta.

Qué hacer si no puedes recuperar tu cuenta de inmediato

En algunos casos, el acceso puede tardar en restablecerse si el atacante activó medidas de seguridad adicionales. Mientras tanto:

Informa a tus contactos sobre la situación. Un intruso podría hacerse pasar por ti en los chats individuales y grupales. Nunca compartas tu código de verificación con nadie, ni siquiera con familiares o amigos. Es la forma más común en la que los ciberdelincuentes toman el control de las cuentas. Vigila cualquier actividad sospechosa en otros servicios en los que hayas usado tu número de teléfono.