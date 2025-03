Verdad o mentira: puedo utilizar desinfectante para limpiar mi iPhone o es un peligro

La limpieza del iPhone requiere más que un simple desinfectante, y Apple indica exactamente qué productos usar para evitar daños en materiales sensibles como el vidrio o el recubrimiento oleofóbico - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es extraño sentir la necesidad de limpiar el iPhone después de un día largo, especialmente si lo has apoyado en superficies públicas, lo has usado con las manos sucias o lo has llevado a todas partes. El teléfono móvil se ha convertido en una extensión del cuerpo, y como tal, acumula suciedad, grasa y bacterias con facilidad.

Sin embargo, antes de recurrir a cualquier desinfectante, conviene entender qué productos son seguros y cuáles pueden dañar irreversiblemente el dispositivo.

Durante mucho tiempo, la limpieza del móvil fue un tema secundario, hasta que la preocupación por la higiene cobró fuerza con la pandemia. Desde entonces, muchos usuarios buscan respuestas concretas sobre la pertinencia de usar alcohol o toallitas desinfectantes para realizar el aseo del equipo.

Aunque sí se permite el uso de desinfectantes, hay reglas claras sobre cómo aplicarlos, qué sustancias evitar y qué modelos son más vulnerables a manchas o desgaste por limpieza inadecuada

¿Es posible utilizar desinfectante para limpiar mi teléfono?

La respuesta es afirmativa, sí puedes desinfectar tu iPhone, pero hay que hacerlo con cuidado. Apple especifica que es seguro usar toallitas con alcohol isopropílico al 70 %, alcohol etílico al 75 % o incluso toallitas desinfectantes Clorox.

Eso sí, deben aplicarse suavemente sobre las superficies externas del dispositivo. Está totalmente desaconsejado el uso de productos con blanqueadores o peróxido de hidrógeno, ya que estos pueden dañar los acabados del teléfono.

No se debe mojar el dispositivo, introducir líquidos en las aberturas, ni mucho menos sumergirlo en soluciones limpiadoras. Aunque los modelos más recientes tienen cierto grado de resistencia al agua, el uso de agentes de limpieza líquidos o aerosoles presurizados puede comprometer los componentes internos.

Productos como limpiadores de vidrios o aerosoles presurizados pueden deteriorar el recubrimiento del iPhone, por eso Apple recomienda soluciones específicas como alcohol isopropílico al 70 %

La manera correcta, según Apple, de limpiar el iPhone

A partir del iPhone 11, muchos modelos tienen una parte trasera de vidrio mate texturizado, un material que se ve elegante, pero que puede impregnarse fácilmente de partículas de otros objetos.

Por ejemplo, el roce con la tela del pantalón o con objetos dentro del bolso puede dejar marcas que parecen rayones. En la mayoría de los casos, estas marcas se eliminan con una limpieza adecuada, ya que no son verdaderos daños en el vidrio.

Apple recomienda apagar el teléfono y desconectar todos los cables antes de comenzar la limpieza. Luego, con un paño suave, sin pelusa y apenas humedecido (como los que se usan para limpiar lentes) se puede repasar la superficie del dispositivo.

Si ha estado en contacto con sustancias como tinta, maquillaje, lociones, alimentos o detergentes, hay que actuar de inmediato para evitar manchas permanentes.

Un paño suave, productos aprobados por Apple y evitar líquidos en exceso son claves para mantener tu iPhone libre de bacterias y en buen estado sin comprometer sus componentes

Los iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, 16 Pro y 16 Pro Max incorporan una correa exterior que puede mostrar alteraciones temporales de color debido a la grasa natural de la piel. Aunque esto no implica un daño permanente, puede afectar su apariencia. Para restaurarla, basta con limpiar la zona con un paño suave, apenas humedecido y que no deje residuos.

Estos modelos también tienen un recubrimiento oleofóbico, diseñado para repeler la grasa y reducir las huellas dactilares. Sin embargo, ese recubrimiento se puede desgastar si se usan productos abrasivos o soluciones de limpieza inadecuadas.

Aunque parezca inofensivo usar un limpiador de vidrios o un producto multiuso, hacerlo puede reducir la vida útil del recubrimiento y dejar marcas difíciles de quitar.

Sí puedes usar desinfectantes para limpiar tu iPhone, siempre y cuando utilices los productos adecuados y sigas las instrucciones específicas. Alcohol isopropílico al 70 %, alcohol etílico al 75 % o toallitas Clorox son opciones válidas, aplicadas con moderación. No uses limpiadores agresivos, no dejes que el líquido entre en las aberturas y evita cualquier material que pueda rayar la superficie.

La mejor forma de mantener tu iPhone limpio sin dañarlo sigue siendo la más simple, un paño suave sin pelusa, y un poco de cuidado. Con la higiene correcta de tu dispositivo podrás alargar su vida útil.